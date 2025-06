Le financement de Google.org soutiendra quatre organisations locales qui offriront des formations en IA à plus de deux millions de Canadiens

TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - Google Canada a annoncé la création du Fonds Opportunités IA de 13 millions de dollars, qui sera distribué à quatre organisations canadiennes offrant des programmes de développement des compétences et de formation en IA à travers le pays.

Le Fonds Opportunités IA financera l'Alberta Machine Intelligence Institute, le First Nations Technology Council, Skills for Change et la Bibliothèque publique de Toronto. Ces institutions vont pouvoir bonifier leurs programmes de développement professionnel, qui figurent parmi les meilleurs de leur catégorie. Ensemble, ces organisations permettront à plus de deux millions de Canadiens d'acquérir des compétences en IA, leur offrant ainsi les moyens de réussir dans une économie axée sur cette technologie.

« L'IA transforme notre manière de travailler et peut rendre les gens plus autonomes dans pratiquement tous les secteurs », a affirmé Sabrina Geremia, vice-présidente et directrice générale de Google Canada. « Le Canada est particulièrement bien placé pour saisir l'immense opportunité que constitue l'IA en mettant cette technologie à profit. Le Fonds Opportunités IA contribuera à développer les compétences des Canadiens à l'échelle nationale, à renforcer notre main-d'œuvre et à préparer les Canadiens à une économie alimentée par l'IA. »

Le Fonds Opportunités IA soutiendra les initiatives suivantes :

L'Alberta Machine Intelligence Institute offrira aux étudiants de niveau postsecondaire du Canada les compétences de base en IA, ce qui leur permettra de mieux s'adapter aux technologies émergentes et de combler le déficit de compétences en IA au sein de la main-d'œuvre canadienne.

offrira aux étudiants de niveau postsecondaire du Canada les compétences de base en IA, ce qui leur permettra de mieux s'adapter aux technologies émergentes et de combler le déficit de compétences en IA au sein de la main-d'œuvre canadienne. Le First Nations Technology Council formera les étudiants autochtones à l'IA et fournira des ressources aux membres des communautés autochtones. L'objectif est d'augmenter la représentation autochtone dans le domaine des technologies.

formera les étudiants autochtones à l'IA et fournira des ressources aux membres des communautés autochtones. L'objectif est d'augmenter la représentation autochtone dans le domaine des technologies. Skills for Change élaborera des programmes de formation en IA destinés aux personnes issues de communautés touchées par un taux de chômage élevé. Ces programmes offriront aux participants des compétences de base en IA grâce à une approche pratique et adaptée aux besoins de l'industrie, leur permettant ainsi d'accéder à des emplois valorisants.

élaborera des programmes de formation en IA destinés aux personnes issues de communautés touchées par un taux de chômage élevé. Ces programmes offriront aux participants des compétences de base en IA grâce à une approche pratique et adaptée aux besoins de l'industrie, leur permettant ainsi d'accéder à des emplois valorisants. La Bibliothèque publique de Toronto lancera un programme visant à améliorer les compétences en IA à l'échelle de la ville. Elle permettra aux membres de la communauté d'accéder gratuitement à des outils, à des formations en IA et à des programmes visant à soutenir l'emploi, à stimuler la productivité et à encourager une utilisation sûre et éclairée de l'IA.

Le Canada se trouve dans une position favorable pour réussir dans un avenir axé sur l'IA. En effet, il a une longue tradition de recherche innovante dans ce domaine et un écosystème dynamique de startups. Selon le rapport sur l'impact économique de Google Canada préparé par Public First, l'IA générative pourrait stimuler l'économie canadienne de 230 milliards de dollars et permettre aux Canadiens de gagner en moyenne 175 heures de plus par an. Cela ouvrira beaucoup d'opportunités, mais rien n'est certain. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer les compétences, les connaissances et la confiance des Canadiens en matière d'IA. Les Canadiens sont prêts à relever le défi : le même rapport révèle que 63 % des travailleurs canadiens souhaitent acquérir des compétences en IA, et que ce chiffre atteint 72 % chez les jeunes Canadiens.

Ce soutien financier vient renforcer les efforts actuels de Google dans le domaine des compétences numériques et d'IA au Canada. Cela inclut les Certificats de carrière Google ainsi que divers autres programmes « Grow with Google ».

Citations:

« Dans l'économie numérique d'aujourd'hui, il est encourageant de voir des leaders mondiaux comme Google.org soutenir le développement de la main-d'œuvre de l'Ontario. Leur soutien par l'entremise du Fonds Opportunités IA permettra aux travailleurs d'acquérir les compétences nécessaires pour accéder aux emplois d'avenir, assurant ainsi la compétitivité de l'Ontario dans un monde en constante évolution. »

- L'honorable David Piccini, ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences

« Grâce au généreux soutien de Google.org, le Canada a une occasion incroyable de convertir des décennies d'excellence en matière de recherche sur l'IA en compétences essentielles en IA pour une nouvelle génération d'étudiants de niveau postsecondaire. Amii est fière de mener les efforts visant à créer un consortium national pour la préparation de la main-d'œuvre à l'IA afin de doter les étudiants canadiens des compétences fondamentales dont ils ont besoin pour réussir dans une économie axée sur l'IA. Des collèges et écoles polytechniques aux universités de recherche canadiennes U15 et aux établissements d'enseignement postsecondaire autochtones, nous sommes prêts à aider les enseignants à accéder de manière équitable aux ressources pédagogiques dans toutes les facultés, tous les programmes et tous les domaines. »

- Cam Linke, Chef de la direction, Alberta Machine Intelligence Institute

« L'engagement de Google.org à soutenir les programmes de formation en IA destinés aux peuples autochtones représente une étape importante vers la réconciliation en favorisant l'adoption et l'innovation des technologies émergentes. Cette initiative permet de collaborer avec les 204 Premières Nations de la Colombie-Britannique, donnant ainsi aux communautés les moyens de tirer parti de l'IA pour bâtir leur nation tout en stimulant la croissance économique et en favorisant l'efficacité technologique au profit des peuples autochtones et du Canada dans son ensemble. »

- Natiea Vinson, Directrice générale, First Nations Technology Council

« Grâce au généreux soutien de Google.org, nous avons pu mettre sur pied notre tout nouveau programme de formation en intelligence artificielle, qui vise à combler le fossé numérique. Cette initiative permettra aux gens d'avoir accès à des emplois futurs. Nous sommes fiers de bénéficier du soutien de Google.org pour cette initiative novatrice et nous sommes impatients de façonner un avenir plus inclusif et plus prospère. »

- Surranna Sandy, Chef de la direction, Skills for Change

« Alors que l'IA transforme rapidement notre monde, il est essentiel que les membres de la société comprennent comment cette technologie fonctionne et qu'ils développent les compétences nécessaires pour en tirer profit. Grâce au financement généreux de Google.org, nous allons lancer une initiative de perfectionnement en IA axée sur l'utilisation responsable et éthique de l'IA, en plus d'offrir des outils, des ressources et des possibilités d'apprentissage aux clients de la BPT. »

- Vickery Bowles, Bibliothécaire municipale, Bibliothèque publique de Toronto

À propos de Google Canada

La mission de Google est d'organiser l'information du monde entier et de la rendre universellement accessible et utile. Grâce à des produits et des plateformes tels que Recherche, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome et YouTube, Google joue un rôle important dans la vie quotidienne de milliards de personnes et est devenue l'une des entreprises les plus reconnues au monde.

Google Canada a des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa avec des employés qui travaillent à distance dans tout le pays au sein d'équipes de l'ingénierie, de l'intelligence artificielle, de la recherche, des ventes et du marketing.

SOURCE Google Canada

Relation avec les médias : Genna Schnurbach, [email protected]