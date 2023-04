HEFEI, Chine, 28 avril 2023 /CNW/ - Avec un chiffre d'affaires de 23,052 milliards de yuans en 2022, Gotion High-tech a investi une somme impressionnante de 2,416 milliards de yuans en recherche et développement. En tant qu'entreprise de premier plan dans le domaine des batteries électriques, Gotion High-tech a récemment publié son « rapport 2022 sur les facteurs ESG », qui décrit en détail le travail et les contributions au sein de domaines importants comme la gouvernance d'entreprise, l'implantation industrielle, l'innovation technologique, le fonctionnement à faibles émissions de carbone, le perfectionnement professionnel, et la contribution sociale au cours de la dernière année. Parmi ceux-ci, Gotion High-tech a affiché un ratio d'investissement en recherche et développement de 10,48 %, en tête de l'industrie.

Bien que 2022 ait été une année difficile, Gotion High-tech a surmonté les difficultés du marché et réalisé un chiffre d'affaires de 23,052 milliards de yuans, soit une hausse de 122,59 % par rapport à l'année précédente, avec des revenus à l'étranger de 2,98 milliards de yuans, une augmentation de 464,76 % par rapport à l'année précédente. En tant qu'entreprise spécialisée dans les batteries fondées sur la technologie, Gotion High-tech mise sur l'innovation et a investi 2,416 milliards de yuans dans la R-D et l'innovation technologique en 2022, les investissements en R-D de l'entreprise représentant plus de 10 % de ses revenus pendant quatre années consécutives. L'entreprise est le chef de file de l'industrie dans des technologies clés comme la technologie de batteries semi-solides de 210 Wh/kg et de 360 Wh/kg.

Gotion High-tech met activement en œuvre sa stratégie à « double objectif en matière d'émissions de carbone », et sa consommation d'énergie unitaire réelle est en baisse de 24,6 % sur un an. Elle a construit la première base de matière d'anode sans carbone au monde à Wuhai, en Mongolie intérieure. Au cours de la dernière année, l'entreprise et ses employés ont évolué ensemble, trouvé un écho dans la collectivité et ont investi plus de 23 millions de yuans dans le bien-être public. Elle a organisé un total de 46 nouvelles activités de vulgarisation de la science de l'énergie, avec un auditoire de plus de 100 000 personnes, contribuant à la réalisation des objectifs de carboneutralité de la Chine, et même du monde.

