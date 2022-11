Grande mobilisation d'Urgences-santé au défilé du père Noel

Des équipes de paramédics ont transporté près d'une cinquantaine de petits patients des hôpitaux pour enfants montréalais

MONTRÉAL, le 19 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les employé(e)s de la Corporation d'urgences-santé ont uni leurs forces pour offrir un Noël magique aux petits patients des établissements pour enfant de Montréal. Comme lors de la première édition de cette mobilisation, en 1996, les enfants se sont rassemblés au Square Philips avec des membres de leur famille et des représentant(e)s de la garde d'honneur de la Corporation. Des étudiants en soins préhospitaliers d'urgence étaient également présents en grand nombre aux côtés des petits patients, avec les paramédics.

Photo du défilé (Groupe CNW/Urgences-santé)

« Après deux ans d'absence, notre événement a connu un retour en force! C'est une expérience inoubliable, surtout pour certains petits patients qui sortent rarement de l'hôpital. Ça donne un sens à ce que nous faisons au quotidien. C'est une tradition qui nous anime et que nous espérons perpétuer encore longtemps » affirme François Charpentier, président-directeur général de la Corporation.

Faits saillants

175 employé(e)s et étudiant(e)s en soins préhospitaliers d'urgence se sont engagés bénévolement.

se sont engagés bénévolement. Près de 50 enfants ont assisté à cette 70 e édition du défilé du père Noël.

ont assisté à cette 70 édition du défilé du père Noël. 5 hôpitaux partenaires de l'événement.

120 membres de familles accompagnaient les enfants.

1000 enfants ont pu vivre la magie des Fêtes au fil des ans.

Du bonheur dans les cœurs des enfants

« Pour la 24e année, les employés d'Urgences-santé ont semé du bonheur dans les cœurs des petits patients. C'est très touchant de voir l'émerveillement sur le visage des enfants lorsqu'ils aperçoivent le père Noël et d'accueillir la reconnaissance que les familles nous témoignent » affirme M. Charpentier.

Un partenariat pour les enfants

Cet événement était organisé en partenariat avec Montréal Centre-ville, le promoteur du défilé du père Noël, et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, l'Hôpital de Montréal pour enfants, l'Hôpital Shriners pour enfants, le Centre de réadaptation Marie-Enfant ainsi que Le Phare Enfants et Familles. Soulignons également la collaboration importante des employé(e)s des hôpitaux montréalais.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie près de 1 700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et plus de 110 répartiteur(-trice)s médicaux(-ales) d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitant(e)s).

SOURCE Urgences-santé

Renseignements: Des porte-parole de la Corporation d'urgences-santé sont disponibles pour accorder des entrevues. Service des communications (ligne média) : 514 723-5480