Gratuité du vaccin contre le zona pour les personnes vulnérables - Ouverture de la prise de rendez-vous

QUÉBEC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce qu'à partir d'aujourd'hui, les personnes admissibles à la vaccination gratuite contre le zona et qui souhaitent s'en prévaloir peuvent procéder à leur inscription. Il est à noter que le service sera offert dans les centres de vaccination et en pharmacie dès le mois de mai.

Pour être admissible à ce service gratuitement, il faut être âgé de 80 ans et plus ou être une personne immunodéprimée de 18 ans et plus. La prise de rendez-vous se fait en se rendant sur Clic Santé ou en téléphonant au 1 877 644-4545. Il est à noter que le vaccin utilisé comprend deux doses, et que son efficacité est d'environ 90 %, dans tous les groupes d'âge, avec une protection à long terme d'au moins 10 ans.

Rappelons que cette mesure découle d'une bonification du Programme québécois d'immunisation, annoncée il y a quelques semaines . L'objectif est de réduire le nombre de cas de zona et les complications qui y sont associées, une maladie qui mène chaque année à 600 hospitalisations et à 10 décès, dont environ 80 % surviennent chez des personnes âgées de 80 ans et plus. Une tournée des centres d'hébergement et de soins de longue durée par les équipes de vaccination est d'ailleurs prévue.

Faits saillants :

Soulignons que la gratuité de ce vaccin pour les clientèles visées s'inscrit dans une démarche visant à mieux rejoindre les personnes vulnérables, et que le programme pourra être bonifié au cours des prochaines années afin d'élargir la gratuité du vaccin contre le zona à certaines tranches d'âge.





Les personnes âgées de 50 ans ou plus qui souhaitent réduire leur risque de développer la maladie peuvent recevoir le vaccin, mais des frais sont toutefois exigés. Ces personnes peuvent s'adresser à leur clinique médicale ou à leur pharmacie pour en savoir davantage.

