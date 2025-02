GOrendezvous lance un portail client complet pour la gestion des rendez-vous

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - GOrendezvous est fier d'annoncer le lancement de son portail client qui facilite la connexion entre les professionnels de la santé et leurs client.e.s.

Celui-ci permet aux client.e.s de gérer facilement les rendez-vous pour toute la famille, d'accéder aux disponibilités des professionnels de la santé qu'ils consultent, d'avoir accès à la facturation et aux reçus, et plus encore, le tout en quelques clics !

Une synergie avec la page de recherche lancée en 2024

Le lancement du portail client fait suite au développement de la page de recherche GOrendezvous, mise en ligne en janvier 2024. Ce moteur de recherche permet aux utilisateurs de trouver rapidement des disponibilités des professionnels de la santé près de chez eux.

En ajoutant le portail client, GOrendezvous offre une expérience fluide pour les utilisateurs. De la recherche d'un.e professionnel.le à la gestion des rendez-vous familiaux, tout en facilitant la relation entre les client.e.s et les professionnel.le.s.

« GOrendezvous est fier de révolutionner l'expérience client grâce à son nouveau portail. En centralisant la gestion des rendez-vous, l'accès aux professionnels et la facturation, nous simplifions la vie de nos utilisateurs tout en leur offrant une plateforme intuitive et sécurisée. »

- Réjean Hurtubise, Cofondateur

« Le portail est un autre pas pour atteindre l'objectif que Réjean et moi avons, depuis nos débuts en 2012, de simplifier la vie de tous les Québécois.e.s dans la gestion de leur rendez-vous avec leurs professionnel.le.s de la santé. Pour moi, créer une plateforme qui aide M. et Mme tout le monde dans leur vie de tous les jours m'apporte une grande fierté. »

- Philippe Papillon, Cofondateur

Gestion des rendez-vous familiaux

Le portail client a été pensé afin de simplifier la prise de rendez-vous et la gestion des dossiers pour les familles. Un parent aura la possibilité non seulement de consulter sa facturation, ses rendez-vous et la disponibilité des professionnels qu'il consulte, mais également ceux de ses enfants.

Plus de 15 000 professionnel.le.s sont actuellement à votre disposition sur la page de recherche, dans des domaines tels que la santé intégrative, la santé mentale et le bien-être. Le domaine de la santé intégrative inclut plusieurs professions complémentaires au régime public.

À propos de GOrendezvous

GOrendezvous, créé en 2012 à Montréal, est une plateforme en ligne innovante qui permet aux professionnels de la santé de gérer leurs horaires, la tenue des dossiers, la facturation et leurs clients, mais également une page de recherche pour la population afin de trouver leur professionnel.le.s de la santé intégrative.

Depuis sa création, GOrendezvous s'est imposé comme un outil incontournable pour les professionnels qui souhaitent optimiser la gestion de leur pratique tout en offrant une expérience de qualité à leurs clients.

Site web : www.gorendezvous.com

SOURCE GOrendezvous

Contact presse : Alyssa Therrien-Coulombe, Coordonnatrice Marketing & Communication, GOrendezvous, Téléphone : 1-866-410-1010 #114, Courriel : [email protected]