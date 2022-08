La collaboration entre une destination emblématique et une figure emblématique, qui a débuté il y a cinq ans avec la signature du premier athlète professionnel de la marque, poursuit sa mission de rendre le golf plus inclusif.

VAUGHAN, ON, le 23 août 2022 /CNW/ - Golf Town, le plus grand détaillant d'articles pour golfeurs au Canada, et Brooke Henderson, la golfeuse professionnelle canadienne ayant remporté le plus de victoires, ont annoncé aujourd'hui qu'ils prolongent leur partenariat fructueux de longue date en signant une nouvelle entente de trois ans. Le partenariat entre Henderson, qui occupe présentement la cinquième place du classement mondial de golf féminin, et la marque de golf canadienne emblématique s'appuiera sur leur objectif commun de favoriser la croissance du golf et d'attirer l'attention sur les contributions importantes des joueuses au golf. Dans la lignée des grands duos, Brittany Henderson, la sœur et caddie de Brooke, a également signé pour devenir ambassadrice de la marque Golf Town, approfondissant ainsi la relation entre la société, Brooke et sa famille.

Photo fournie par Golf Town (Groupe CNW/Golf Town) Photo fournie par Golf Town (Groupe CNW/Golf Town)

« Lorsque j'ai commencé cette collaboration avec Golf Town, je n'aurais jamais pu envisager tout ce que nous allions accomplir ensemble », déclare Brooke Henderson. « J'ai pu constater de mes propres yeux que l'engagement de Golf Town va bien au-delà de l'aide apportée aux Canadiens pour trouver le bon équipement. Leur passion pour faire découvrir ce sport à un plus grand nombre de juniors et de femmes m'a permis de rencontrer des golfeurs jeunes et moins jeunes, partout au pays. Je suis particulièrement fière et honorée du soutien continu de la communauté de la Brooke Brigade, qui est en grande partie rendue possible grâce à mon partenariat avec Golf Town », affirme Mme Henderson.

Investir dans la lancée de la Brooke Brigade. Lancée en 2017 par Golf Town, Brooke et sa famille, la Brooke Brigade rassemble les joueurs juniors pour soutenir Brooke et favorise la croissance du jeu de golf. Grâce à des zones d'observation dédiées lors des tournois et à des apparitions dans les locaux de Golf Town, la Brooke Brigade vise à offrir un accès inégalé aux juniors et à les inciter à trouver la joie dans le golf. Ensemble, Brooke et Golf Town prévoient élargir la programmation dans le but de créer davantage d'opportunités pour diversifier et développer le jeu qui a permis à Brooke de connaître un succès national et international.

Un engagement commun en faveur de l'excellence. Depuis qu'elle est passée professionnelle, Brooke s'est épanouie pour devenir la plus grande golfeuse de l'histoire canadienne, avec sa plus récente victoire le mois dernier au The Amundi Evian Championship, un évènement majeur de la LGPA. Brooke retournera sur le terrain ce jeudi à l'Omnium féminin CP à Ottawa, où elle a grandi. Brooke a remporté le tournoi pour la dernière fois en 2018 et compte décrocher la victoire à domicile cette année encore avec le soutien de la Brooke Brigade. Au cours des trois dernières années et du partenariat initial, Brooke et Golf Town ont rejoint des milliers de juniors passionnés de golf afin d'accroître leur passion pour le jeu.

« Nous sommes ravis de poursuivre cet incroyable partenariat avec la golfeuse professionnelle la plus médaillée du Canada. Pour nous, Brooke, Brittany et toute l'équipe Henderson représentent tout le meilleur de ce que le golf peut offrir », déclare Frederick Lecoq, chef du marketing chez Golf Town. « Sur le terrain et en dehors, grâce à leurs performances, à leur engagement à inspirer les golfeurs de tous âges et à leur passion pour le développement du jeu, l'équipe Henderson est une histoire de golf familiale canadienne dont Golf Town est très fière de faire partie. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat ensemble et de voir ce que nous pouvons faire pour contribuer au développement du jeu au Canada. »

