Grande corvée 2.0 - Le ministre Jean Boulet annonce près de 8 M$ sur cinq ans pour créer 250 postes dans les entreprises adaptées

SHERBROOKE, QC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a annoncé un investissement de 7,8 M$ sur cinq ans dans le cadre du Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA) afin de créer 250 emplois temporaires d'un an à temps plein destinés à des travailleuses et travailleurs handicapés de moins de 30 ans.

Ce soutien financier a été dévoilé lors du passage du ministre chez L. P. Royer, dont Défi Polyteck, une entreprise adaptée située en l'Estrie, est partenaire. Il permettra de créer des emplois adaptés aux besoins des personnes handicapées qui font face à certains obstacles dans leur intégration au marché du travail. En plus de leur permettre de briser l'isolement social et de développer leur indépendance financière, ce programme donne la chance aux participants de vivre une première expérience de travail significative.

L'ajout de ces postes, par le biais du PSEA, est financé dans le cadre de la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019‑2024. D'ici 2024, entre 40 et 60 postes seront créés annuellement, et ce, au sein des entreprises adaptées de l'ensemble de la province.

Il y a actuellement 41 entreprises adaptées au Québec. Elles embauchent 5 047 personnes. Pour 2019-2020, l'aide financière totale actuellement remise dans le cadre du PSEA est de plus de 102,8 millions de dollars.

« Le marché du travail actuel offre de formidables possibilités d'emploi pour toutes les personnes qui souhaitent y accéder et atteindre leur plein potentiel. En aidant les jeunes personnes handicapées à y trouver leur place, nous leur permettons non seulement de développer leurs compétences, mais également de s'épanouir. La diversité des travailleuses et travailleurs est une richesse collective pour le Québec, et c'est l'ensemble de la population qui en bénéficie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

La Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019-2024, lancée le 5 juin 2019, prévoit l'injection de 238,5 millions de dollars sur cinq ans pour financer les 33 mesures visant à réduire l'écart entre le taux d'emploi des personnes handicapées et celui des personnes sans incapacité.

Le Plan d'action pour la main-d'œuvre, lancé par le ministre Jean Boulet le 23 septembre dernier, propose différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans leur retour ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur recherche de main-d'œuvre. Il s'agit d'un plan d'action évolutif, accessible en ligne dans le site Web du Ministère et qui sera adapté selon les diverses réalités.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

