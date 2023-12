HEFEI, Chine, 25 décembre 2023 /CNW/ - Le 23 décembre 2023, Gotion High-tech a tenu avec succès la 13e conférence des fournisseurs et l'événement de lancement de la stratégie 2024 à Hefei. La conférence a servi de plateforme à Gotion High-tech pour présenter ses quatre stratégies en matière de qualité, de mondialisation, de recherche et développement et de chaîne d'approvisionnement pour 2024, offrir une reconnaissance à ses fournisseurs exceptionnels pour l'année 2023 et signer des contrats avec des fournisseurs stratégiques sélectionnés pour 2024.

Pour ce qui est de la qualité, Gotion prévoit renforcer son contrôle sur les capacités du processus, harmoniser ses indicateurs de qualité généraux avec les points de référence de l'industrie, s'attaquer aux points névralgiques cruciaux et accorder la priorité à l'augmentation de la qualité des composants électriques. En ce qui concerne la recherche et du développement, Gotion améliorera de façon globale la performance de nos cellules de deuxième génération en production de masse, atteindra l'industrialisation complète de nos cellules de troisième génération et figera la conception des cellules de quatrième génération adaptées au marché futur des super-chargeurs. Sur le front de la mondialisation, en 2024, Gotion concentrera ses efforts à faire des percées dans trois marchés étrangers clés : L'Amérique, l'Europe et l'Afrique, et l'Asie-Pacifique. Gotion vise à livrer plus de 100 GWh sur les marchés étrangers en 2027, avec des ventes à l'étranger dépassant 100 milliards de yuans et une part de marché de 10 %. Gotion se consacre à se positionner en tant que fournisseur de solutions de service complètes au sein du secteur des nouvelles énergies. En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, Gotion est déterminée à bâtir une chaîne d'approvisionnement verte et durable qui répond aux exigences en matière de responsabilité sociale et d'environnement. Cela comprend la promotion de la gestion du carbone des fournisseurs, la réalisation d'enquêtes sur les émissions de carbone des fournisseurs et la réduction progressive des émissions de carbone.

Depuis 2023, Gotion a notamment accéléré ses efforts sur le plan de la mondialisation. À titre d'exemple, les batteries provenant de la base de Gotion à Göttingen, en Allemagne, et de l'usine en copropriété en Thaïlande sont sorties de la chaîne de production. Des progrès initiaux ont été réalisés en vue d'investir dans une usine de batteries aux États-Unis. De plus, Gotion a signé un accord de coopération avec Pacific Green Technologies (PGT), fournissant 450 MWh de produits SSE (système de stockage d'énergie) pour la phase II du projet de stockage d'énergie de batterie Sheaf de PGT au Richborough Energy Park, dans le Kent, au Royaume-Uni, qui est actuellement le plus grand projet de stockage d'énergie de batterie au Royaume-Uni. Gotion GmbH a également conclu un protocole d'entente avec Pod Point, l'un des plus importants fournisseurs d'infrastructures de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni. Cette initiative vise à faciliter la coopération en matière de recherche et développement technologique et de fabrication de batteries, ce qui permettra de développer des solutions de SSE à domicile concurrentielles pour les clients.

