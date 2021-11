Grand rendez-vous de l'innovation québécoise : Medtech Canada réagit positivement aux propos des représentants gouvernementaux

MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les propos exprimés par les représentants du gouvernement lors du Grand Rendez-vous de l'innovation québécoise du 18 novembre dernier sont accueillis avec espoir par Medtech Canada. L'association note positivement l'idée de faire du gouvernement un « premier acheteur » d'innovation par le premier ministre, M. François Legault. Cette idée fait l'objet d'une recommandation de longue date au gouvernement québécois. Par ailleurs, Medtech Canada souligne favorablement l'ouverture prochaine de la Loi sur les contrats des organismes publics, comme l'a reconfirmé la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel. Enfin, l'attention particulière portée par tous les intervenants gouvernementaux, incluant le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et celui de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, à lever les obstacles au déploiement du fruit de la recherche et de l'innovation québécoise dans le réseau de la santé, y compris l'innovation numérique, correspond à l'approche gagnante que souhaite Medtech Canada.

« Il va sans dire que Medtech Canada constate la volonté affirmée du gouvernement à accélérer l'innovation québécoise et à l'intégrer, notamment grâce aux marchés publics et en particulier dans le secteur de la santé. Les recommandations que nous avons formulées sauront certainement l'aider à atteindre cet objectif nécessaire. Dans cet esprit, l'approche gouvernementale en recherche et innovation, telle qu'évoquée aujourd'hui, constitue un pas dans la bonne direction. Nous avons hâte de prendre connaissance des mesures comprises dans les Stratégies québécoises de la recherche et de l'innovation et celles des Sciences de la vie à venir. », soutient M. Benoît Larose, vice-président Québec de Medtech Canada.

En rappel, Medtech Canada soumet six recommandations au gouvernement du Québec en matière de marchés publics :

Permettre de nouveaux modes d'adjudication fondés sur autre chose que le prix le plus bas; Permettre de nouveaux modes de sollicitation permettant aux soumissionnaires de proposer des solutions innovantes ou alternatives; Introduire plus de souplesse dans les processus de passation des marchés; S'assurer que les achats publics en santé contribuent au développement économique du Québec, en cohérence avec la Stratégie québécoise des sciences de la vie; Que le mandat, les processus d'affaires et l'évaluation de la performance du Centre d'acquisitions gouvernementales soient révisés en fonction de paramètres de valeur pour le contribuable; Que l'Autorité des marchés publics améliore le processus de gestion des plaintes des fournisseurs.

Medtech Canada est l'association nationale qui représente l'industrie canadienne des technologies médicales. Au Québec, elle compte plus de 369 entreprises d'équipements, de dispositifs et de services utilisés dans le diagnostic et le traitement des maladies et des problèmes de santé. Le secteur des technologies médicales représente près de 14 000 emplois au Québec.

