GoDaddy dépasse le million de clients au Canada

Un sondage mondial de GoDaddy révèle que les propriétaires de petites entreprises canadiens continuent de faire preuve de résilience

TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - GoDaddy, la compagnie qui habilite les entrepreneurs de tous les jours, annonce aujourd'hui qu'elle a plus d'un million de clients utilisant ses produits et services au Canada. Les petites entreprises et les entrepreneurs canadiens continuent à choisir GoDaddy afin de les aider à réussir avec les outils et les conseils nécessaires pour croître en ligne. Cette étape importante survient alors que les Canadiens entrent dans le mois des petites entreprises, un moment pour célébrer et soutenir les entrepreneurs canadiens.

Alors que les propriétaires de petites entreprises du Québec se préparent pour les nouvelles mesures provinciales en raison de la COVID-19, GoDaddy les aide à s'adapter en se créant une présence en ligne qui leur permettra de rester actifs et connectés avec leurs clients. Pour aider les propriétaires de petites entreprises à pivoter pendant cette période difficile, GoDaddy offre des outils et des ressources gratuites et soulignent l'importance de soutenir les entreprises locales.

Au cours des derniers mois, la technologie a joué un rôle de plus en plus important en aidant les petites entreprises à rester actives et à servir leur clientèle pendant la pandémie. Le sondage global sur l'entrepreneuriat de GoDaddy a révélé que 60 pourcent des petites entreprises utilisent un site Web pour se commercialiser et que 58 pourcent des petites entreprises canadiennes ont apporté des changements à leur site Web, incluant l'ajout de boutiques en ligne et de contenu, et ont commencé ou ont augmenté leurs activités de marketing numérique durant la pandémie.

«Il est inspirant de voir les propriétaires de petites entreprises s'adapter et travailler à la reprise de leur entreprise et pivoter si nécessaire, » dit Anne De Aragon, Vice-présidente et Directrice nationale, GoDaddy Canada. «Nous sommes fiers de cette étape importante alors que nous célébrons le mois des petites entreprises en mettant en valeur des entreprises canadiennes qui continuent à faire preuve de résilience pendant ces moments difficiles.»

Les propriétaires de petites entreprises canadiens sont restés optimistes cette année et continuent à l'être. En fait, le sondage de GoDaddy dévoile que trois propriétaires de petites entreprises sur quatre au Canada ne changerait pas le fait qu'ils possèdent une entreprise, malgré que 70 pourcent d'entre eux ont dit avoir subi une perte de revenus en raison de la COVID-19.

Histoires de clients GoDaddy

«L'industrie de la restauration a connu beaucoup de changements au cours des derniers mois. Nous savions que nous devions adapter nos offres, même lorsque nous pourrions offrir un service de restauration,» dit Maria de Frias, co-fondatrice du restaurant Le Virunga à Montréal. «Notre site Web a été une excellente façon de communiquer nos offres à notre clientèle.»

«En grandissant, j'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise,» dit Jean Jacques Kabuya, propriétaire de Salt N Sear Catering à Vancouver. «Avoir une relation avec les clients a toujours été important pour notre entreprise et d'avoir une présence en ligne avec GoDaddy, surtout au cours des derniers mois, a été crucial. Notre philosophie est de créer des souvenirs avec des conversations et de la nourriture incroyable. GoDaddy est la clé pour démarrer cette conversation.»

«GoDaddy ne m'a non seulement aidée à démarrer mon site Web, mais a également aidé une communauté d'entrepreneurs noirs à Toronto,» dit Kerin John, créatrice de Black Owned Toronto . « J'ai commencé avec un compte Instagram et j'ai maintenant été en mesure de créer un site Web où les propriétaires de petites entreprises peuvent présenter leur entreprise en ligne. J'ai également créé ma propre boutique en ligne. J'ai hâte de voir où ira mon site Web, ainsi que toutes les entreprises que GoDaddy a aidé à créer un site Web récemment.»

«La création d'une présence en ligne et d'un site Web a réellement été vital pour le succès de mon entreprise,» dit Kimi Wilgress, propriétaire de Indie Home , à Halifax. «Mes abonnés Instagram peuvent maintenant en apprendre plus sur mon entreprise, parcourir ma boutique en ligne et faire des achats facilement, directement sur mon site Web. La plateforme de GoDaddy a été une partie inestimable de tout cela.»

Pour en apprendre plus sur la suite de produits de GoDaddy, visitez le godaddy.ca

À propos du sondage global de GoDaddy

L'enquête mondiale sur l'entrepreneuriat GoDaddy a été menée en collaboration avec Savanta, une société mondiale de pointe en matière de données, de recherche et de conseil. La recherche a été menée du 1er au 29 juin 2020 auprès de 5265 répondants dans dix pays à travers le monde, dont 501 au Canada. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.openwestand.org/2020-godaddy-entrepreneurship-survey/

À propos de GoDaddy

GoDaddy habilite les entrepreneurs quotidiens du monde entier en fournissant toute l'aide et les outils nécessaires pour réussir en ligne. Avec 20 millions de clients à l'échelle internationale, GoDaddy est l'endroit où vont les gens pour nommer leurs idées, créer un site Web professionnel, attirer des clients et gérer leur travail. Notre mission est d'offrir à nos clients les outils, les renseignements et les ressources pour transformer leurs idées et leur sens de l'initiative en réussite d'affaires. Pour en savoir plus au sujet de l'entreprise, consultez le www.godaddy.ca .

