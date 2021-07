HEFEI, Chine, 13 juillet 2021 /CNW/ - Le 12 juillet, Gotion High-Tech et Groupe Volkswagen ont conclu un accord-cadre de coopération stratégique. L'objectif des deux partenaires consiste à industrialiser la production prévue d'éléments de batteries sur le site de Salzgitter de Volkswagen Group Components, et Gotion fournira le soutien technique correspondant.

Selon l'accord, les deux parties feront équipe pour industrialiser rapidement les éléments de batteries à l'usine de Salzgitter, propriété de Volkswagen, et Gotion High-Tech agira en tant que partenaire technologique pour l'aménagement, la machinerie et les processus de production de l'usine de fabrication de ces éléments. Un nouveau centre de production d'éléments de batteries sera construit sur les bases solides d'un Center of Excellence Battery Cell de Volkswagen, qui comprend de vastes laboratoires dédiés aux éléments de batteries, une chaîne de montage pilote pour la production d'éléments de batteries et une usine pilote de recyclage de batteries.

Sur le marché chinois, Hefei Gotion, la seule filiale de Gotion High-Tech, a également conclu un accord avec le Groupe Volkswagen (Chine) pour développer la 1re génération d'éléments de batteries unifiés pour le segment de volume. Cela fait de Gotion le premier promoteur à obtenir ce contrat de développement.

Les deux projets portant sur la construction d'une usine de fabrication de batteries et le développement d'éléments avec Gotion High-Tech s'inscrivent dans le plan global du Groupe Volkswagen qui a été présenté lors de l'événement Power Day en mars. Ce plan vise à réduire considérablement la complexité et le coût des batteries tout en en augmentant la portée et les performances de recharge afin de rendre la voiture électrique plus attrayante. Toujours dans le cadre de cet événement, le Groupe Volkswagen a annoncé la mise en place en Europe de six giga-usines ayant une capacité de production combinée totale de 240 GWh, avec des partenaires.

Le concept d'éléments de batteries unifiés de Volkswagen fait référence à un format d'élément prismatique capable de s'adapter à divers mélanges chimiques disponibles aujourd'hui ou prêts à être commercialisés ultérieurement et est compatible avec toutes les innovations majeures à venir relativement aux produits et aux procédés.

De plus, Gotion High-Tech deviendra également un fournisseur certifié du Groupe Volkswagen en Chine, fournissant des batteries pour les futurs produits de la plateforme d'entraînement électrique modulaire (MEB) du Groupe.

Le Dr Herbert Diess, président du conseil d'administration de Volkswagen AG affirme : « Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat avec Gotion High-tech, une entreprise de batterie de haut niveau établie, pour faire avancer ensemble la technologie des éléments de batteries. Ce n'est qu'une étape vers notre objectif qui consiste à devenir, de concert avec nos partenaires, l'un des trois plus grands fabricants d'éléments de batteries au monde. »

Thomas Schmall, membre du conseil d'administration du groupe Technologie et chef de la direction de Volkswagen Group Components : « Gotion High-Tech est un producteur d'éléments de batteries accompli reconnu pour son travail novateur de qualité. Je me réjouis à l'idée de perfectionner les technologies de batterie ensemble, en commençant à Salzgitter. Grâce à cela, nous améliorons encore davantage la composante centrale de la voiture qui est pertinente pour le client et rendons l'électromobilité encore plus abordable. »

M. Zhen LI, chef de la direction de Gotion High-Tech, déclare :« Grâce à notre technologie de batterie de pointe et à notre riche expérience dans la fabrication de batteries, Gotion High-Tech appuiera pleinement la stratégie d'électrification du Groupe Volkswagen et, ensemble, nous ferons la promotion de la transition vers la carboneutralité d'ici 2050 afin de changer complètement la dépendance de la société à l'énergie fossile. »

À propos de Gotion High-Tech :

Gotion est une entreprise internationale axée sur la technologie qui se concentre sur le développement et la production de batteries électriques. Elle a été fondée en 2006 et son siège social est situé à Hefei, capitale de la province d'Anhui. Elle est entrée en bourse en mai 2015, devenant la première entreprise chinoise de production de batteries électriques à entrer sur le marché financier. Gotion se spécialise dans les batteries pour les nouveaux véhicules électriques, les applications de stockage d'énergie, l'équipement de transmission et de distribution d'énergie, et d'autres activités liées à l'énergie nouvelle, et compte maintenant 10 bases de production en Chine. En outre, Gotion a construit 8 centres de recherche et développement, situés à Hefei, à Shanghai, à Silicon Valley, à Cleveland, à Tsukuba (Japon), à Singapour, en Allemagne et en Inde. Gotion compte plus de 2 000 ingénieurs et scientifiques professionnels en recherche et développement et a obtenu 2 797 brevets dans différents domaines.

SOURCE Gotion High-Tech

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : M. Zhao, +8615505517114