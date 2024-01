L'entreprise remettra une contribution Google.org de 1,3 million de dollars à l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilence. Parallèlement, Google lancera le certificat de cybersécurité de Google en français.

MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Google Canada a annoncé un nouveau soutien à l'écosystème de cybersécurité du Québec. Google.org remettra une contribution de 1,3 million de dollars à l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience (IMC2). Cette contribution permettra à l'IMC2, qui est le fruit d'une collaboration entre Polytechnique Montréal, initiatrice du projet, en partenariat avec l'Université de Montréal et HEC Montréal, d'appuyer la recherche sur les cyberrisques qui sont en croissance à l'échelle mondiale. L'entreprise lancera également le certificat en cybersécurité de Google en français, un cours en ligne offert dans le cadre de l'initiative Grow with Google, qui préparera les apprenants à des emplois de niveau débutant en cybersécurité en moins de six mois. Google Canada collaborera avec CyberQuébec, Hackfest, Cybereco, Canada en programmation et comIT, des organisations à but non lucratif, pour offrir des bourses d'études aux collectivités dans le besoin et aux membres de leurs réseaux afin qu'ils puissent accéder gratuitement au certificat.

Google.org soutient l'IMC2 dans ses efforts pour faire face aux cyberrisques en hausse à l'échelle mondiale

Les risques en matière de cybersécurité n'ont jamais été aussi préoccupants. Les organisations de toutes tailles sont aux prises avec des menaces sophistiquées. En 2023 seulement, 60 % des petites et moyennes entreprises du Québec ont été la cible de cyberattaques, et en 2022, les cyberattaques au Canada ont augmenté de 20 %. Pour contribuer à répondre à ces préoccupations et à approfondir la recherche et les connaissances du Québec en cybersécurité, Google.org remet un don de 1,3 million de dollars à l'IMC2.

« La contribution de Google.org permet à IMC2 de mener des initiatives de cybersécurité qui sont essentielles à notre vision d'une société cyberrésiliente », explique Marc Gervais, directeur exécutif de l'IMC2. « Le projet met l'accent sur quatre domaines essentiels, soit de promouvoir une société consciente et cyberresponsable, de mettre en œuvre une plateforme sécurisée permettant à nos chercheurs de partager et de tirer parti des données de cybersécurité, d'assurer une harmonisation entre les initiatives de cybersécurité et la création d'un avenir respectueux de l'environnement, puis d'être un moteur de la croissance économique et de la création d'emplois au Québec et au Canada en soutenant l'esprit entrepreneurial des entreprises en cybersécurité. »

L'IMC2 est une composante essentielle de l'écosystème de la cybersécurité, réunissant l'expertise, les ressources et les réseaux pour stimuler la recherche et l'innovation, tout en préparant la prochaine génération d'experts. Il adopte une approche interconnectée de la recherche, de l'éducation, des politiques publiques et de l'innovation, tout en soutenant l'entrepreneuriat local. Google.org est fier de soutenir la vision multidisciplinaire de l'IMC2 qui favorise le partage des connaissances et la collaboration, ce qui en fait un chef de file unique en matière de cybersécurité et de cyberrésilience.

« Les défis liés à la cybersécurité n'épargnent personne, des familles aux entreprises locales. Chez Google, nous souhaitons faire partie de la solution en collaborant avec les gouvernements, les universitaires, les membres de l'industrie et la population pour lutter contre les menaces et accroître le niveau de sécurité de base dans l'ensemble de l'écosystème. », déclare Robert Shield, codirecteur du site Google Montréal. « Nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de travailler avec des partenaires locaux et nationaux aussi compétents pour contribuer à créer un écosystème en ligne plus sûr et plus sécurisé pour le Québec, le Canada et le monde entier. »

Contribuer à combler le déficit de compétences en cybersécurité

La demande de professionnels en cybersécurité au Québec n'a jamais été aussi élevée. Soixante-cinq pour cent des petites et moyennes entreprises affirment que leur entreprise n'a pas le personnel qualifié pour mettre en œuvre une solution de cybersécurité ou surveiller les attaques. Pour contribuer à combler ce déficit critique, le certificat en cybersécurité de Google, offert dans le cadre de l'initiative Grow with Google, préparera les apprenants francophones à occuper des emplois de niveau débutant en cybersécurité en moins de six mois, sans expérience préalable requise.

Faisant partie du programme de Certificats de Carrière Google, le certificat va au-delà de la formation et relie les diplômés à un consortium d'employeurs d'entreprises comme Bell, Shopify, Publicis Groupe et Unilever, qui envisagent de recruter des diplômés pour des postes vacants reliés au domaine de la cybersécurité. Au Canada, plus de 19 000 personnes ont complété un de nos Certificats de Carrière Google. Plus de 75 % des diplômés rapportent des retombées positives sur leur développement de carrière (comme un nouvel emploi, une promotion ou une augmentation salariale) dans un délai de six mois. Pour favoriser l'accessibilité au programme, Google s'est également associé à CyberQuebec, Hackfest, CyberEco, Canada en programmation et comIT , des organisations à but non lucratif , pour offrir des bourses aux membres de leurs réseaux, et ainsi, leur permettre d'avoir accès gratuitement au certificat.

Pour en savoir plus sur le certificat en cybersécurité de Google, visitez le site g.co/certificatscanada. Pour en connaître davantage sur l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience, visitez leur site Web.

Citations :

Madame Isabelle Péan, présidente-directrice générale de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, a exprimé sa gratitude envers Google.org pour son don en déclarant : « Ce geste visionnaire revêt une importance toute particulière, car il est le premier don substantiel de l'année qui s'inscrit dans le cadre de notre grande campagne philanthropique. Cette contribution exceptionnelle nous donne de l'élan et nous permet de réaffirmer l'engagement de la communauté polytechnicienne envers l'avenir et le progrès, et à contribuer activement aux enjeux sociétaux. La vision et la générosité de Google.org, qui soutiennent les objectifs de l'IMC2 permettent plus largement à Polytechnique Montréal de promouvoir des initiatives cruciales pour la société de demain. »

Monsieur François Bertrand, directeur de la recherche et de l'innovation à Polytechnique Montréal s'est joint à Madame Péan afin de souligner le rôle essentiel de la philanthropie dans le milieu scientifique : « Google fait partie de ces grandes entreprises qui nous accompagnent jour après jour pour nourrir la recherche et la créativité. Grâce à eux, nous pouvons offrir toujours plus de moyens à nos professeur(e)s, chercheuses et chercheurs, leur permettant ainsi d'explorer de nouvelles avenues propices à l'émergence d'innovations. »

« Les infrastructures en cybersécurité jouent un rôle plus crucial que jamais. Google Montréal et son équipe d'experts qui sécurisent nos activités de navigation en ligne constituent un atout précieux qui rehausse le calibre de notre écosystème, a déclaré Monsieur Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International. Cette contribution viendra stimuler l'innovation tout en soutenant le développement des compétences (en français!) de notre bassin de talents dans un secteur névralgique. Merci de votre appui et de faire rayonner le Grand Montréal aux quatre coins de la planète. »

À propos de Google Canada

La mission de Google est d'organiser l'information du monde entier et de la rendre universellement accessible et utile. En tant que chef de file mondial de la technologie, les innovations de Google en matière de recherche sur le Web et de publicité ont fait de son site Web un des meilleurs sites Internet et de sa marque, l'une des plus reconnues au monde. Google Canada a des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa avec des employés qui travaillent au sein d'équipes de l'ingénierie, de l'intelligence artificielle, de la recherche, des ventes et du marketing.

À propos de Google.org

La philanthropie de Google apporte le meilleur de Google pour aider à relever certains des plus grands défis de l'humanité en combinant le financement, l'innovation et l'expertise technique pour soutenir les collectivités isolées et offrir des possibilités à tous. Nous faisons appel à des entreprises à but non lucratif et à vocation sociale qui ont un impact important sur les collectivités qu'elles représentent et dont le travail a le potentiel de produire des changements significatifs. Nous voulons un monde meilleur, rapidement, et nous croyons qu'il faut tirer parti de la technologie et appliquer l'innovation évolutive axée sur les données pour faire avancer les choses.

À propos de l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience

L'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberréslience (IMC2) fournit aux gouvernements, aux citoyens et aux entreprises du Québec et du Canada une expertise de premier plan par ses activités de recherche, la formation d'une relève aux compétences pertinentes, l'innovation et le partage de connaissances, et son soutien en matière de politiques publiques. Parmi les collaborateurs de l'organisation, on compte une quarantaine de professeurs et leurs équipes de recherche.

À propos de Polytechnique Montréal et de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Polytechnique Montréal est un fleuron du génie au Québec et aussi un des principaux établissements d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Depuis sa création en 1873, Polytechnique Montréal a formé plus de 60 000 ingénieurs, spécialistes et chercheurs. La Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal a pour mission de promouvoir et de développer Polytechnique Montréal en tant qu'université d'excellence en génie, selon deux axes d'impact : Relations avec les anciens et Développement philanthropique.

SOURCE Google Canada

Renseignements: Contact média: Dominic Blais, Hill & Knowlton, [email protected], 438 988-6382