Grâce à un nouveau centre d'innovation, la Société canadienne du cancer sera un chef de file en prévention du cancer et en survie au cancer

La création de ce centre national renforce l'engagement de la SCC en matière de prévention et de soutien afin d'agir plus efficacement contre le cancer pour près de la moitié des Canadiens qui en seront atteints au cours de leur vie. Chaque année, plus de 200 000 femmes et hommes au pays reçoivent un diagnostic de cancer, et même si le nombre de survivants n'a jamais été aussi élevé, plus de 70 % d'entre eux font face à d'importantes difficultés physiques et émotionnelles après leur traitement.

« Des progrès constants sont réalisés en matière de diagnostic et de traitement du cancer, mais les investissements sont insuffisants pour couvrir la totalité des actions contre le cancer : prévenir la maladie avant son apparition et soutenir les personnes qui en sont atteintes ainsi que celles qui y survivent. Grâce à ce centre national composé de chercheurs, de fournisseurs de services et de partenaires communautaires, nous pourrons sauver et améliorer plus de vies partout au pays, a déclaré Andrea Seale, chef de la direction, SCC. La pandémie de COVID-19 a démontré que l'union des chercheurs fait la force et a fait ressortir la nécessité d'innover dans le système de soins de santé afin de répondre aux besoins des Canadiens. Le CSPC contribuera à l'atteinte de cet objectif et favorisera les progrès en matière de lutte contre cancer. »

Par l'entremise du Centre, la SCC augmentera le financement des initiatives de prévention du cancer et de recherche sur la survie au cancer, réunira des chercheurs et mettra ces derniers en contact avec des personnes et des organisations pouvant mettre les résultats de la recherche en application. La SCC travaillera avec ses partenaires pour mieux faire connaître les nouvelles découvertes, mettre en rapport les producteurs de données probantes avec les utilisateurs de ces mêmes données, soutenir des projets pilotes d'innovation et faire rayonner ces innovations à l'échelle nationale. Le CSPC favorisera aussi la création et l'adoption de nouveaux produits et services axés sur le soutien et la prévention du cancer et fondés sur les avancées scientifiques et technologiques. Les Canadiens auront ainsi accès plus facilement à de nouveaux programmes de prévention et de soutien qui amélioreront à la fois leur santé physique et mentale.

« Pour réduire le nombre de personnes atteintes de cancer et mieux soutenir les femmes et les hommes touchés par la maladie ainsi que les survivants, nous devons accélérer les progrès, a poursuivi Mme Seale. Nous voulons que les innovations sur le cancer passent du laboratoire à la communauté plus rapidement. Grâce au CSPC, nous pourrons le faire. »

La construction et les programmes du Centre ont été financés par des donateurs de la SCC de la vallée du Bas-Fraser et de partout au Canada. L'appui des donateurs est essentiel pour faire avancer la recherche ainsi que pour assurer la bonne marche et le maintien des programmes de soutien de la SCC à l'échelle du pays.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a reconnu le potentiel du CSPC dès le début et a été le premier partenaire à appuyer la construction du Centre en investissant 10 millions de dollars dans celui-ci.

Adrian Dix, ministre de la Santé

« Presque toutes les familles de la Colombie-Britannique ont été touchées par le cancer. Ce nouveau centre aidera à sauver des vies grâce à la recherche, ce qui améliorera la prévention, le diagnostic précoce et les soins de soutien. Le centre réunit des chercheurs, des innovateurs, des fournisseurs de services de soutien clinique, des partenaires communautaires, des personnes atteintes de cancer et des survivants du cancer pour accélérer l'application des découvertes en laboratoire dans la vie réelle. »

George Heyman, député de Vancouver-Fairview et ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques

« Notre gouvernement est déterminé à améliorer l'expérience des patients et continuera d'aller de l'avant en s'appuyant sur certains des meilleurs résultats dans le domaine du cancer au pays. Ce centre profitera à un grand nombre de Britanno-Colombiens, qui auront accès au soutien vital dont ils ont besoin. »

Selina Robinson, députée de Coquitlam-Maillardville et ministre des Finances

« En tant que survivante de cancer, je sais pertinemment que cette maladie est lourde à porter, non seulement pour les patients, mais aussi pour leurs familles et les êtres qui leur sont chers. Grâce à ce nouveau centre, des milliers de personnes atteintes de cancer et leurs proches de partout en Colombie-Britannique pourront avoir accès à un nouveau lieu d'hébergement spécialisé où ils pourront séjourner pendant qu'ils reçoivent des traitements à Vancouver. »

Initiatives du Centre de soutien et de prévention du cancer

Plusieurs projets et programmes ont déjà été mis en branle au CSPC ou seront lancés prochainement. En voici quelques-uns.

Un programme de subvention de 15,6 millions de dollars destiné à financer sept équipes nationales de recherche sur la survie au cancer a été mis sur pied en partenariat avec l'Institut du cancer (IC) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), avec l'appui de l'Alberta Cancer Foundation. Cette initiative - la plus importante dans le domaine de la recherche sur la survie au cancer au Canada - a comme objectif d'aider les personnes atteintes de la maladie à vivre mieux et plus longtemps.





Un partenariat avec le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a été établi pour évaluer l'incidence des nouvelles réglementations récemment adoptées dans le but de réduire l'utilisation et la vente de cigarettes électroniques chez les jeunes, de comparer le comportement des consommateurs entre les provinces et les territoires, de faire état des changements et des effets de l'industrie sur le secteur du détail, et de définir les éléments des politiques qui influent le plus sur la modification du comportement.

Pour en savoir davantage sur la façon dont la survivante du cancer Kathy Andrews aurait pu tirer parti d'initiatives axées sur la prévention et la survie, regardez cette vidéo (EN, FR). Pour en savoir plus sur le CPSC, visitez notre site Web.

