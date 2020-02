Grande initiative annuelle sous la marque QuébecOriginal - Le Québec invite à vivre l'instant présent et à lâcher prise !

Pour profiter d'un voyage et créer des souvenirs marquants, il faut d'abord accepter de lâcher prise. Au Québec, grâce à la combinaison des territoires spectaculaires, de la culture créative et de l'accueil généreux, cela devient facile, instinctif.

En ligne sur la chaîne YouTube de la marque QuébecOriginal, la vidéo de destination présente les avantages du lâcher-prise, qui deviennent de plus en plus importants dans un monde où tout s'accélère. Cette vidéo, ses déclinaisons, les Histoires de voyageurs et les contenus complémentaires viendront piquer la curiosité des touristes et créer une connexion sensorielle et viscérale, en démontrant toutes les formes de lâcher-prise pouvant naître à chaque instant lors d'un séjour au Québec.

Réalisée par Jérémy Comte , étoile montante du cinéma québécois et parmi les nommés à la cérémonie des Oscars en février 2019, la vidéo cinématographique de destination Libre de lâcher prise présente la vie de plusieurs touristes qui vivent leur lâcher-prise tout en découvrant le Québec. Les spectateur.trice.s pourront être témoins d'instants uniques à travers un enchaînement de vignettes tournées dans différentes régions du Québec : Charlevoix, Côte-Nord, Gaspésie, Îles de la Madeleine, Montréal, Québec et Saguenay-Lac-St-Jean.

Lâcher prise à travers les Histoires de voyageurs

Bien souvent, un écart se présente entre les plans de voyage, ce qui est imaginé et ce qui marque réellement, une fois à destination. Pour compléter le message fort sur le Québec en tant que destination voyage, il a donc été choisi de présenter les Histoires de voyageurs afin de démontrer que la magie opère dans chacun des instants de liberté lorsqu'on s'autorise réellement à lâcher prise.

Pour l'illustrer, des voyageur.euse.s de la France, du Mexique, de l'Ontario et des États-Unis ont été invités à parler de leur quotidien, de leur vision du lâcher-prise et de leur projet d'expériences à vivre au Québec. Ces conversations téléphoniques servent de trame sonore aux vignettes vidéos diffusées sur la plateforme YouTube de la marque QuébecOriginal et sur les médias sociaux. En image, c'est l'expérience réelle de leur voyage au Québec qui est suivie, mettant ainsi en lumière les effets parfois surprenants du lâcher-prise. Les vignettes vidéo destinées aux marchés de la France et du Mexique sont disponibles dès aujourd'hui tandis que celles dédiées au Canada et aux États-Unis le seront au printemps 2020.

Une reprise musicale créative et moderne d'un classique

Afin de faire rayonner des artistes du Québec tout en valorisant à l'international la culture créative de la destination, c'est le duo montréalais Milk & Bone qui a été choisi pour interpréter le chanson thème de la vidéo Libre de lâcher prise. Pour soutenir les images exceptionnelles présentées dans les vidéos, les interprètes livrent une version électro pop du classique québécois des années 1970. Pour un instant, du groupe mythique Harmonium. Lancée dans les prochaines semaines sur les ondes des radios du Québec, la chanson est un hymne réel au lâcher-prise tout en invitant à vivre l'instant présent.

Citations

« La campagne lancée aujourd'hui présente le Québec de façon spectaculaire. Elle nous rappelle qu'il y a autant de façons d'apprécier nos villes animées et nos paysages à couper le souffle qu'il y a de voyageurs. Mon souhait est que chacun ait l'envie irrésistible de venir lâcher prise au Québec en sachant qu'il vivra, ici, une expérience exceptionnelle qui nourrit tous les sens. Libre de lâcher-prise illustre bien que notre destination a tous les atouts pour attirer encore plus de visiteurs, au bénéfice de l'économie de toutes nos régions. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Dans un monde qui invite de plus en plus à penser au lendemain, le Québec s'inscrit comme un espace de liberté pour ceux qui souhaitent y être, ancrés dans l'instant présent. Comme nulle part ailleurs, le territoire spectaculaire reconnecte le voyageur au monde, l'énergie créative qui se ressent partout lui ouvre l'esprit, et la bienveillance qui émane de ses rencontres le fait se sentir libre. Libre de lâcher prise. »

Martin Soucy, président-directeur général

Alliance de l'industrie touristique du Québec

« Le défi pour la promotion de la plateforme a été d'utiliser la donnée spécifique à chacun des marchés, décodant ainsi le comportement de chaque type de voyageur.euse.s. L'identification de leur état d'esprit nous a permis de déterminer avec une grande précision le choix de tactiques; le type et la séquence des messages, faisant ainsi transparaître jusque dans la stratégie média, la liberté de lâcher prise. »

Alexandre Simard, Directeur média

Hearts & Science

« Les communications des destinations touristiques tendent à s'homogénéiser. Pour se distinguer, connecter avec les voyageur.euse.s et leur faire vivre des émotions qui les touchent, toutes les dimensions doivent être travaillées. Dans chacune des pièces créées, nous faisons ressentir le lâcher-prise, à travers les points de vue, le rythme, la qualité des images et de la trame sonore qui suggèrent cet état d'esprit que l'on ressent lors d'un séjour au Québec. Et pour amplifier l'émotion, nous collaborons avec des artistes talentueux qui créent des contenus qui vont au-delà de la création publicitaire. »

Florence Girod, chef de la stratégie et du produit intégré

Cossette

Faits saillants sur les marchés ciblés par l'initiative

La croissance des dépenses par marchés en 2018-19 par rapport à l'année précédente (2017-18) est de + 7,3 % tant pour la France que pour le Mexique, de + 4,8 % pour l' Ontario et de + 7,1% pour les États-Unis.

que pour le Mexique, de + 4,8 % pour l' et de + 7,1% pour les États-Unis. Les touristes français apprécient particulièrement les grands espaces ainsi que les expériences Villes vibrantes et festivités, Aventure en nature et Saveurs locales.

Les voyageurs du Mexique sont réputés pour être de grands adeptes de magasinage et affectionnent aussi les expériences Villes vibrantes et festivités ainsi que Saveurs locales, auxquels ils ajoutent l'expérience Culture et histoire vivante.

Les Ontariens, tout comme les Américains, sont particulièrement friands des expériences suivantes au Québec : Villes vibrantes et festivités, Culture et histoire vivante, Saveurs locales et Aventure en nature.

Faits saillants sur l'industrie touristique au Québec

( Ministère du Tourisme , 2019)

Une industrie majeure qui génère des recettes de près de 16 G$ ;

Des dépenses touristiques générées à 53 % par les touristes hors Québec ;

Des retombées économiques de 9,8 G$ en PIB, c'est-à-dire 2,4 % à 2,5 % de l'économie du Québec (2016);

30 159 entreprises au Québec dans les secteurs associés au tourisme, 12,2 % de toutes les entreprises;

Quelque 402 000 emplois dans les secteurs associés au tourisme, soit 9 % de tous les emplois au Québec.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme pour faire la promotion de la destination sur les marchés hors Québec, elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. L'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

