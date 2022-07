HEFEI, Chine, 29 juillet 2022 /CNW/ - Le 28 juillet, Gotion High-Tech Co., Ltd. (SZE : 002074/SSE GDRs : GOTION), premier fabricant chinois mondial de batteries, est devenu la première entreprise chinoise à être inscrite à la Bourse suisse avec l'émission de certificats internationaux d'actions étrangères.

La Bourse suisse, la Bourse de Shenzhen et la Bourse de Shanghai ont tenu conjointement une cérémonie pour célébrer l'avènement de la coopération entre les bourses des deux pays et l'émission des certificats internationaux d'actions étrangères. Monsieur Fang Xinghai, vice-président de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine et Monsieur Stoffel, secrétaire d'État du ministère des Finances de la Suisse, ont annoncé l'ouverture officielle du secteur d'activité des certificats internationaux d'actions étrangères, lançant ainsi la coopération entre les marchés des valeurs mobilières suisse et chinois.

Gotion a émis 22 833 400 certificats internationaux d'actions étrangères à un prix unitaire de 30 $ US, chacun représentant un intérêt dans cinq actions de classe A de la Société, ce qui donne un produit brut d'environ 685 millions $ US pour l'ensemble de l'offre.

L'émission de ces certificats internationaux d'actions étrangères est le plus grand projet dans ce secteur - en termes de taille - pour la Bourse suisse depuis la mise en œuvre du programme de coopération. Il s'agit également du plus important projet de financement par actions réalisé sur le marché suisse depuis le début de l'année.

Gotion souhaite en particulier accroître sa capacité de production de batterie et de matières premières à l'étranger, en investissant dans des immobilisations, en acquérant des titres participatifs ou par d'autres moyens. Ses objectifs sont d'accentuer sa présence internationale, augmenter son fonds de roulement, égaler ses autres utilisations générales et aider l'entreprise à contribuer à l'objectif mondial commun en matière de plafonnement d'émissions de carbone.

Monsieur LI Zhen, président du conseil d'administration et directeur général de Gotion, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette offre réussie de certificats internationaux d'actions étrangères et de l'intérêt des investisseurs nationaux et internationaux pour notre entreprise. Il s'agit d'un jalon important dans l'histoire de Gotion. Nos principaux actionnaires et moi-même demeurons pleinement engagés à long terme dans la poursuite de la croissance de Gotion. »

Gotion High-tech est l'une des premières entreprises en Chine à s'engager dans la recherche et le développement indépendant ainsi que la production et vente de batteries aux ions de lithium pour les véhicules électriques. Elle est devenue un fournisseur de premier plan et en pleine expansion en matière de solutions d'énergie. Volkswagen est officiellement devenu le plus important actionnaire de Gotion à la fin de 2021.

