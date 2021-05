Le soutien comprend une subvention triennale de Google.org à NPower Canada, qui distribuera 5 000 bourses d'études pour les Certificats de Carrière Google à des communautés mal desservies et fournira des fonds à quatre organismes à but non lucratif canadiens pour soutenir des programmes de formation professionnelle

TORONTO, le 17 mai 2021 /CNW/ - Google Canada a annoncé aujourd'hui un engagement de 2 millions de dollars dans le domaine des compétences numériques afin de former les chercheurs d'emploi au Canada à de nouvelles carrières en technologie en moins de six mois. Le soutien comprend une subvention de trois ans de Google.org à NPower Canada pour offrir des programmes de Certificats de Carrière Google et pour déployer 5 000 bourses d'études basées sur les besoins pour accéder au programme.

Les taux de chômage parmi les groupes de minorités visibles et les jeunes de 15 à 24 ans continuent d'être parmi les plus durement touchés par la pandémie de la COVID-19. Les bourses d'études Certificats de Carrière Google seront distribuées par NPower Canada, en collaboration avec des organismes à but non lucratif de développement de la jeunesse et de la main-d'œuvre tels que Pathways to Education, la bibliothèque publique de Toronto et le YMCA, en se concentrant sur les jeunes adultes canadiens issus de communautés mal desservies. Pour soutenir davantage ces initiatives, Google Canada fournira à ces organismes à but non lucratif des fonds supplémentaires pour améliorer les programmes de formation professionnelle existants.

Les Certificats de Carrière Google préparent les demandeurs d'emploi à de nouvelles carrières à forte demande dans des secteurs en expansion, sans qu'aucun diplôme ou expérience pertinente ne soit requis. Ces certificats ont été élaborés par des employés de Google dans le cadre de Grow with Google , une initiative mondiale visant à créer des opportunités économiques pour tous. Les programmes de certificat sont offerts en analyse de données, en gestion de projet, en conception d'interface utilisateur et en soutien informatique. En dehors de la programmation de NPower Canada, les certificats sont offerts par l'intermédiaire de la plateforme d'apprentissage en ligne Coursera et sont disponibles en anglais, certains programmes seront disponibles en français à partir de 2022. Chaque certificat est créé pour doter les étudiants de connaissances théoriques et pratiques, ainsi que de compétences en résolution de problèmes réels pour réussir dans un emploi technologique de premier échelon.

« Pour aider les chercheurs d'emploi qui ont été le plus durement touchés par la pandémie, nous devons investir dans la formation professionnelle dans des emplois dont la demande est avérée », déclare Sabrina Geremia, vice-présidente et directrice nationale de Google Canada. « Les certificats de carrière Google permettent d'accéder à d'excellents emplois sans diplôme ni expérience, ce qui contribue à éliminer les obstacles et à créer des possibilités pour les groupes mal desservis qui tentent d'entrer sur le marché du travail dans le secteur de la technologie. »

« L'année dernière, nous avons commencé à offrir le certificat de soutien informatique de Google, et actuellement 83 % des jeunes qui ont obtenu leur diplôme en septembre 2020 sont employés ou suivent une nouvelle formation après avoir terminé le programme », déclare Andrew Reddin, directeur du développement, NPower Canada. « Ces programmes répondent à une demande sur le marché du travail ; selon Glassdoor, les domaines soutenus par les Certificats de Carrière Google comptent actuellement plus de 22 000 offres d'emploi dans tout le pays. Ce soutien de Google offre davantage de possibilités aux jeunes adultes de démarrer leur carrière et de participer à l'économie numérique du Canada. »

Puisque l'opportunité économique passe par l'accès à l'emploi, Google Canada introduit également un consortium d'employeurs pour les diplômés des Certificats de Carrière Google. Le consortium d'employeurs est un groupe d'employeurs, incluant KPMG, TELUS, Google et Loblaw, qui prendra en considération les diplômés des programmes de Certificats de Carrière Google de NPower Canada pour les emplois admissibles. Les employeurs désirant entrer en contact avec des candidats qualifiés et développer leur réserve de talents peuvent se joindre au Consortium d'employeurs pour les Certificats de Carrière Google en visitant le site grow.google/employerform .

Pour plus d'informations sur les Certificats de Carrière Google, visitez g.co/certificates-canada . Pour en savoir plus sur les bourses d'études, rendez-vous sur le site de NPower Canada.

À propos de Google Canada

La mission de Google est d'organiser les informations du monde entier et de les rendre universellement accessibles et utiles. En tant que chef de file mondial en matière de technologie, les innovations de Google dans le domaine de la recherche et de la publicité sur le Web ont fait de son site Web une propriété Internet de premier plan et de sa marque l'une des plus reconnues au monde. Google Canada a des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa et compte plus de 2 000 employés canadiens travaillant dans des équipes d'ingénierie, de recherche en IA, de ventes et de marketing.

Citations

« Depuis 20 ans, Pathways to Education aide les élèves des communautés à faible revenu de tout le Canada à surmonter les obstacles à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires et à installer les bases d'une réussite à long terme. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de travailler aux côtés de Google et d'autres organismes à but non lucratif pour offrir à notre communauté d'étudiants un autre moyen de poursuivre leur chemin pour devenir les futurs leaders de la main-d'œuvre canadienne.» - Sue Gillespie, présidente et directrice générale, Pathways to Education

« Préparer les gens à intégrer le marché du travail et les accompagner tout au long de leur carrière est une priorité pour la Bibliothèque publique de Toronto, en particulier en ces temps difficiles. Nous offrons un accès équitable aux services et aux programmes qui aident les gens à atteindre leurs objectifs professionnels, et ce partenariat avec NPower Canada et Google Canada nous permettra d'offrir plus de possibilités de développement en milieu de travail à notre clientèle de jeunes adultes, » - Vickery Bowles, bibliothécaire municipale, Bibliothèque publique de Toronto

« YMCA Canada est ravi de s'associer à Google Canada et à NPower Canada pour cet investissement essentiel. La possibilité pour les jeunes adultes mal desservis d'avoir accès aux derniers programmes de formation en compétences numériques disponibles les rapprochera sans aucun doute d'une carrière significative dans le domaine de la technologie, et ce, le plus rapidement possible. » - Peter Dinsdale, président et chef de la direction, YMCA Canada

« La pandémie a eu un impact profond sur le Canada - la technologie transforme rapidement notre économie et nous avons besoin d'employés possédant des compétences numériques nouvelles et avancées. Mais la pandémie a également mis en évidence l'inégalité sociale qui existe dans notre pays. Le programme Certificats de Carrière Google est une initiative importante qui contribuera à réduire à la fois le déficit de compétences et l'inégalité sociale en permettant aux Canadiens mal desservis d'accéder à une éducation de qualité et de grande valeur. KPMG est ravi d'être un employeur partenaire d'une initiative qui favorise l'inclusion et qui aidera le pays à sortir de cette pandémie plus fort et plus résilient. Nous sommes impatients de rencontrer la prochaine génération de talents technologiques canadiens. » - Robert Davis, président du conseil d'administration de KPMG au Canada et chef de l'inclusion et de la diversité

« La technologie continue de changer la nature du travail effectué dans nos bureaux et nos magasins. Ces dernières années, nous avons créé plus de 1 000 postes dans nos activités numériques, dont des centaines dans l'analyse et des milliers d'autres qui les soutiennent en magasin. Nous comprenons l'importance de former les gens, y compris nos collègues, pour former une main-d'œuvre plus prête pour l'avenir. Nous sommes ravis de l'opportunité de collaborer avec Google sur ce programme et du bassin de talents technologiques que nous continuons de développer au Canada. » - David Markwell, vice-président principal, Loblaw Technology

« En appuyant l'important programme de formation professionnelle de Google destiné aux jeunes et aux populations défavorisées, nous voulons contribuer à former la prochaine génération de leaders en science et technologie, tout en créant l'avenir numérique du Canada. De formidables occasions sont offertes à TELUS pour acquérir des compétences et de l'expertise dans de nombreux domaines technologiques en forte croissance, dont la 5G, l'infonuagique et l'Internet des objets. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider les diplômés de la prochaine cohorte à gagner en agilité et en vitesse pour pouvoir concrétiser les idées novatrices. » - Steven Banick, vice-président, Stratégie en technologie et Bureau de la transformation de TELUS

