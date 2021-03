GNL Québec - Rapport du BAPE: Déçue, la FCCQ émet ses préoccupations

MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est préoccupée par les éventuelles conséquences amenées par le rapport du BAPE dévoilé aujourd'hui, réservant un accueil mitigé au projet de complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay. Selon elle, le gouvernement a plus que jamais la responsabilité de démontrer que le Québec est ouvert aux affaires pour des projets majeurs d'investissements.

« Le projet s'inscrit dans la transition énergétique de pays étrangers qui passeront du charbon vers un mode réellement moins émissif avec le GNL. La bonne énergie doit être à la bonne place, et nous constatons que les sources énergétiques carboneutres ne peuvent répondre à l'ensemble des besoins industriels à l'international », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Nous pensons que le rapport BAPE aurait dû s'en tenir à émettre un avis concernant l'impact sur l'environnement, l'acceptabilité sociale et les répercussions économiques pour le Québec. À la place, ce rapport se positionne sur une décision d'affaires propre aux investisseurs alors que nous considérons qu'ils sont capables de prendre leurs décisions par eux-mêmes », a poursuivi M. Milliard.

La FCCQ rappelle que ce projet de 9 G$ qui, jumelé à celui de Gazoduq totalise 14 G$, générera des retombées économiques importantes pour les régions concernées. Elle a également constaté que l'acceptabilité sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean était au rendez-vous et que le promoteur s'est engagé à des installations carboneutres.

Par ailleurs, la FCCQ relève avec satisfaction les nombreux avantages économiques régionaux mis en lumière par le rapport BAPE. Selon elle, les arguments économiques devraient avoir un poids important dans les analyses et autorisations gouvernementales, notamment dans un contexte de relance économique. Alors que le gouvernement souhaite développer les zones industrialo-portuaires au Québec, il s'agit d'un projet stratégique pour le Port de Saguenay. Pour y arriver, la FCCQ mise sur des conditions favorables telles que le niveau d'ouverture du Québec afin de générer des investissements privés.

« Sommes-nous réellement plus avancés si ces investissements massifs sont déplacés à l'étranger et que des projets similaires sont réalisés à l'extérieur du Québec ? Sans compter qu'ils se feraient alors sans les conditions de carboneutralité promises par les promoteurs, grâce à l'utilisation de l'hydroélectricité québécoise pour alimenter le complexe », a ajouté Charles Milliard.

« Bien que des analyses gouvernementales doivent encore être dévoilées et que nous savons que les promoteurs répondront à l'ensemble des préoccupations exprimées par les commissaires, ce rapport ne vient pas soutenir les objectifs d'Investissement Québec et du gouvernement. Encore récemment, le premier ministre et le ministre de l'Économie et de l'Innovation déclaraient leur volonté de faire exploser les investissements privés dans chacune des régions du Québec », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca