Richard Plante joue régulièrement à la loterie Grande Vie en ligne, à partir de son téléphone cellulaire.

Puisqu'il a acheté le billet gagnant en ligne, M. Plante a reçu, le lendemain matin du tirage, un appel d'un représentant de Loto-Québec l'invitant à vérifier ses résultats sur lotoquebec.com. « Wow! 1 000 $ par jour? Ce n'est pas vrai! », s'est exclamé le chanceux.

Le gagnant nous a confié qu'il espérait un jour remporter la rente de 25 000 $ par année à vie à la Grande Vie, mais que jamais il n'aurait pensé gagner le gros lot de 1 000 $ par jour à vie. « Disons que ça fait grossir les projets! », a-t-il lancé.

M. Plante a ensuite appelé sa conjointe au travail pour lui annoncer la nouvelle : « Elle n'en revenait pas quand je lui ai mentionné le montant. Je lui ai suggéré de terminer sa journée de travail plus tôt! »

Retraité depuis 2018, Richard Plante travaillait comme opérateur dans une brasserie montréalaise.

Avec son gain, il prévoit gâter sa conjointe des 40 dernières années et l'encourager à devancer sa retraite.

⁠« Les Québécois ont connu un automne chanceux à la loterie. En effet, plusieurs gros lots majeurs ont été remportés chez nous récemment. Le gros lot de la Grande Vie, lui, a été remis au Québec à trois reprises en 2024 », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. Depuis le début de l'année, la Société a remis plus d'un milliard de dollars en lots à travers le Québec. Ces lots ont permis à 82 personnes de devenir millionnaires. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

SOURCE Loto-Québec

Source et renseignements : Renaud Dugas, Porte-parole et directeur des relations médias, Loto-Québec, 514 499-5208, [email protected]