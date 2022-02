TORONTO, le 2 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Google Canada annonce un engagement de 1,5 million de dollars envers le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA) afin de soutenir les entreprises et les entrepreneurs autochtones à travers le pays. Ce soutien prévoit un don d'un million de dollars en subventions et abonnements au CCEA pour les entreprises autochtones, ainsi que des subventions pour le redéveloppement de la plateforme Outils et financement pour les entreprises autochtones (OFEA) du CCEA. De plus, Google donnera 500 000 $ en publicités subventionnées pour aider le CCEA à atteindre un public plus large, promouvoir ses programmes et partager ses recherches avec le public.

Il y a près de 60 000 entreprises appartenant aux Premières nations, aux Métis et aux Inuits au Canada, qui représentent une contribution annuelle de plus de 30 milliards de dollars au PIB du Canada. D'ici 2025, la contribution devrait dépasser les 100 milliards de dollars . Cependant, les entreprises autochtones ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19. D'après les recherches menées par le CCEA, plus de la moitié des entreprises autochtones ont déclaré une baisse de leurs revenus, beaucoup ont fermé temporairement et près de la moitié ont dû licencier du personnel. Alors que l'économie autochtone se remet de l'impact de la COVID-19, le rapport souligne que l'aide au financement, la digitalisation des entreprises et le développement des compétences en e-commerce et en marketing numérique sont des besoins essentiels.

« Travailler avec Google Canada pour aider à réduire les disparités numériques est synonyme de plus d'opportunités pour les entreprises et les communautés autochtones », a déclaré Tabatha Bull, présidente et chef de la direction du CCEA. « Nous saluons l'engagement de Google, qui accorde des subventions monétaires et soutient le redéveloppement de notre plateforme OFEA pour augmenter la participation des entreprises et des entrepreneurs autochtones dans l'économie numérique axée sur les compétences. »

La subvention de 1,5 million de dollars et le soutien de Google.org au CCEA permettront de mettre en place de nouveaux programmes qui répondent directement aux besoins des entreprises autochtones identifiés dans le cadre des recherches du CCEA. Au cours des deux prochaines années, le CCEA accordera des subventions et des adhésions au CCEA à des entreprises autochtones, tout en investissant dans le redéveloppement de la plateforme Outils et financement pour les entreprises autochtones (OFEA) afin d'offrir de nouvelles formations et ressources aux entrepreneurs autochtones. De plus, Google permettra au CCEA de promouvoir les programmes et la nouvelle plateforme OFEA grâce à des publicités sur Google Search. L'agence de marketing autochtone Jelly Marketing contribuera à la campagne de marketing numérique du CCEA.

« Au cours des huit derniers mois, nous avons travaillé avec le CCEA pour comprendre les défis auxquels les entreprises autochtones font face et discuter comment nous pouvons collaborer pour soutenir l'économie autochtone », explique Sabrina Geremia, vice-présidente et directrice nationale chez Google Canada. « Guidé par les recherches du CCEA, notre soutien permettra à ce dernier de répondre aux besoins pressants des entreprises autochtones canadiennes, afin de bâtir une économie plus durable et inclusive. »

Pour en apprendre plus sur les modalités de participation des entreprises admissibles, visitez le site web du CCEA .

À propos de CCEA

Le Conseil canadien pour le commerce autochtone s'est engagé à assurer la pleine participation des peuples autochtones à l'économie canadienne. Une association nationale et non partisane, dont la mission est de promouvoir, renforcer et améliorer une économie autochtone prospère en favorisant les relations d'affaires, les opportunités et la sensibilisation. Le CCEA offre des connaissances, des ressources et des programmes à ses membres pour favoriser les opportunités économiques pour les peuples autochtones et les entreprises à travers le Canada. Pour plus d'informations, visitez www.ccab.com .

À propos de Google Canada

La mission de Google est d'organiser l'information mondiale et de la rendre universellement accessible et utile. En tant que leader mondial de la technologie, les innovations de Google en matière de recherche et de publicité sur le Web ont fait de son site Web une propriété Internet de premier plan et de sa marque l'une des plus reconnues au monde. Google Canada possède des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa et compte plus de 2 000 employés au Canada travaillant dans des équipes d'ingénierie, de recherche en IA, de vente et de marketing.

À propos de Google.org

La philanthropie de Google utilise les meilleures ressources de Google pour aider à résoudre certains des plus grands défis de l'humanité combinant financement, innovation et expertise technique pour soutenir les communautés mal desservies et offrir des opportunités à tous. Nous collaborons avec des organisations à but non lucratif et des entreprises sociales qui ont un impact significatif sur les communautés qu'elles représentent et dont le travail a le potentiel de produire des changements significatifs. Nous voulons un monde meilleur, plus rapidement -- et nous croyons qu'il faut tirer parti de la technologie et appliquer une innovation évolutive basée sur les données pour faire avancer les choses.

SOURCE Google Canada

Renseignements: Wendy Manton, [email protected]