MONTRÉAL, le 7 août 2024 /CNW/ - Au cours des 40 dernières années, l'insécurité alimentaire est devenue l'une des crises sociales et de santé publique majeures en Amérique du Nord. Une cause importante devenue chère au cœur de Joel Gott, viticulteur primé et philanthrope reconnu.

GOTT POUR LA CAUSE LOGO (Groupe CNW/Joel Gott)

Accompagné de l'équipe de Joel Gott Wines, il lance en 2019 Gott for Good, un programme d'aide aux personnes en difficulté destiné à améliorer l'accès alimentaire au travers de refuges, de banques alimentaires et de cantines scolaires.

Dès lors, l'implication de l'équipe n'a cessé de croître, l'année 2024 ne faisant pas exception.

EN SOUTIEN AUX QUATRE COINS DU PAYS

Gott for Good oeuvrera tout au long de l'année 2024, accompagnant les familles canadiennes souffrant d'un accès alimentaire limité.

Au mois d'avril, l'équipe était aux côtés de Moisson Montréal pour aider les québécois en difficulté et a complété son travail par un don à la Banque Alimentaire du Québec.

En juillet, la fondation se dirigera vers l'ouest où elle sera présente pour une activation en Colombie Britannique, suivie d'un don à la Banque Alimentaire du Grand Vancouver.

Enfin, cet octobre Gott for Good sera présent en Ontario pour une aide en personne suivie de la remise d'une aide financière à Feed Ontario.

"La situation alimentaire pour de nombreuses familles au Canada est urgente et nous voulons faire tout notre possible pour remédier à ce problème. De la distribution de repas aux côtés des banques alimentaires en passant par l'aide financière, chaque geste compte. Nous sommes déterminés à faire tout notre possible pour que l'insécurité alimentaire affecte de moins en moins de canadiens." - Joel Gott

En 2023, plus de 2.5 millions de repas ont été distribués à des familles nord-américaines dans le besoin. Aujourd'hui dans sa sixième année, l'initiative Gott for Good continue de recevoir le soutien d'organismes caritatifs et de partenaires dans tout le pays.

Découvrez-en plus sur Gott for Good en vous rendant sur : gottwines.com/gott-for-good/

Pour en savoir plus sur les façons dont vous pouvez, vous aussi, vous engager contre l'insécurité alimentaire, contactez votre banque alimentaire locale.

À PROPOS DE JOEL GOTT WINES

Fondé en 1996 par Joel et Sarah Gott à St Helena, en Californie, Joel Gott Wines s'est dès lors consacré à la sélection des meilleurs fruits issues de la Californie, de l'Oregon et de l'état de Washington pour en faire des vins équilibrés, fins, complexes et élégants.

Vingt ans après sa création, Joel Gott Wines continue de travailler en collaboration avec ses vignerons et viticulteurs partenaires afin de créer des vins créatifs et abordables, parfaits pour toutes les occasions. Le portfolio Joel Gott Wines inclut cinq vins californiens essentiels: le 815 Cabernet Sauvignon, le Sauvignon Blanc, le Chardonnay, le Pinot Noir et l'Oregon Pinot Gris. En complément de ce quintette, Joel Gott Wines produit un vaste éventail de variétaux produits à partir de raisins issus de la Californie et du nord-ouest de la côte Pacifique américaine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.gottwines.com .

