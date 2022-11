Google Canada renouvelle son soutien à Mila avec une nouvelle subvention, élargit l'offre des certificats de carrière Google et annonce des subventions Google.org à Digital Moment, NPower Canada et à des organismes à but non lucratif locaux

MONTREAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, après près de vingt ans de présence au Québec, Google Canada célèbre l'ouverture officielle de l'espace Google Viger, un bureau axé sur la durabilité au centre-ville de Montréal. Le bureau rend fièrement hommage aux communautés locales de Montréal et au dynamisme de la ville. Afin de renforcer le soutien à l'écosystème technologique du Québec, Google s'engage à verser 2,75 millions de dollars, incluant le maintien du soutien à Mila, l'élargissement des cours des certificats de carrière Google, et l'octroi de subventions Google.org à Digital Moment, NPower Canada et d'autres organismes sans but lucratif locaux.

« Depuis nos débuts en 2004 où trois ingénieurs constituaient l'ensemble de notre présence, le nouveau bureau accueille une variété d'équipes qui travaillent sur certains des produits et services les plus cruciaux offerts par Google dans le monde, de la cybersécurité à la recherche sur l'IA, en passant par Chrome et Cloud », explique Fabrice Jaubert, responsable du site de Montréal, Google Canada. « Le bâtiment historique modernisé rend hommage à Montréal en reflétant l'essence de cinq des quartiers les plus appréciés de la ville: la Petite Italie, Le Village, Le Plateau, le Quartier chinois et le Vieux-Port. Il comprend des œuvres d'art soigneusement produites par des artistes locaux et a été conçu selon les dernières normes de durabilité LEED Gold. »

Le nouveau financement de 1,5 million de dollars accordé aujourd'hui à l'Institut québécois d'intelligence artificielle Mila contribuera à soutenir des projets de recherche fondamentaux en IA dans des domaines tels que l'IA pour l'humanité, les changements climatiques et l'agriculture durable. Un soutien sera également apporté pour accroître la participation des étudiants et des professeurs issus de groupes sous-représentés dans les carrières de recherche en informatique. Les travaux de Mila visant à repousser les limites dans le développement d'approches novatrices de l'apprentissage automatique pour l'IA ont fait de Montréal une plaque tournante de l'IA de renommée mondiale.

« L'investissement continu de Google dans l'IA au Québec et envers Mila témoigne de la force des partenariats privés, publics et universitaires qui permettent aux meilleurs chercheurs de faire progresser les applications responsables de l'IA dans tous les secteurs. L'engagement continu de Google envers la communauté de chercheurs de Mila et nos initiatives en matière d'équité, de diversité et d'inclusion confirme la position de leader mondial du Québec en matière d'IA, permettant la recherche de pointe, la croissance et l'innovation. » ajoute Valérie Pisano, présidente et directrice générale, Mila.

Google annonce également l'octroi d'une subvention Google.org à Digital Moment (anciennement Kids Code Jeunesse) pour le lancement du projet québécois de littératie numérique, un programme visant à doter les enseignants et les élèves du primaire et du secondaire de compétences numériques. Le projet de littératie numérique du Québec est une solution en trois parties, comprenant une programmation en classe, un laboratoire d'innovation sociale dirigé par des jeunes et des tables rondes régulières pour réfléchir et partager des idées sur des questions clés telles que l'équité sociale et le changement climatique, et sur la façon dont le rôle des technologies en évolution peut les aborder.

« Depuis 2013, Digital Moment travaille avec des écoles, des commissions scolaires et des communautés à travers le Québec pour introduire les compétences numériques dans l'éducation des jeunes », déclare Kate Arthur, fondatrice et directrice générale de Digital Moment. « Grâce au financement de Google, nous serons en mesure d'aller plus loin, plus en profondeur et de continuer à donner aux jeunes, en particulier ceux des communautés mal desservies et sous-représentées, les moyens d'être des citoyens engagés et innovants à l'ère du numérique. »

Pour aider les chercheurs d'emploi du Québec à acquérir les compétences techniques et numériques requises sur le marché du travail actuel, Google offre maintenant les certificats de carrière Google en gestion de projet et en soutien des TI en français. Les cours seront accessibles au public sur Coursera, une plateforme mondiale d'apprentissage en ligne. Google.org accordera également une subvention à NPower Canada pour offrir les certificats de carrière Google au Québec. NPower Canada offrira des bourses d'études basées sur les besoins pour les programmes, qui seront distribuées par l'intermédiaire de La Maison de l'Amitié et d' AIM CROIT , des organismes à but non lucratif locaux de développement de la main-d'œuvre.

« Nous sommes ravis d'offrir nos programmes ParcoursTech au Québec afin de continuer à aider davantage de demandeurs d'emploi à s'équiper d'une formation professionnelle et de compétences technologiques en demande, notamment les certificats de carrière Google, leur permettant de se lancer dans des carrières intéressantes », a déclaré Mitchell Miller, directeur général, Québec, NPower Canada. « Depuis la création de NPower Canada en 2014, plus de 80 % de nos 4 700 anciens élèves ont trouvé un emploi dans le secteur de la technologie, et nous sommes ravis de pouvoir bientôt aider la population francophone avec le lancement de notre cinquième site national au Québec. »

Depuis que Google Canada a ouvert ses portes à Montréal en 2004, redonner à la communauté locale a toujours fait partie intégrante de notre mission. Cette démarche se poursuit aujourd'hui avec l'octroi de fonds supplémentaires et de subventions Google.org aux organisations locales suivantes: Pathways to Education, E2 Adventures, UpstartED, AI4Good Lab et Resilience Montréal. Ces organisations s'efforcent de développer les compétences numériques, d'encourager les communautés de jeunes entreprises, de promouvoir l'enseignement des STIM, la formation professionnelle, le bien-être des plus vulnérables, et plus encore.

À propos de Digital Moment

Fondé en 2013 par Kate Arthur, Digital Moment (anciennement Kids Code Jeunesse) est un organisme de bienfaisance basé au Canada et un leader mondial dans la mobilisation des communautés pour bâtir un avenir meilleur grâce à l'éducation aux compétences numériques. Digital Moment se concentre sur la création de programmes et d'expériences pour les jeunes et leurs communautés sur les compétences numériques comme le codage, la littératie des algorithmes et des données, et l'intelligence artificielle. Digital Moment comprend trois initiatives éducatives: Kids Code Jeunesse , Digital2030 , et un lab d'innovation sociale.

À propos de NPower Canada

NPower Canada est une organisation caritative qui lance de jeunes adultes défavorisés dans des carrières significatives et durables dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). Grâce à la consultation d'un large éventail d'employeurs , le programme complet de NPower Canada permet aux participants d'acquérir les compétences techniques et professionnelles les plus recherchées par l'industrie. NPower Canada est passé de 87 jeunes à faible revenu à un seul endroit à Toronto pendant sa première année complète d'activités en 2015, à 1 010 jeunes adultes à faible revenu en 2020 dans la région du Grand Toronto et à Calgary. À ce jour, plus de 80 % des diplômés de NPower Canada ont trouvé un emploi et/ou se sont inscrits à des études postsecondaires dans les six mois suivant la fin du programme. De plus, 80 % des anciens élèves ont conservé leur emploi 12, 24 et 36 mois après l'obtention de leur diplôme.

À propos de Mila

Fondé en 1993 par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble aujourd'hui près de 900 chercheuses et chercheurs spécialisés en apprentissage automatique. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et l'essor de l'IA au bénéfice de tous. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles générateurs. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

À propos de Google Canada

La mission de Google est d'organiser les informations du monde entier et de les rendre universellement accessibles et utiles. En tant que chef de file mondial en matière de technologie, les innovations de Google dans le domaine de la recherche et de la publicité sur le Web ont fait de son site Web une propriété Internet de premier plan et de sa marque l'une des plus reconnues au monde. Google Canada a des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa. Ses employés travaillent au sein d'équipes d'ingénierie, de recherche en IA, de ventes et de marketing.

À propos de Google.org

L'action philanthropique de Google met le meilleur de Google au service de la résolution de certains des plus grands défis de l'humanité en combinant financement, innovation et expertise technique pour soutenir les communautés défavorisées et offrir des opportunités à tous. Nous nous engageons auprès d'organisations à but non lucratif et d'entreprises sociales qui ont un impact significatif sur les communautés qu'elles représentent et dont le travail est susceptible de produire des changements significatifs. Nous voulons un monde meilleur, plus rapidement, et nous croyons qu'il faut tirer parti de la technologie et appliquer l'innovation évolutive basée sur les données pour faire bouger les choses.

