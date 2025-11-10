Le Comité olympique canadien dévoile un partenariat avec la chaîne canadienne de centres de conditionnement physique qui offrira des abonnements pour les athlètes et un concours national pour les partisans.

TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le Comité olympique canadien (COC) et GoodLife Fitness ont annoncé aujourd'hui que GoodLife deviendra le centre de conditionnement physique officiel d'Équipe Canada en vue des Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milano Cortina et des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Ce partenariat pluriannuel réunit deux champions du sport et de la mise en forme au Canada dans une mission commune qui consiste à inspirer l'excellence et améliorer les performances du Canada sur la scène internationale.

GoodLife Fitness devient le centre de conditionnement physique officiel d’Équipe Canada (Groupe CNW/GoodLife Fitness)

« GoodLife Fitness a toujours été la plus importante chaîne de centres de conditionnement physique au Canada et aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans cet engagement, affirme Jason Sheridan, chef de l'exploitation de GoodLife Fitness. Ce partenariat soutient les meilleurs athlètes canadiens à chaque étape de leur parcours olympique, de l'entraînement jusqu'à la compétition en passant par la récupération. Il permet aussi de créer des liens entre les gens à travers le pays en les incitant à bouger avec la même fierté, la même passion et la même détermination ».

En tant que partenaire officiel de conditionnement physique de l'Équipe olympique canadienne, GoodLife Fitness accueillera des centaines d'athlètes d'Équipe Canada dans tous ses centres de conditionnement physique à travers le pays. Les abonnements donneront aux athlètes un accès à toutes les installations de GoodLife afin de les soutenir dans leur préparation pour les Jeux olympiques.

« Tout comme nous, GoodLife Fitness croit que le sport a le pouvoir de transformer des vies et de rassembler les gens, indique Jacqueline Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du COC et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne. Ce partenariat repose sur des valeurs communes et un engagement à soutenir les athlètes canadiens en route vers Milano Cortina 2026 et Los Angeles 2028. GoodLife est une marque canadienne emblématique et nous sommes fiers de l'accueillir au sein d'Équipe Canada ».

Pour lancer ce nouveau partenariat sur les réseaux sociaux, GoodLife s'associe à un groupe d'athlètes olympiques et de futurs espoirs qui partageront des histoires inspirantes par le biais de collaborations numériques continues.

GoodLife lance aussi le concours « Go for Gold with Team Canada » qui se déroulera tout au long du mois de novembre 2025. Les participants courront la chance de remporter deux billets pour les Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milano Cortina, en Italie, où ils pourront encourager les athlètes d'Équipe Canada en personne.

Depuis plus de 46 ans, GoodLife Fitness se consacre à la santé et au bien-être des Canadiens. Aujourd'hui, en tant que centre de conditionnement physique officiel d'Équipe Canada, GoodLife est honoré de soutenir les meilleurs athlètes au pays dans la poursuite de leurs rêves olympiques.

À propos de GoodLife Fitness

GoodLife Fitness a vu le jour en 1979 à London, en Ontario, et est depuis devenu l'une des plus grandes chaînes de centres de conditionnement physique au Canada. Son fondateur, David « Patch » Patchell-Evans, a démarré l'entreprise avec un seul objectif en tête : donner à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens la possibilité d'être en forme et en santé tout au long de leur vie. L'abonnement à GoodLife Fitness donne accès aux centres de conditionnement physique , aux équipements et aux entraînements virtuels qui permettent d'atteindre cet objectif. Avec des centaines de centres de conditionnement physique d'un océan à l'autre, l'équipe de GoodLife contribue chaque jour à transformer la santé et la forme physique des Canadiens. www.goodlifefitness.com

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien croit que le sport a le pouvoir de transformer le Canada. Par l'entremise du programme Impact d'Équipe Canada et avec nos partenaires, le COC est engagé à rendre le sport sécuritaire, inclusif et accessible pour qu'un plus grand nombre de jeunes pratiquent un sport et s'y épanouissent. Plus de détails sur olympique.ca .

