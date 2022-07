GoDaddy et Futurpreneur collaborent pour aider les entrepreneurs à créer une présence numérique et à développer leurs activités en ligne.

TORONTO, le 18 juill. 2022 /CNW/ - GoDaddy Inc. (NYSE : GDDY), la société qui habilite les entrepreneurs de tous les jours, a annoncé aujourd'hui un partenariat national avec Futurpreneur pour le lancement canadien de Empower par GoDaddy, un programme communautaire mondial qui fournit aux entrepreneurs la formation, les outils numériques et les conseils d'experts nécessaires pour accélérer leur parcours entrepreneurial et développer leur entreprise en ligne.

En collaboration avec Futurpreneur, un organisme national à but non lucratif qui, depuis plus de 25 ans, fournit du financement, du mentorat et des ressources à divers jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans dans tout le Canada, Empower par GoDaddy soutiendra les entrepreneurs en devenir grâce à des ressources éducatives et des formations spécialisées. Cette collaboration permet aux entrepreneurs passionnés d'accéder à des ateliers et à des camps d'entraînement intensifs en anglais et en français, organisés par Futurpreneur, ainsi qu'à un réseau mondial d'experts en affaires. Le programme Empower offre la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences dans des domaines clés allant de la création de sites Web et de commerce électronique au développement de marques, en passant par l'utilisation des outils d'optimisation de moteurs de recherche et le marketing numérique sur les plateformes de médias sociaux.

Les premiers ateliers, intitulés « Website Best Practices » (20 juillet 2022, en anglais) et « Les meilleures pratiques du Web » (27 juillet 2022, en français) porteront sur la manière de construire stratégiquement votre site Web et d'améliorer votre présence numérique.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Empower par GoDaddy pour offrir des formations et des ressources en matière de compétences numériques dans les deux langues officielles, dédiées à aider les jeunes entrepreneurs en devenir à travers le Canada à lancer et à développer leurs entreprises en ligne », a déclaré Charles Finley, Chief Experience Officer, Futurpreneur. « Nous avons hâte de donner aux propriétaires d'entreprises l'accès à des cours bilingues gratuits, autoguidés et à des ateliers facilités qui les soutiendront tout au long de leur parcours entrepreneurial. »

Des ressources qui comblent une lacune pour les petites entreprises

Selon une étude récente menée par Logit Group pour le compte de GoDaddy Canada, les propriétaires de petites entreprises accordent de plus en plus d'importance aux outils numériques et à une présence en ligne. Pourtant, près d'un quart des entreprises ont déclaré ne pas être familières avec les outils numériques et avoir un manque général de connaissances à ce sujet.

Conscient de ces défis, le programme Empower par GoDaddy s'appuie sur des années d'expérience pour aider les propriétaires de petites entreprises à combler le déficit de connaissances et de compétences dans un monde des affaires confronté à la transformation numérique. Grâce à l'accès au programme de 10 cours en ligne et aux ressources de GoDaddy, les participants peuvent participer à des ateliers organisés par Futurpreneur et dirigés par un expert de GoDaddy afin de leur donner les moyens de faire leurs premiers pas dans la création, la gestion et le développement de leur présence en ligne.

Tous les participants au programme Empower par GoDaddy recevront un abonnement gratuit de deux ans à l'outil de création de sites Web commerciaux GoDaddy Sites Web + Marketing, ainsi qu'un nom de domaine en .com, .org ou .ca de leur choix pendant deux ans. Les participants peuvent également accéder à des séances mensuelles en direct sur des sujets liés à la présence numérique, organisées par Futurpreneur et animées par des experts du service à la clientèle de GoDaddy.

« Nos clients propriétaires de petites entreprises nous disent que nos produits faciles à utiliser ont contribué à rendre la création d'une présence numérique plus accessible, mais nous avons appris qu'il y a encore des entrepreneurs qui font souvent face à des obstacles supplémentaires pour réussir », a déclaré Anne De Aragon, VP et directrice nationale de GoDaddy Canada. « En collaborant avec Futurpreneur, nous pouvons fournir aux entrepreneurs des conseils et des outils pour les aider à faire de leurs petites entreprises des entreprises financièrement durables qui contribuent à l'équité et à l'inclusion économique et augmentent la résilience de leurs communautés. »

Pour en savoir plus sur Futurpreneur, Empower par GoDaddy et sur la façon dont les entrepreneurs de partout au Canada peuvent s'inscrire aux ateliers, visitez le futurpreneur.ca/monentrepriseenligne

