MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - GoBuyBiz.com frappe un grand coup pour son lancement en s'associant au Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY », « Groupe MTY » ou la « Société ») (TSX : MTY), l'un des plus importants franchiseurs et exploitants de concepts de restauration au monde. GoBuyBiz est une solution puissante et sécurisée qui met en relation vendeurs, franchiseurs, courtiers et acheteurs au Canada.

La nouvelle plateforme Web et mobile www.gobuybiz.com veut s'imposer comme le leader du marché connectant un plus grand nombre de vendeurs et d'acheteurs d'entreprises, de franchises et d'immeubles commerciaux. L'entreprise dont le siège social est situé à Québec veut aider des milliers d'entrepreneurs à atteindre leurs objectifs plus rapidement, au meilleur coût possible, en maximisant leur temps et le retour sur investissement. Elle propose également un service d'accompagnement afin de guider les vendeurs à travers le processus.

« Nous avons investi 3 ans en recherche et développement pour créer GoBuyBiz, en nous inspirant des meilleures plateformes similaires dans le monde. », a indiqué David Banford, fondateur et techno entrepreneur aguerri. « Il s'agit de la seule plateforme 100 % canadienne ET bilingue ce qui ouvre les possibilités à d'autres marchés et augmente la visibilité de nos acheteurs et vendeurs », a-t-il ajouté.

Grâce à son partenariat avec le Groupe MTY Inc., GoBuyBiz.com fait son entrée dans la cour des grands et compte accroître son listing de manière exponentiel au fil du temps, et ce bien au-delà du Canada. Les utilisateurs bénéficient de nombreuses fonctionnalités avancées, notamment un puissant moteur de recherche, la gestion de la confidentialité, une classification intelligente et des notifications automatisées, pour obtenir les meilleurs résultats. Sa stratégie de référencement lui permettra de bien se positionner dans les résultats naturels des moteurs de recherche.

La population mondiale vieillit et ce n'est pas différent au Canada. Selon un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), 47 % des propriétaires d'entreprises prévoient quitter leur entreprise au cours des 5 prochaines années, et 25 % de plus au cours des 5 prochaines années. C'est un étonnant 72 % des propriétaires d'entreprises qui cherchent à prendre leur retraite au cours des 10 prochaines années. Cela se traduit par environ 1,5 milliard de dollars d'entreprises qui changeront de mains ou fermeront au Canada seulement. Il s'agit d'un formidable potentiel de marché pour les investisseurs, les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprise, les franchiseurs et les courtiers.

Que vous cherchiez à acheter ou vendre une entreprise, à démarrer une franchise, à acquérir un immeuble commercial ou à développer votre portefeuille d'investissement, GoBuyBiz.com est le guichet unique pour trouver des opportunités d'affaires.

À propos de Groupe d'alimentation MTY inc. (« MTY ») (TSX : MTY)

« Excellence. Dévouement. Innovation. Voilà les trois principes qui ont permis au Groupe d'alimentation MTY inc. de devenir l'un des plus grands franchiseurs de l'industrie de la restauration en Amérique du Nord. Le Groupe MTY est une famille dont le cœur bat au rythme de ses enseignes, l'âme même de sa stratégie multimarque. Depuis plus de 40 ans, il a su s'imposer en mettant au monde de nouveaux concepts de restauration rapide et en réalisant des acquisitions et alliances stratégiques qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux sommets année après année. Le Groupe MTY est représenté par plus de 50 marques au Canada, dont Thai Express, Sushi Shop, Baton Rouge, Mucho Burrito, Ben & Florentine et bien d'autres.

Site web officiel : www.mtygroup.com/fr/

Site web officiel : www.gobuybiz.com

SOURCE GoBuyBiz

Renseignements: Marc-André Plouffe, Vice-président GoBuyBiz, (418) 623-6736, [email protected]