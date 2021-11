Grand rendez-vous de l'innovation québécoise - L'innovation sociale, essentielle pour relever les défis de l'avenir

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que débute le Grand rendez-vous de l'innovation québécoise qui réunira plusieurs membres du gouvernement et les principaux acteurs de l'innovation au Québec. Cet événement constituera un point culminant des travaux en vue de la prochaine Stratégie québécoise de recherche et d'innovation (SQRI). Neuf forums s'y tiendront parmi lesquels l'un porte spécifiquement sur l'innovation sociale (IS). À titre de carrefour de l'IS au Québec, le Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) tient à féliciter le gouvernement d'organiser ce Grand Rendez-vous et à saluer le choix d'y intégrer l'IS dans les discussions.

L'innovation sociale au cœur de l'innovation

Le Québec fait face à de nombreux enjeux de société : changement climatique, vieillissement de la population, sécurité et autonomie alimentaire, santé publique, logement, aménagement du territoire, mobilité, inclusion sociale et professionnelle, etc. Tous ces défis en appellent à l'innovation. Or, si l'innovation technologique a un rôle essentiel à jouer, elle demeure néanmoins une réponse insuffisante à elle seule. Comme le souligne le président du RQIS, monsieur Vincent van Schendel, « l''innovation technologique, seule, ne répondra pas à tous les enjeux auxquels nous faisons face si nous ne changeons pas les comportements et les façons de faire qui nous ont menés là où nous sommes. Dans ce contexte, il importe plus que jamais de mettre en lumière le rôle névralgique que peut jouer l'innovation sociale ».

Le Québec est une société innovante qui l'a prouvé à plusieurs reprises depuis 60 ans, notamment dans des périodes où l'innovation sociale a été au cœur de grandes transformations sociales et économiques. Le Québec a besoin aujourd'hui d'une nouvelle vague d'innovations qui propulsera le Québec d'autant plus loin que nous réussirons à combiner innovations technologiques et innovations sociales. Plus que jamais, il importe donc de tirer des leçons de nombreuses expérimentations qui démontrent avec éloquence que l'innovation sociale constitue la clé de voûte des transformations sociales. La participation des acteurs de l'IS à ce Grand rendez-vous constitue donc un élément essentiel à une véritable réflexion sur l'innovation par et pour la société québécoise.

Une mobilisation sans pareil des acteurs de l'innovation sociale

Dans le cadre des consultations du printemps dernier, les acteurs de l'IS ont déposé une trentaine de mémoires dans lesquels étaient soulignés avec insistance la nécessité de mieux soutenir l'IS. Plusieurs regroupements d'organismes ont collaboré activement depuis huit mois pour mettre en commun leurs constats, leurs recommandations et leurs stratégies en ce qui concerne le déploiement de l'IS.

Le Forum sur l'IS constitue donc pour nous un moment important sur un chemin que nous nous engageons à poursuivre. Ce sera l'occasion d'élargir nos discussions, de valider des recommandations et de souligner nos engagements communs. À titre de carrefour de l'IS au Québec et en collaboration avec l'ensemble des acteurs, le RQIS sera là pour assurer les suivis de ce forum et travailler avec les pouvoirs publics pour assurer la mise en œuvre des recommandations.

À propos du RQIS

Le Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) est un espace de partage et de mobilisation des savoirs et des expériences qui contribue à faire de l'innovation sociale un levier indispensable au développement durable du Québec. www.rqis.org

À propos de l'innovation sociale

Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d'organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. La portée d'une innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue, dans sa créativité inhérente, une rupture avec l'existant. http://www.rqis.org/innovation-sociale/

