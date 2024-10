Depuis 2022, GPHY comptait déjà sur un groupe d'investisseurs solide, dont Québecor (à travers asterX Capital), Artopex et ACET Capital. Le plus récent tour de financement a été mené par Vincent Thibault, cofondateur de QScale, accompagné d'un syndicat d'entrepreneurs québécois. Le groupe amène à la table une vaste expérience en commercialisation qui sera d'une valeur ajoutée précieuse pour les prochains jalons de l'entreprise.

elia, solution unique combinant à la fois capteurs intelligents et logiciels performants, est au cœur de l'offre de GPHY. Cet écosystème, fruit d'innovations technologiques brevetées, permet aux entreprises de maximiser l'efficacité de leurs espaces de travail tout en facilitant leur gestion au quotidien. Depuis son lancement, elia a su se démarquer par son approche simple et flexible, s'adaptant aux besoins spécifiques des organisations. Au cours de la dernière année, la solution a été adoptée par de nombreuses entreprises québécoises, notamment Québecor, qui a déployée elia à son siège social en plus de quatre autres lieux de travail à Montréal et à Toronto.

Anthony Blais, président de GPHY, a déclaré :

« Nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru en si peu de temps. GPHY est née du rêve de quatre jeunes étudiants de l'Université Laval. Aujourd'hui, l'appui de partenaires reconnus et solidement établis témoigne de la confiance que nous avons su bâtir autour de notre vision. Cette levée de fonds va nous permettre de poursuivre notre expansion au Canada et aux États-Unis tout en continuant à innover. Notre mission est d'aider les entreprises à repenser leurs espaces de travail pour mieux répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. »

En plus de renforcer la commercialisation d'elia en Amérique du Nord, les fonds levés permettront à GPHY d'accélérer son développement tout en maintenant son leadership dans l'intégration des nouvelles technologies dans la gestion des espaces de travail. L'intérêt grandissant des grands acteurs technologiques pour les solutions développées par GPHY témoigne de la pertinence de son approche innovante. GPHY ambitionne d'offrir des solutions toujours plus performantes et adaptées à un monde du travail en constante évolution.

À propos de GPHY

Fondée à Québec en 2018, GPHY a pour mission de créer un monde plus intelligent. Grâce à elia, un écosystème intégré alliant logiciel et matériel, GPHY transforme la gestion des espaces de travail modernes. Avec plus de 100 clients et 20 000 utilisateurs actifs, elia aide les organisations à optimiser l'utilisation de leurs espaces tout en simplifiant leur gestion quotidienne. Aujourd'hui, GPHY est en pleine expansion, visant à accélérer la commercialisation de ses solutions novatrices au Canada anglais et aux États-Unis. Pour plus d'information, visitez www.elia.io.

SOURCE GPHY

Contact presse : Marie-Annick Boisvert, Marianik, [email protected], 514-232-7640; Contact GPHY: Alexandra Bergeron, Vice-Présidente Marketing, GPHY, [email protected], 581-980-2896