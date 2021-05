Pour la 28e édition du programme, les sociétés les mieux gérées au Canada attribuent leur réussite à la raison d'être organisationnelle, en favorisant le travail à distance et en portant une attention à la santé et au bien-être de leurs employés

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW/ - Deloitte Canada est heureux d'annoncer aujourd'hui les lauréates 2021 du programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui souligne l'excellence d'entreprises privées canadiennes dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 25 millions de dollars. Les sociétés de cette année - notamment les 37 nouvelles lauréates du programme - expliquent leur succès durant cette année de turbulences par leur raison d'être organisationnelle clairement définie, la mise en place de mesures favorisant le travail à distance et l'attention portée au bien-être des employés, autant de facteurs qui les ont aidées à relever les défis les plus urgents et à rester concurrentielles sur la scène mondiale.

« Durant l'une des années les plus difficiles pour les entreprises canadiennes depuis la création du programme, les lauréates 2021 du programme des sociétés les mieux gérées au Canada sont un brillant exemple de l'importance du leadership, de l'innovation et de la résilience en période d'incertitude, a affirmé Brigitte Vachon, associée et leader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour le Québec et la région de la Capitale nationale chez Deloitte. Ces entreprises devraient non seulement se réjouir de figurer au palmarès, mais aussi être extrêmement fières du cran qu'elles ont démontré au niveau organisationnel, de leur capacité d'adaptation continue et de leur engagement indéfectible envers leurs gens, pendant une année où ces qualités se sont révélées des plus nécessaires. »

Même si les Mieux gérées au Canada continuent de s'adapter à leur façon en 2021, elles ont une chose importante en commun : une raison d'être organisationnelle. Chaque entreprise s'appuie sur sa raison d'être unique qui donne un sens aux défis, aux occasions et aux décisions clés, ce qui permet aux lauréates de cette année de tracer la voie à suivre avec confiance, en dépit de l'incertitude.

« Cette année imprévisible, marquée par l'instabilité économique, a posé de nombreux défis aux entreprises canadiennes et mis à l'épreuve le principe de la raison d'être organisationnelle, mais la cuvée des sociétés les mieux gérées de cette année a réussi le test haut la main, a ajouté Mme Vachon. En s'appuyant sur leur raison d'être comme fondement organisationnel, les lauréates de cette année ont fait plus que traverser la crise : elles ont expérimenté et pris des risques, cherché de nouvelles occasions et prospéré. »

Un autre facteur important de la réussite des lauréates de cette année est leur engagement à l'égard de la santé et du bien-être de leurs gens. En mettant la santé des employés au cœur de leurs priorités cette dernière année, les sociétés les mieux gérées s'assurent que leurs gens se sentent valorisés, ce qui a des effets durables sur les organisations. En favorisant un environnement de travail à distance et en donnant aux employés un sentiment de sécurité, les Mieux gérées de cette année adaptent rapidement leur façon de communiquer, de faire preuve d'empathie et de diriger leurs gens.

« Un des domaines où nous observons des différences par rapport aux années précédentes est la façon dont les sociétés perçoivent le bien-être de leurs employés, notamment la santé mentale, a fait remarquer Dino Medves, vice-président à la direction et chef de Groupe Entreprises CIBC. Pour prospérer, il ne suffit plus de se concentrer sur le résultat net. Nous voyons plutôt les lauréates des Mieux gérées - passées et présentes - s'adapter rapidement au nouvel environnement de travail, en encourageant la créativité et l'innovation, guidées par leur raison d'être. Les sociétés de cette année devraient être fières d'être à l'avant-garde de cette évolution positive. »

Le programme des Mieux gérées est un programme phare de Deloitte Sociétés privées, un groupe du Cabinet qui sert exclusivement les sociétés privées de toute taille. Génération après génération, Deloitte Sociétés privées est aux côtés des entrepreneurs qui transforment l'économie du Canada et, sous son égide, le programme des Mieux gérées rassemble 486 entreprises, ce qui représente un solide réseau pour les 37 nouvelles lauréates de 2021. Notre réseau poursuit son expansion au-delà des frontières canadiennes et est maintenant présent dans 37 pays.

Voici la liste des nouvelles lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2021 :

Nom de la société Ville Province Secteur principal AAG Tailored Cutting Solutions Burlington Ont. Matériel et outillage lourds Averna Montréal Qc Ingénierie et construction BE Power Equipment Maple Ridge C.-B. Commerce de gros et distribution BioScript Solutions Moncton N.-B. Soins de santé Book Depot Thorold Ont. Distribution de livres à rabais -

commerce interentreprises et

commerce électronique de détail Canadian North Kanata Ont. Transport Crawford Packaging London Ont. Commerce de gros et distribution DE LA FONTAINE Sherbrooke Qc Ingénierie et construction Duvaltex Québec Qc Vêtements, textiles, chaussures et accessoires Eddyfi/NDT Québec Qc Technologies GrainsConnect Canada Calgary Alb. Agriculture industrielle Groupe Boucher Sports Sainte-Foy Qc Magasins spécialisés et

grands magasins Groupe Tornatech Inc. Laval Qc Fabrication HGrégoire Saint-Eustache Qc Automobile Groupe Beaucage Sherbrooke Qc Automobile lg2 Montréal Qc Publicité et communication Magna IV Engineering Edmonton Alb. Ingénierie et construction Medicom Pointe-Claire Qc Soins de santé Mikisew Group of Companies Enoch Alb. Pétrole, gaz et produits chimiques MOBIA Dartmouth N.-É. Technologies MP Lundy Construction Inc. Ottawa Ont. Ingénierie et construction Muraflex Montréal Qc Ingénierie et construction Neighbourly Pharmacy Etobicoke Ont. Soins de santé ORAM Plomberie du bâtiment Mirabel Qc Ingénierie et construction Osmow's Mississauga Ont. Fabrication d'aliments et boissons Peavey Industries LP Red Deer Alb. Magasins spécialisés et

grands magasins Polykar Inc. Ville Saint-Laurent Qc Produits industriels Préval AG inc. Saint-Hyacinthe Qc Agriculture industrielle Priestly Demolition Inc. King Ont. Ingénierie et construction Seasons Retirement Communities Oakville Ont. Soins de santé Showcase Brampton Ont. Magasins spécialisés et

grands magasins Sollio Groupe Coopératif Montréal Qc Agriculture industrielle Spectrum Health Care Toronto Ont. Soins de santé State Window Corporation Vaughan Ont. Ingénierie et construction Turf Care Products Canada Newmarket Ont. Matériel et outillage lourds Upper Crust Toronto Ont. Fabrication d'aliments et boissons Wellington-Altus Private Wealth Winnipeg Man. Gestion des placements

La liste complète des lauréates des Mieux gérées au Canada, de la catégorie Reconnaissance Or et du Club Platine de 2021 est disponible ici.

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada



Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada continue d'incarner l'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens, dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Les prix sont décernés à quatre niveaux : 1) nouvelle lauréate des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates retenues chaque année); 2) lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont à nouveau présenté leur candidature et ont conservé leur titre de Mieux gérées pendant deux autres années, sous réserve d'une évaluation opérationnelle et financière annuelle); 3) lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (après avoir conservé pendant trois années consécutives leur titre de Mieux gérées, ces lauréates ont démontré leur engagement envers le programme et ont conservé leur prix pendant quatre à six années consécutives); 4) membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé leur statut de Mieux gérées pendant sept ans ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, Canadian Business, Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter http:// www.bestmanagedcompanies.ca.

À propos de Deloitte Sociétés privées

Ensemble vers vos aspirations

Depuis des générations, Deloitte accompagne les entrepreneurs qui transforment l'économie canadienne. Deloitte Sociétés privées se consacre exclusivement aux clients du secteur privé, peu importe leur taille. Nous savons que le chemin qui mène à la réussite exige la prise de décisions stratégiques et la capacité de faire preuve d'opportunisme au bon moment. À titre de plus important cabinet de services professionnels destinés aux sociétés privées au Canada, nous avons à cœur leur réussite future, veillant sans relâche à prévoir leurs besoins et à les préparer pour relever des défis inattendus. Deloitte Sociétés privées aidera votre entreprise à atteindre ses objectifs et à réaliser ses ambitions. Notre priorité est de vous accompagner pour y parvenir… et de rester à vos côtés par la suite. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter ou Facebook.

Deloitte, l'un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec : Kyle Wyskiel, Deloitte Canada, 416-354-1574, [email protected]; Marilyne Plouffe, Deloitte Canada, 514-393-5471, [email protected]