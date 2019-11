Grande corvée 2.0 - Le ministre Jean Boulet annonce 70 M$ sur cinq ans pour aider les jeunes à trouver leur place sur le marché du travail

QUÉBEC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de près de 70 M$ d'ici 2024 dans un service spécialisé jeune pour aider à trouver leur place sur le marché du travail.

Offert dans les carrefours jeunesse-emploi (CJE), ce service permet à des jeunes de 15 à 29 ans de se fixer un objectif professionnel qui les mènera vers un retour en formation ou sur le marché du travail.

Ce service spécialisé permettra d'aider annuellement environ 2 500 jeunes à accéder au marché du travail ou à la formation. L'objectif de ce projet s'inscrit dans celui de la Grande corvée 2.0, qui est d'intégrer dans le marché du travail les personnes qui y sont sous-représentées. Le Québec compte 136 000 jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF). Ceux-ci peuvent donc ainsi bénéficier d'un soutien adapté à leurs besoins.

Le financement du Service spécialisé jeune provient du Fonds de développement du marché du travail (FDMT).

Également, le ministre a profité de l'occasion pour rappeler que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale offre une subvention salariale pour une première expérience de travail aux personnes qui risquent de connaître une période de chômage prolongée et ont besoin d'acquérir certaines compétences. Pour 2019-2020, la subvention représente un investissement de près de 24 millions de dollars. Le tiers des participants actifs sont des jeunes de moins de 30 ans; c'est 8 millions de dollars qui seront consacrés à ce groupe. Pour 2018-2019, le montant total alloué à cette subvention était de 24,5 millions de dollars. Les organismes admissibles sont les organismes à but non lucratif, les administrations municipales et les conseils de bande. À noter que, dans le cadre de ce programme, le Ministère subventionne 100 % du salaire, jusqu'à concurrence du salaire minimum.

Citations :

« Les jeunes représentent l'avenir du Québec. C'est pourquoi nous assurons le maintien du Service spécialisé jeune pour les aider à trouver leur place sur le marché du travail de façon durable. Investir dans la jeunesse nous permettra de contrer le phénomène de la rareté de la main-d'œuvre au Québec et nous devons nous assurer de tout mettre en place pour leur permettre de développer leurs talents, de se mobiliser et d'être partie prenante du marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fier que la continuité du Service spécialisé jeune soit assurée, non seulement parce que le projet a remporté un remarquable succès depuis sa mise en place, mais également parce qu'il permet de joindre, par les CJE, des participantes et participants aux quatre coins du Québec. Jamais un gouvernement n'a investi autant d'argent dans sa jeunesse, et je suis fier de soutenir une telle mesure qui, j'en suis certain, fera une différence dans la vie des jeunes qui fréquentent les CJE à travers le Québec. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

Faits saillants :

Mis en place le 1 er juillet 2016 dans le cadre d'un projet pilote, le Service spécialisé jeune a permis d'aider, à ce jour, environ 9 000 jeunes.

juillet 2016 dans le cadre d'un projet pilote, le Service spécialisé jeune a permis d'aider, à ce jour, environ 9 000 jeunes. Le Service spécialisé jeune propose aux participants des activités concrètes telles que

spécialisé jeune propose aux participants des activités concrètes telles que des ateliers pratiques d'information sur le marché du travail, pour une meilleure connaissance des domaines professionnels;



des ateliers de réseautage avec les employeurs;



des rencontres d'information avec les ressources du milieu;



des méthodes de recherche d'emploi diversifiées, y compris la production de curriculum vitæ.

Selon les dernières estimations du Ministère, les jeunes constitueront 54 % de l'offre de main-d'œuvre d'ici 2026.

En 2018, le taux d'emploi chez les jeunes était de 70,1 % en comparaison de 77,3 % chez les plus âgés, et plus du tiers des emplois qu'ils occupaient étaient à temps partiel (34,8 %). Ils affichaient un taux de chômage (7,4 %) plus élevé que celui des personnes âgées de 30 à 64 ans (4,9 %).

Le Comité consultatif Jeunes, qui relève de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), a le mandat de définir les problématiques vécues par les jeunes de 18 à 35 ans dans leurs démarches d'intégration, de réintégration et de maintien en emploi, et de proposer à la CPMT des actions en vue de faire face à ces problématiques.

Le Plan d'action pour la main-d'œuvre, lancé par le ministre Jean Boulet le 23 septembre dernier, propose différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans leur retour ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur quête de main-d'œuvre. Il s'agit d'un plan d'action évolutif, accessible en ligne dans le site Web du Ministère, et qui sera adapté selon les diverses réalités.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Related Links

https://www.mtess.gouv.qc.ca