Si la tendance au commerce électronique était à la hausse depuis des années déjà, la pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré cette montée. Rien qu'en mai, les ventes associées au commerce électronique ont fait un bond de 92,7 %. De même, les dépenses à ce chapitre pour les mois d'avril et de mai seulement ont dépassé les 53 milliards de dollars aux États-Unis. Afin de gérer les besoins en réapprovisionnement rapide, le volume des livraisons et les attentes actuelles des clients en ce qui a trait aux livraisons faites en peu de temps, les entreprises doivent être plus proches de leurs clients. Selon des recherches menées par l'industrie, on estime qu'au cours des deux ou trois prochaines années, l'ampleur de la demande immobilière logistique aux États-Unis augmentera de 3,72 millions de mètres carrés en raison de cette nouvelle façon de faire. Les propriétés du portefeuille sont situées dans des régions métropolitaines dynamiques caractérisées par une base de population croissante et soutenues par des économies locales robustes et des environnements fiscaux aux taux faibles.

« Avec la croissance exponentielle du commerce électronique, en particulier dans le contexte de la COVID-19, ces propriétés du dernier kilomètre sont plus importantes que jamais », a déclaré Sean Dalfen, président et dirigeant principal de l'information. « Le partenariat avec Goldman Sachs nous permet d'offrir les propriétés de centres de distribution et de traitement des commandes nécessaires pour répondre à cette demande. »

À propos de Dalfen Industrial

Dalfen Industrial est l'un des plus grands acheteurs de biens immobiliers industriels du pays et est un chef de file dans le secteur de l'immobilier du dernier kilomètre. Ses investissements se concentrent sur des entrepôts et des bâtiments de distribution urbains situés à des endroits stratégiques. À l'heure actuelle, Dalfen possède et exploite des millions de pieds carrés de propriétés industrielles à l'échelle des États-Unis.

