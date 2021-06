Depuis sa création en 2004, la Fondation a versé plus de 33 millions de dollars

TORONTO, le 15 juin 2021 /CNW/ - L'an passé, par l'entremise de sa subvention annuelle du Fonds pour la littératie, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a donné plus de 1 million de dollars à 30 écoles primaires dans le besoin au Canada afin que les enfants aient accès à des livres durant la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui, alors que la fin de l'année scolaire approche, la Fondation souhaite célébrer les 30 écoles bénéficiaires. Ces écoles pourront utiliser les fonds de la subvention (qui correspondent à plus de 100 000 livres) pour transformer leur bibliothèque au cours des trois prochaines années; transformation qui aura un effet sur des milliers d'élèves dans les années à venir.

La pandémie a causé des perturbations importantes dans de nombreuses écoles au pays, posant des défis sans précédent au personnel enseignant, aux élèves et aux personnes aidantes en ce qui concerne l'apprentissage et l'accès aux ressources. Pour certaines familles, la fermeture des écoles a tari leur seule source de livres. La Fondation Indigo pour l'amour de la lecture est consciente de ces défis et a collaboré étroitement avec les écoles bénéficiaires de la subvention pour les aider à s'adapter à la nouvelle réalité. Dans certaines écoles et communautés, le personnel enseignant a coordonné des livraisons ou des cueillettes au volant pour que les familles puissent obtenir des livres et des ressources éducatives.

« Au cours de la dernière année, des mesures de confinement ont été imposées aux élèves canadiens les forçant, dans certains cas, à recevoir leur enseignement en ligne, ce qui a limité leur accès aux livres, explique Rose Lipton, directrice générale de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture. Ces écoles et leurs élèves font preuve d'une grande résilience et d'un profond engagement envers la littératie, malgré les obstacles posés par la pandémie. Nous trouvons cela très inspirant! »

Chaque année, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture donne des subventions aux écoles primaires dans le besoin sous-financées afin qu'elles puissent remplacer leurs livres dont le contenu est dépassé ou leurs ressources trop endommagées pour être réparées1. Ces subventions ont un effet important sur les bibliothèques des écoles, car elle leur permet de mettre leur collection à jour, ce qui profite à plusieurs cohortes d'enfants. Le personnel enseignant et les élèves peuvent aussi choisir des livres qui reflètent mieux les besoins de leur classe et de leurs communautés. Cela permet de renforcer l'amour pour la lecture des élèves et d'augmenter leurs chances de réussite à l'école et dans la vie.

Pour en savoir plus, visitez indigoloveofreading.org/fr. Vous pourrez écouter les écoles bénéficiaires parler des effets de la subvention du Fonds pour la littératie sur leurs communautés. Pour faire un don à la Fondation et continuer d'appuyer la littératie des enfants au Canada, visitez https://www.indigoloveofreading.org/fr/donnez/.

Voici les écoles bénéficiaires de la subvention du Fonds pour la littératie de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture 2020-2021 :

Bishop Kidd Junior High School, Calgary, Alberta

Chilliwack Landing Preschool and Kindergarten, Chilliwack , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Colleen and Gordie Howe Middle School , Abbotsford , Colombie-Britannique

, , Colombie-Britannique David Hornell Junior School , Etobicoke, Ontario

, Deh Gáh School, Fort Providence , Territoires du Nord-Ouest

, Territoires du Nord-Ouest École Notre-Dame, Gatineau , Québec

, Québec Father Scollen School, Calgary, Alberta

George L. Armstrong Elementary School, Hamilton, Ontario

Glenwood School , Winnipeg, Manitoba

, Hjorth Road Elementary School, Surrey , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique John M. King School, Winnipeg, Manitoba

L.T. Westlake Fine Arts Elementary School, Taber, Alberta

Lester B. Pearson Elementary School, Saskatoon, Saskatchewan

Mackay Centre School and Philip E. Layton School, Montréal, Québec

Mine Centre School, Mine Centre, Ontario

Otetiskewin Kiskinwamahtowekamik, Nelson House, Manitoba

Parkside Elementary School, Summerside , Île-du-Prince-Édouard

, Île-du-Prince-Édouard Prairie River Junior High, High Prairie, Alberta

Rockingstone Heights School, Halifax , Nouvelle-Écosse

, Nouvelle-Écosse Ruth King Elementary, Victoria , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Sakku School, Coral Harbour, Nunavut

Shortreed Community Elementary School, Aldergrove , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique St. Andrew's Elementary School, St. John's , Terre-Neuve

, Terre-Neuve St. Mary's Wellness and Education Centre, Saskatoon, Saskatchewan

Stephenville Primary School, Stephenville , Terre-Neuve

, Terre-Neuve Sunbury West School, Fredericton Junction , Nouveau-Brunswick

, Nouveau-Brunswick Taylor Creek Public School , Scarborough, Ontario

, W.J. Berezowsky Public School, Prince Albert, Saskatchewan

W.E. Gowling Public School, Ottawa, Ontario

Westfield School , Grand Bay-Westfield , Nouveau-Brunswick

À propos de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Indigo Books & Music inc. a créé la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en 2004 afin d'aider à remédier au sous-financement des bibliothèques dans les écoles publiques. À ce jour, la Fondation a versé plus de 33 millions de dollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin partout au Canada, encourageant du coup plus de 1 million d'enfants à développer leur amour de la lecture. Durant la COVID-19, la Fondation a aidé les enfants de 170 communautés dans le besoin à continuer de lire en donnant plus de 140 000 livres aux enfants et à leurs familles. Pour en savoir plus sur la Fondation, visitez loveofreading.org/fr.

