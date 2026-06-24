Gravity Game Hub lance une collaboration Gatchaman exclusive sur Ragnarok Idle Adventure Plus

SINGAPOUR, 24 juin 2026 /CNW/ -- Gravity Game Hub (GGH) est heureux d'annoncer le lancement de sa toute première collaboration entre le RPG mobile inactif Ragnarok Idle Adventure PLUS et la légendaire franchise d'animation japonaise Gatchaman. Du 24 juin au 9 juillet 2026, cet événement multisegment d'une durée limitée propose du contenu thématique exclusif, des défis passionnants et des récompenses uniques inspirés des héros emblématiques de Gatchaman.

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« Nous sommes ravis de faire entrer Gatchaman, l'une des franchises d'animation japonaise les plus emblématiques de l'histoire, dans le monde de Ragnarok Idle Adventure Plus. Cette collaboration nous permet de connecter deux univers bien-aimés qui ont inspiré des générations d'amateurs à travers l'Asie et au-delà. Grâce à des personnages, des événements et des récompenses exclusifs, nous espérons offrir une expérience mémorable qui célèbre à la fois l'esprit aventureux de Ragnarok et l'héritage héroïque de Gatchaman. Nous remercions sincèrement nos joueurs pour leur soutien continu et sommes impatients d'effectuer ce voyage spécial ensemble » a déclaré Harry Choi, président directeur de Gravity Game Hub Pte. Ltd.

Contenu et récompenses exclusifs dans le jeu

Tout au long de la période de l'événement, les joueurs peuvent participer à diverses activités spéciales, notamment des événements de connexion quotidienne, Airship Intercept, War Territory, des bonus de récompenses quotidiennes et le Dojo inter-serveurs. En effectuant ces activités, les joueurs peuvent recueillir des devises exclusives à l'événement et les échanger contre des récompenses de collaboration haut de gamme, notamment :

Compagnon de collaboration exclusive : Joe le Condor

Carte rouge de collaboration spéciale

Titre exclusif de l'événement

Cadre d'avatar limité

Phase 2 : Événement de l'équipe des ninjas scientifiques

À partir du 2 juillet, les joueurs pourront profiter d'un chapitre de collaboration supplémentaire, Science Ninja Team, avec un mini-jeu d'exploration de portail thématique, une compétition de classement entre serveurs et un événement spécial de roulette.

Les participants auront la possibilité d'obtenir un autre compagnon issu d'une collaboration exclusive, Jinpei l'Hirondelle, ainsi que diverses récompenses en jeu. Des événements dédiés à la compréhension des compétences pour les compagnons collaboratifs seront également disponibles, fournissant du matériel de mise à niveau précieux, Pet Item Copy, GP, Zeny et Pet EXP pour aider les joueurs à renforcer leurs compagnons.

La mise à jour de la collaboration entre Ragnarok Idle Adventure PLUS et Gatchaman est maintenant disponible sur les appareils iOS et Android. Les joueurs peuvent trouver tous les détails de l'événement et les notes de correctif sur les canaux communautaires officiels du jeu.

À propos de Ragnarok Idle Adventure Plus

Genre : RPG inactif

Plateforme : Mobile (Android et IOS)

Site web : https://roidle.gnjoy.asia

Facebook : https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

Instagram : https://www.instagram.com/roidleadventureplus

Discord : https://discord.gg/roidleadventureplus

À propos de Gravity Game Hub

Fondé en 2021, Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. est un éditeur et développeur de jeux en ligne et mobiles, qui s'engage à offrir des expériences de divertissement de haute qualité et à bâtir des communautés de jeux dynamiques dans toute l'Asie du Sud-est et au-delà.

À propos de Tatsunoko Production

Fondé en 1962, Tatsunoko Production Co., Ltd. est un studio d'animation japonais réputé et le créateur de franchises emblématiques comme Science Ninja Team Gatchaman, Casshan, Hurricane Polymar et Tekkaman. L'entreprise continue d'étendre la portée mondiale de ses univers narratifs bien-aimés grâce à des partenariats d'animation, de licences et de divertissement.

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SOURCE Gravity Game Hub

CONTACT : Angga Tubagus, [email protected], 83803403, +6281285324242