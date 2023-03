MONTRÉAL, 7 mars 2023 /CNW/ - Graitec, Inc. Canada, un revendeur à valeur ajoutée d'Autodesk, est heureux d'annoncer qu'Autodesk l'a reconnu comme partenaire platine en 2023.

Le niveau platine est le plus haut niveau de certification qu'un partenaire d'Autodesk peut atteindre, et Graitec Canada est fier de faire partie d'une courte liste de partenaires qui ont obtenu ce niveau. Autodesk a des exigences strictes pour les partenaires platine qui veillent à ce qu'ils offrent à leurs clients un soutien à la clientèle de premier ordre et des solutions complètes de premier plan.

Graitec Canada est un partenaire d'Autodesk depuis 2017. Depuis, l'entreprise a investi dans le talent, ainsi que dans la formation technique et la formation des représentants de la clientèle, afin de respecter son engagement à offrir un service de qualité partout au Canada. C'est l'un des principaux facteurs qui ont contribué à l'obtention de la désignation de partenaire platine d'Autodesk, surtout dans le court laps de temps de six ans.

« Nous sommes honorés d'avoir été nommés partenaire platine, a déclaré Manuel Liedot, chef de la direction de Groupe Graitec. Pour nos clients, cela signifie un engagement continu envers leur réussite et leur croissance à long terme. Sous la direction du directeur général Hugo Michaud, l'équipe de Graitec a travaillé fort pour servir ses clients de façon professionnelle et avant-gardiste, et nous sommes heureux de voir que l'équipe a été récompensée pour ses efforts. »

« Autodesk tient à féliciter Graitec Canada pour sa solide exécution des ventes et sa croissance globale, qui a maintenant atteint le niveau Platine. Graitec Canada, en collaboration avec les équipes Ventes et Marketing d'Autodesk, s'est donné une vision pluriannuelle axée sur la croissance en tant qu'organisation en ravissant ses clients et en veillant à leur réussite, a ajouté Pete Baxter, vice-président des ventes pour les Amériques chez Autodesk. Nous espérons obtenir des résultats encore meilleurs au cours des années à venir, grâce à une collaboration continue et au lancement de nouvelles technologies et d'innovations. Comme toujours, notre objectif sera de maximiser le succès de nos clients. »

Le Groupe Graitec a une vision mondiale de la modélisation de l'avenir. Les clients peuvent s'associer aux bureaux de Graitec répartis dans 13 pays et bénéficier du soutien d'une équipe complète de plus de 700 experts de l'industrie.

À propos de Graitec Canada

Faisant partie du Groupe Graitec (établi en 1986), éditeur international de logiciels d'AEC (architecture, ingénierie et construction) et de fabrication, Graitec Canada (2001) aide les entreprises de construction et de fabrication à poursuivre leur transformation numérique en fournissant des logiciels et des services-conseils en matière de modélisation des données du bâtiment (MDB) et d'industrie 4.0. Grâce à une approche systématique, Graitec travaille en partenariat avec ses clients, aidant à gérer le changement tout en améliorant les processus, l'efficacité, la collaboration et la rentabilité, de la conception à la livraison.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.graitec.ca . Graitec - modéliser l'avenir.

