Après une année extrêmement éprouvante, la campagne de marque « Sortez et jouez » fera la promotion des bienfaits physiques et mentaux de jouer au golf, tout en invitant les Canadiens à découvrir ce sport, que ce soit en y effectuant un retour ou en l'essayant pour la toute première fois.

Les tendances démontrent que le nombre de rondes jouées par année est à la hausse. Selon la National Golf Course Owners Association (NGCOA), le nombre de rondes jouées a bondi de 18,9 pour cent de 2019 à 2020, même en prenant en compte le fait que la saison a été écourtée à cause du confinement dans certaines provinces.

« Le golf est un passe-temps emblématique pour les Canadiens. Il nous permet de nous faire de nouveaux amis, d'établir des liens avec notre famille, et de profiter de la vie en plein air » dit Frederick Lecoq, Chef du Marketing chez Golf Town. « À cause des événements de l'an dernier, plus de Canadiens que jamais se sont intéressés au golf. C'est incroyable de voir autant de nouveaux joueurs de tous les horizons s'intéresser au golf. Nous avons hâte d'être là pour eux alors qu'ils tombent en amour avec notre sport. »

Mike Weir, champion du Tournoi des Maîtres et Brooke Henderson, championne du Circuit de la LPGA, sont des ambassadeurs Golf Town et unissent leur voix afin d'encourager tous les Canadiens à jouer au golf. Ces deux golfeurs sont également mis en vedette dans la campagne vidéo captivante.

« Nous avons vu beaucoup plus de gens jouer au golf à travers le pays l'an dernier. C'est clair que le golf a une signification encore plus particulière qu'avant pour les Canadiens » dit Mike Weir. « Ce sport a toujours été fortement apprécié, mais récemment, ça a permis aux gens de se rassembler de façon sécuritaire à un moment où nous en avions le plus besoin. »

« C'est inspirant de voir autant de nouveaux visages sur le parcours. En particulier plein de filles et de femmes qui s'y intéressent ! » nous confie Brooke Henderson. « Le golf est tellement gratifiant. Je suis très heureuse de voir qu'autant de gens en profitent pour sortir et jouer. J'espère que nous verrons encore plus de golfeurs sur les parcours cet été. »

Afin de soutenir la croissance du sport, Golf Town a tissé des liens avec différents leaders et organismes qui encouragent les femmes et les juniors à découvrir le golf. Par l'entremise de partenariats continus avec Brooke Henderson et la #BrookeBrigade, ainsi qu'avec Lisa Longball qui a remporté huit fois le concours national du plus long coup de départ, Golf Town encourage les femmes et les filles à travers le pays à se découvrir via le golf. La collaboration récente de Golf Town avec Women's Golf Day cherche à intéresser encore plus de femmes au golf. Puis, du contenu numérique avec Mike Weir enseignera aux Canadiens comment tirer profit au maximum de leur jeu.

La campagne « Sortez et jouez » vise à inviter tout le monde à profiter de ce merveilleux sport. Elle comprend une vidéo inspirante disponible ici, ainsi que du contenu média, numérique et télévisuel.

Golf Town est le plus grand magasin de golf au Canada avec ses 47 magasins à travers le pays. La compagnie offre également une expérience de magasinage en ligne pratique à golftown.com. Avec sa vaste sélection d'articles de golf, son personnel qui est aussi passionné de golf que ses clients, et ses technologies et services d'ajustement de pointe, c'est la destination ultime pour tous vos besoins de golf.

