GRANDE RENCONTRE ET GALA DES CHAMBRES 2026 - La FCCQ dévoile les finalistes du Gala des chambres 2026

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer les finalistes de l'édition 2026 du Gala des chambres qui souligne le dynamisme et la vitalité du réseau. Présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), le gala se tiendra le 9 juin 2026, à l'Hôtel Castel, à Granby en marge de la Grande Rencontre annuelle des chambres de commerce

« Le Gala des chambres met de l'avant la force et la cohésion de notre réseau. Il souligne des initiatives qui transforment concrètement leurs milieux grâce à l'engagement remarquable des équipes de nos chambres de commerce partout au Québec. Ces projets démontrent l'impact réel de notre réseau sur la vitalité économiques de toutes nos régions. Toutes mes félicitation aux chambres finalistes ! », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

« C'est un véritable privilège de prendre part, encore une fois cette année, au Gala des chambres qui met en valeur l'apport essentiel des chambres de commerce au dynamisme social et entrepreneurial du Québec. Leurs actions renforcent la vitalité de nos régions et contribuent à créer des conditions favorables aux entreprises d'ici », témoigne Claudine Ouellette, directrice pour le Québec du Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), partenaire principal de la Grande Rencontre et du Gala des chambres.

Une occasion à ne pas manquer

Le Gala des chambres rassemble plus de 200 personnes du milieu des affaires québécois et a pour but de souligner les chambres de commerce ou les personnes actives au sein du réseau des chambres qui se sont démarquées par des réalisations exceptionnelles au cours de l'année précédente.

La FCCQ encourage donc les membres de son réseau, ses partenaires, ainsi que toutes les organisations intéressées à réserver leur place sans tarder en cliquant ici.

Nos partenaires

La FCCQ remercie ses partenaires, le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), Vendere, l'Institut du Leadership, La Presse ainsi que Flagship, pour leur soutien essentiel à la réalisation du Gala des chambres, un événement phare de notre réseau.

Les finalistes de l'édition 2026 dévoilés

Vous trouverez ci-dessous les finalistes pour chacune de nos catégories :

Recrutement, présenté par Vendere

Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel

Chambre de commerce et d'industrie du Cœur‑du‑Québec

Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau, présenté par L'institut de leadership

Anne-Marie Lelièvre - Chambre de commerce de Montréal Centre‑Sud‑Ouest

David Bergeron - Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon

Geneviève Scott-Lafontaine - Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières

Initiative coup de coeur

Chambre de commerce de Montréal Centre‑Sud‑Ouest

Chambre de commerce de Gatineau et de la MRC des Collines

Chambre de commerce et d'industries de Trois‑Rivières

Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle

Pol Brisset - Chambre de commerce du Grand-Joliette

Éric Lauzon-Duhaime - Chambre de commerce et d'industrie de Drummond

Jean-François Arsenault - Chambre de commerce et d'industrie de la Haute‑Yamaska

Employé.e de l'année

Valérie Trudel - Chambre de commerce du Grand-Joliette

Magalie Roux - Chambre de commerce de Montréal Centre‑Sud‑Ouest

Kenza Ait Elghari - Chambre de commerce et d'industrie de la Haute‑Yamaska

Développement durable

Chambre de commerce et d'industrie du Haut‑Richelieu

Chambre de commerce et d'industrie de Laval

Chambre de commerce de l'année // 401 membres ou plus, présenté par Le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC)

Chambre de commerce de Gatineau et de la MRC des Collines

Chambre de commerce et d'industrie de Laval

Chambre de commerce et d'industries de Trois‑Rivières

Chambre de commerce de l'année // 400 membres ou moins, présenté par Le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC)

Chambre de commerce et d'industries de la MRC de Maskinongé

Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel

Chambre de commerce et d'industrie du Cœur‑du‑Québec

La FCCQ tient à remercier chaleureusement le jury pour la qualité de son analyse et son engagement envers le rayonnement de notre réseau.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Mathieu Lavigne, Vice-président, Affaires publiques et économiques, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]