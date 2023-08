TORONTO, le 9 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Google.org s'est engagée à verser une subvention de 2,5 millions de dollars à NPower Canada pour permettre à 5 000 demandeur·euse·s d'emploi moins bien desservis d'acquérir les compétences techniques et d'employabilité requises pour les carrières numériques en demande et axées sur l'avenir.

La subvention permettra à NPower Canada d'intégrer et de distribuer les certificats de carrière Google en tant que composante essentielle de ses programmes de développement rapide et virtuels de la main-d'oeuvre, permettant à divers demandeur·euse·s d'emploi d'un océan à l'autre d'acquérir les compétences nécessaires pour mener des carrières numériques significatives et durables.

La nouvelle subvention représente une continuation du soutien de Google.org à NPower Canada, qui a commencé en juillet 2020. Au cours des trois dernières années, des personnes cherchant à approfondir leurs connaissances ou acquérir de nouvelles compétencesse sont inscrits à l'un des programmes de NPower Canada basés sur des bourses qui intègrent les certificats Google soutien aux TI , et de conception de l'expérience utilisateur dans ses offres, ainsi que les offres avancées des diplômé·e·s de NPower Canada, en tirant parti des certifications Python , Gestion de projet et Analyse de données de Google . Dans les six mois suivant l'obtention du diplôme, 80 % des diplômé·e·s de NPower Canada ont un emploi et/ou poursuivent des études.

« Depuis 2020, Google.org a versé plus de 4,5 millions de dollars à NPower Canada, ce qui a permis à plus de 4 000 apprenants sous desservis et confrontés à des obstacles financiers de s'inscrire à leurs programmes », déclare Sabrina Geremia, vice-présidente et directrice générale nationale de Google Canada. « NPower Canada a fait ses preuves en fournissant aux Canadiens les compétences nécessaires pour répondre aux exigences de la main-d'oeuvre technologique d'aujourd'hui, ainsi qu'un soutien global comme la rédaction d'un curriculum vitae et la préparation à un entretien pour s'assurer que les étudiants réussissent à décrocher un emploi. »

Olena Kotelnykova, mère de deux enfants qui a fui la guerre en Ukraine, est l'une des diplômées de NPower Canada qui a obtenu le certificat de professionnel de soutien en informatique de Google et a lancé sa carrière au Canada.

« En un jour, tout a changé, la guerre a commencé. En un jour, nous avons perdu tout ce que nous avions, tout ce dans quoi nous avions investi, tout ce que nous aimions, tout ce que nous avions construit et tout ce que nous espérions pour une nouvelle vie dans un endroit plus sûr », a déclaré Mme Kotelnykova.

Olena s'est inscrite au programme de NPower Canada en septembre 2022 en Nouvelle-Écosse, peu après son arrivée au Canada avec sa famille. Elle a appris les bases de l'informatique et s'est créé de nouveaux réseaux sociaux et professionnels, commençant à se bâtir une vie ici. Avant même d'avoir obtenu son diplôme, Olena a décroché un poste de commis financier dans la ville de Berwick, un premier pas vers la carrière dont elle rêvait, à savoir devenir analyste de données.

« Olena n'est qu'un exemple parmi d'autres des diplômé·e·s impressionnants et résilients de NPower Canada qui se lancer dans une nouvelle carrière grâce à notre programme gratuit de développement de la main-d'œuvre en partenariat avec Google », a déclaré Julia Blackburn, Cheffe de la Direction de NPower Canada. « Nous sommes très fiers de l'impact que nous avons pu avoir ensemble, et encore plus enthousiastes à l'idée de ce nouveau chapitre avec Google »

