S'adaptant à l'évolution du paysage, Arioum Chocolats apporte cette année l'expérience du café dans les foyers montréalais grâce au commerce électronique.

MONTREAL, le 12 oct. 2021 /CNW/ - GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), la compagnie qui habilite les entrepreneurs de tous les jours, annonce aujourd'hui sa nouvelle campagne marketing avec Arioum Chocolats, dans le but d'inspirer les entrepreneurs du Québec à créer une présence en ligne pour leur petite entreprise. Avec la Semaine de la PME qui se déroulera du 17 au 23 octobre prochain, GoDaddy est fière de montrer comment il est facile et abordable pour les propriétaires d'entreprise d'atteindre leurs objectifs en ligne.

Établie en 2017, Arioum Chocolats est une chocolaterie artisanale unique où les Montréalais peuvent déguster des chocolats fins assortis, des tablettes, des tartinades et plus encore. Clients de GoDaddy depuis 2020, les cofondateurs Noémie Roy Lambert et Ariel Barrios Humaran se sont réunis pour combiner leur passion pour la confiserie et l'art.

Au fil des années, Arioum Chocolats a évolué d'une chocolaterie artisanale à un café et une boutique offrant des chocolats fins, des boissons gourmandes et autres délicatesses. Comme beaucoup de propriétaires de petites entreprises, Arioum Chocolat a adapté son entreprise pendant l'année et à introduit l'expérience Arioum à domicile, grâce à la boutique en ligne GoDaddy. Depuis la création de sa boutique en ligne, Arioum Chocolats a observé une augmentation au niveau des ventes grâce à l'intégration du commerce électronique.

«Arioum Chocolats est un véritable projet de passion qui combine notre amour pour les arts et la confiserie en un espace de rassemblement coloré pour les Montréalais,» déclare Noémie Roy Lambert, Cofondatrice, Arioum Chocolats. «Grâce à GoDaddy, nous avons pu continuer à investir dans notre passion, et la création d'un site Web a aidé notre entreprise à croître lors de la dernière année. Avec le créateur de sites Web GoDaddy et la boutique en ligne, nous pouvons facilement gérer notre inventaire, communiquer avec nos clients par courriel et par le biais des médias sociaux, et continuer d'offrir la délicieuse expérience Arioum à la maison.»

«GoDaddy est fière d'entrer en partenariat avec des propriétaires de petites entreprises comme Arioum Chocolats pour encourager les entrepreneurs du Québec à créer une présence en ligne pour leur entreprise,» ajoute Anne De Aragon, Vice-présidente et Directrice nationale, GoDaddy Canada. «Pour les petites entreprises comme Arioum Chocolats, qui ont dû fermer leur boutique physique lors de la pandémie, GoDaddy offre des solutions de commerce électronique faciles et abordables afin d'aider les entrepreneurs canadiens à grandir et à rester engagés auprès de leurs clients, en créant et gérant la présence en ligne de leur entreprise.»

Avec GoDaddy, créer une belle boutique en ligne et un site Web est facile. La suite de produits et de services de GoDaddy, incluant le Créateur de sites Web et boutiques, aide les entrepreneurs québécois et les propriétaires de petites entreprises à atteindre leurs objectifs en ligne. Le Créateur de sites Web et boutiques offre une grande sélection de modèles modernes qui répondent à des besoins professionnels uniques, et inclut des outils de vente puissants ainsi que des outils de marketing intégrés pour aider les entreprises à se développer, facilitant davantage la création d'une solution de commerce électronique pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs du Québec peuvent maintenant aussi programmer, publier et surveiller les comptes de médias sociaux de leur compagnie depuis le tableau de bord du créateur de sites Web, permettant aux entrepreneurs de facilement créer et gérer toutes leurs pages de médias sociaux depuis un seul endroit.

À propos de Arioum Chocolats

Arioum Chocolats est une chocolaterie artisanale de Montréal spécialisée dans les chocolats fins assortis. Fondée en 2017 par la pâtissière-chocolatière professionnelle, Noémie Roy Lambert, et l'artiste peintre professionnelle, Ariel Barrios Humaran, chaque chocolat est une œuvre d'art unique. Les produits de Arioum Chocolats n'incluent aucun agent de conservation ni arôme artificiel, et sont fabriqués à la main au café pour le plaisir. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site www.arioumchocolats.com.

À propos de GoDaddy

GoDaddy habilite les entrepreneurs quotidiens du monde entier en fournissant toute l'aide et les outils nécessaires pour réussir en ligne. Avec 20 millions de clients à l'échelle internationale, GoDaddy est l'endroit où vont les gens pour nommer leurs idées, créer un site Web professionnel, attirer des clients et gérer leur travail. Notre mission est d'offrir à nos clients les outils, les renseignements et les ressources pour transformer leurs idées et leur sens de l'initiative en réussite d'affaires. Pour en savoir plus au sujet de l'entreprise, consultez le www.godaddy.ca.

