Google donne un coup de pouce à 22 PME canadiennes pendant la période des Fêtes

TORONTO, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Google Canada a surpris 22 petites entreprises canadiennes qui participaient au Distillery Winter Village en offrant 10 000 $ à chacune d'entre elles pour couvrir leurs frais de location de kiosque et d'autres dépenses au cours du marché bondé des Fêtes. Les entrepreneurs, qui ne se doutaient de rien, ont reçu la bonne nouvelle juste à temps pour la journée d'ouverture du Distillery Winter Village, qui commence le 17 novembre 2022.

« Les petites entreprises sont très importantes pour nous tous ici, au Canada. Non seulement elles représentent le moteur économique du pays, mais elles sont bien souvent le cœur et l'âme de leurs collectivités, a déclaré Natasha Walji, directrice générale de Google. Ce n'est un secret pour personne, les dernières années ont été difficiles pour tout le monde, en particulier pour les petites entreprises. C'est pourquoi nous espérons que cela réduira un peu le stress des propriétaires d'entreprises pendant la période très occupée des Fêtes. »

Reconnu comme l'une des expériences culinaires et de magasinage des Fêtes les plus magiques au pays, le Distillery Winter Village offre aux petites entreprises canadiennes l'occasion de vendre des cadeaux, des aliments et des boissons aux festivaliers. Cette année, le marché est ouvert du 17 novembre au 31 décembre 2022.

« Le marché du Distillery Winter Village est un incontournable de la période des Fêtes en raison de son décor pittoresque et de ses exposants exceptionnels qui offrent des produits de première qualité, a déclaré Rik Ocvirk, vice-président, Distillery Events. Comme je travaille directement avec un certain nombre de petites entreprises, je peux vous dire que chaque petite entreprise a son histoire, et que recevoir 10 000 $ en cette période de l'année représente beaucoup pour chacune d'entre elles. Au Distillery Winter Village, nous offrons une ambiance magique aux consommateurs. Mais, cette année, Google s'est vraiment surpassé et a permis à nos exposants de connaître également ce sentiment magique. »

« Ce soutien de Google procurera un peu de répit aux exposants de petites entreprises présents au marché à l'aube de l'un des moments les plus occupés de l'année, a déclaré John Kiru, directeur général, Toronto Association of Business Improvement Areas (TABIA). Il permettra aux petites entreprises de mettre l'accent sur ce qui compte le plus : offrir leurs produits aux plus d'un million de personnes qui fréquentent le Distillery Winter Village chaque année. »

Google Canada a lancé l'initiative « un petit coup de main de la part de Google » au Distillery Winter Village dans le cadre de son initiative nationale de plus grande envergure visant à aider les petites entreprises à joindre les consommateurs pendant la période des Fêtes. Voici d'autres programmes offerts pendant la période des Fêtes :

Le centre de ressources pour les fêtes de fin d'année de Google offre gratuitement aux petites entreprises des outils, des ressources et des recommandations pour répondre à la demande pendant la période des Fêtes. Le centre permet aux entreprises de découvrir comment se démarquer dans les recherches sur Google et sur Google Maps avec un profil commercial, comment afficher l'inventaire de leurs produits en direct avec Pointy, et comment promouvoir leurs produits avec l'aide de Google grâce aux listes de produits gratuites. Le centre de ressources pour les fêtes de fin d'année est disponible en français et en anglais.

Le programme DMS AchatsICI propulsé par Google, qui aide les petites entreprises à créer gratuitement un site Web de commerce électronique et propose des services de consultation aux petites entreprises qui cherchent à numériser leurs offres de produits pour les vendre en ligne. À ce jour, plus de 40 000 entreprises canadiennes ont participé au programme.

Pour acheter des billets pour participer au Distillery Winter Village, connaître les heures d'ouverture de l'événement et obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.TheDistilleryWinterVillage.com.

