GOrendezvous est fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle page de recherche conçue pour révolutionner la recherche de rendez-vous en ligne!

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - GOrendezvous collabore avec les professionnel•les de la santé intégrative depuis plus de 12 ans. L'entreprise québécoise a lancé une page de recherche innovante afin d'aider les utilisateurs et utilisatrices à trouver un rendez-vous rapidement et gratuitement.

La page de recherche permet de trouver des professionnel•les adéquats pour vous, en fonction des préférences sélectionnées (lieu, conditions de santé, clientèle traitée, etc.) et de réserver un rendez-vous en ligne selon vos disponibilités.

GOrendezvous offre une solution intuitive permettant de chercher dans plusieurs domaines :

Massothérapie

Psychologie/Psychothérapie

Orthophonie

Acupuncture

Ostéopathie

Chiropratique

Physiothérapie

Naturopathie

Et plus encore!

GOrendezvous est unique grâce à son expérience utilisateur :

Une recherche intuitive : Trouvez facilement des professionnel•le•s selon des conditions précises et des services spécifiques près de chez vous en quelques clics.

Une disponibilité en temps réel : Ayez accès aux plages horaires disponibles en temps réel, vous permettant de réserver des rendez-vous immédiatement.

Une interface conviviale : Bénéficiez d'une page de recherche simple d'utilisation et d'un design épuré.

Un atout pour tous :

GOrendezvous est synonyme de gain de temps et de facilité d'accès à plus de 15 000 professionnel•le•s.

Pour les professionnel•le•s, la page de recherche de GOrendezvous offre une visibilité accrue et l'acquisition de nouvelle clientèle.

«Enfin! C'est fini de chercher partout. GOrendezvous est maintenant la place centrale pour trouver un rendez-vous avec un•e professionnel•le de son choix.» -- Réjean Hurtubise, Cofondateur

«Dès le lancement de GOrendezvous, il y a maintenant 12 ans, c'était notre vision d'aider autant les professionnel•le•s que le grand public à gérer leur rendez-vous. Avec notre nouvelle page de recherche, c'est un autre pas vers l'accomplissement de cette vision et notre objectif de faciliter la vie des québécois•e•s.» -- Philippe Papillon, Cofondateur

Essayez la page de recherche GOrendezvous maintenant : www.gorendezvous.com

