Un rapport sur les tendances de consommation au Canada en 2021 (en anglais seulement) a récemment fait état d'une forte augmentation de la demande des consommateurs pour des options de paiement en différé dans tous les groupes d'âge. Pour répondre à la demande accrue, de nombreuses entreprises du pays ont établi un partenariat avec PayBright pour veiller à ce que leurs produits et leurs services soient encore plus accessibles aux Canadiens de toutes les provinces. Ces entreprises répondent ainsi aux besoins des consommateurs recherchant des options de paiement plus souples qui conviennent mieux à leur budget actuel et futur.

Fizz se joint à une liste croissante de fournisseurs qui offrent l'option populaire de PayBright « achetez maintenant, payez plus tard » au moment de la conclusion de la transaction. À ce jour, plus de 9 000 marchands nationaux et internationaux proposent les plans de financement « Payez en 4 » ou « Payez au mois » de PayBright aux consommateurs qui magasinent dans les secteurs de la technologie, de l'électronique, de la mode, et des articles pour la maison et le sport.

« PayBright est fier de s'associer à Fizz pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens de payer au fil du temps les téléphones dont ils ont besoin, ce qui est particulièrement important à l'heure actuelle, alors que de plus en plus de consommateurs cherchent des façons souples de payer les biens et les services sur lesquels ils comptent le plus, affirme Wayne Pommen, vice-président principal de PayBright au Canada. Nous souhaitons la bienvenue à Fizz dans notre réseau croissant de détaillants , qui tirent déjà parti des avantages à proposer les options de PayBright aux consommateurs. »

« Fizz souhaite faire les choses différemment et c'est ce que Paybright nous permet d'offrir à nos membres pour l'achat de leur téléphone. En seulement quelques clics, nos membres peuvent choisir la période sur laquelle étaler leurs versements mensuels, sans influencer la valeur de leur forfait mobile. Notre promesse de simplicité et de flexibilité est toujours au rendez-vous », Martin Gendron, directeur principal, Marketing, Communications et Partenariats chez Fizz.

La solution intégrée de paiement par versements de PayBright a été la première de sa catégorie à être lancée pour le cybercommerce, les applications et les ventes en magasin au Canada, et à offrir une expérience omnicanale unifiée. Contrairement aux autres fournisseurs d'options de paiement par versements, PayBright n'exige pas des consommateurs qu'ils s'inscrivent pour obtenir une carte de crédit ni ne facture de frais cachés, d'intérêts rétroactifs ou de frais d'intérêts renouvelables. Pour en savoir plus, cliquez ici .

À propos de PayBright

PayBright, une société d'Affirm, est l'un des principaux fournisseurs canadiens de plans de financement pour le commerce en ligne et les achats en magasin. Grâce à ses partenariats avec plus de 9 000 détaillants nationaux et internationaux, PayBright permet aux consommateurs canadiens d'acheter maintenant et de payer plus tard, tout en bénéficiant d'une expérience simple et rapide. La solution de PayBright est pleinement intégrée chez des détaillants partenaires de premier plan, comme SAIL, La Baie d'Hudson, Wayfair, Endy et Samsung. La société offre des plans de financement allant de quatre versements aux deux semaines pour les petits achats à des paiements échelonnés sur 60 mois pour les dépenses plus importantes, et ce, à des taux d'intérêt aussi bas que 0 %. Depuis sa création, PayBright - dont le siège est à Toronto - a permis aux Canadiens de disposer d'un pouvoir d'achat de plus de deux milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le www.paybright.com.

À propos de Fizz

Lancée en 2018, Fizz est un fournisseur mobile et Internet nouveau genre qui donne le contrôle à ses membres au travers d'une expérience entièrement en ligne. Avec Fizz, c'est simple et juste. En 2021, Fizz décroche pour une deuxième année consécutive le premier rang de l'étude WOW numérique Léger pour la meilleure expérience en ligne dans le secteur des télécommunications. Bienvenue ailleurs.

SOURCE PayBright

