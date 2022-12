Gonzalo Gebara nommé président et chef de la direction de Walmart Canada

MISSISSAUGA, ON, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Walmart Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Gonzalo Gebara au poste de président et chef de la direction, à compter du 30 janvier 2023, sous réserve de l'obtention de son visa de travail.

M. Gebara s'est joint à Walmart en 2000. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes dans les domaines des finances, de la stratégie, du commerce électronique, du marketing et de l'exploitation, à des niveaux à responsabilités accrues. En outre, il a travaillé avec des équipes dans plusieurs marchés, notamment aux États-Unis, en Argentine et au Chili, optimisant les résultats commerciaux essentiels.

Dans son poste le plus récent en tant que président et chef de la direction de Walmart Chili, il a joué un rôle essentiel dans l'accélération de la transformation de l'entreprise, facilitant la vie des clients et leur donnant accès pour acheter ce dont ils ont besoin, où, quand et comment ils le souhaitent.

« Gonzalo est un leader expérimenté du commerce de détail qui possède une connaissance approfondie de l'industrie et de notre entreprise. Sous sa direction, il a mené la transformation de nos activités au Chili, renforçant nos capacités omnicanales et mettant au point un écosystème de services pour nos clients chiliens », a déclaré Judith McKenna, présidente et chef de la direction de Walmart International. « Gonzalo est la personne adéquate pour guider Walmart Canada sur son parcours visant à aider encore plus de familles canadiennes à économiser et à vivre mieux. »

Madame McKenna a également remercié JP Suarez, vice-président directeur, chef des services administratifs et chef de la direction régional de Walmart International, qui a dirigé Walmart Canada par intérim au cours des six derniers mois et qui continuera de superviser ce marché.

« Je suis très enthousiaste de me joindre à l'équipe de Walmart Canada », a déclaré M. Gebara. « Walmart Canada compte plus de 100 000 associés dévoués et talentueux et a une base solide sur laquelle s'appuyer. J'ai hâte de travailler avec nos associés pour continuer d'innover, de renforcer et de faire croître nos activités au Canada. »

