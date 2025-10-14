RIYAD, Arabie saoudite, 14 octobre 2025 /CNW/ - Lors du salon Solar & Storage Live KSA 2025, Gotion High-Tech(SHE:002074) a présenté deux innovations clés à l'échelle mondiale : la solution All-Scenario Zero-Carbon et le GOTION GRID Q 20 MWh BESS. Conçus pour des applications carboneutres évolutives et reproductibles, ces produits soulignent l'engagement de Gotion à fournir des solutions intégrées d'énergie verte pour le Moyen-Orient, faisant progresser le programme Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Gotion a également présenté de nouveaux produits de stockage, y compris le système commercial et industriel GOTION EDGE X.

La solution All-Scenario Zero-Carbon de Gotion cible la transition de l'Arabie saoudite « du déploiement à scénario unique aux futures applications à l'échelle des villes », y compris le parc carboneutre, l'industrie lourde, les transports, la maison, le tourisme culturel et les usines. S'appuyant sur deux piliers, la solution permet de réduire les émissions de carbone, d'améliorer l'efficacité et d'optimiser les coûts. Alimentée par une plateforme d'énergie numérique, le « cerveau intelligent » du système, la solution relie la production, la consommation et la gestion de l'énergie, permettant une décarbonisation personnalisée dans de multiples scénarios. La plateforme prend également en charge des services à valeur ajoutée comme l'échange d'électricité, l'hébergement des opérations et la gestion du carbone, tout en offrant un contrôle de bout en bout, assurant une longue durée de vie, un haut niveau de sécurité et un fonctionnement à haut rendement.

Le GOTION GRID Q 20 MWh BESS est le produit phare à double moteur de l'entreprise pour le stockage à grande échelle. Sa conception modulaire offre quatre fois la capacité des systèmes traditionnels de 5 MWh, réduisant les coûts de 20 % et le temps de déploiement de 50 %. Un système de refroidissement hybride air-liquide améliore l'efficacité énergétique de 20 %, atteignant une durée de vie de 25 ans avec des systèmes photovoltaïques correspondants. Adapté aux réseaux du Moyen-Orient et aux projets d'énergie solaire, le système établit une nouvelle référence pour le stockage d'énergie de très grande taille, avec une densité énergétique de 400 kWh/m2 et de multiples certifications internationales.

Soutenue par ses pratiques carboneutres, Gotion continue d'étendre son empreinte écologique mondiale. Plusieurs usines chinoises ont obtenu des certifications en matière de carboneutralité grâce aux systèmes de stockage d'énergie solaire plus (PV+ESS), à la récupération de la chaleur résiduelle et à la logistique verte. L'usine de Xinzhan a été reconnue comme une usine modèle carboneutre dans l'industrie des batteries au lithium. L'usine de matériaux anodiques carboneutre de l'entreprise en Mongolie intérieure est entièrement alimentée par de l'électricité renouvelable avec une centrale solaire de 1 GW, qui réduira de 1,097 million de tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui prouve que l'usine carboneutre peut devenir réalité.

Comme l'ont reconnu Bloomberg NEF (BNEF) et S&P Global en tant que chef de file de l'énergie propre de niveau 1, Gotion High-Tech s'efforce non seulement d'être un fournisseur de solutions vertes novatrices, mais aussi un partenaire stratégique dans la transition énergétique du Moyen-Orient.

