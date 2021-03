Des entrepreneurs du Saguenay Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue

confirment leur soutien et leur intention d'investir

MONTRÉAL, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Société en commandite Symbio Infrastructure (« Symbio ») accueille avec beaucoup d'enthousiasme l'annonce publique faite plus tôt aujourd'hui par des investisseurs-entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont des leaders dans leur région respective et qui croient en nos projets Énergie Saguenay et Gazoduq. Cette initiative régionale unique en son genre démontre une fois de plus que les deux projets carboneutres de Symbio sont des projets attrayants et convaincants, et qui reposent sur des éléments fondamentaux solides. Elle constitue surtout un exemple clair du fait que les Québécois continuent à démontrer un intérêt concret envers la réalisation, par leurs régions, de ces deux développements d'infrastructure énergétique et qu'ils souhaitent appuyer des projets innovants qui assurent des retombées importantes à l'échelle locale tout en luttant mondialement contre les changements climatiques.

Au cours des six dernières années, Symbio Infrastructure a investi dans deux équipes de développement entrepreneurial, soit GNL Québec inc. (fondée en 2014 pour promouvoir le projet Énergie Saguenay) et Gazoduq inc. (fondée en 2018). Les deux entreprises ont travaillé de concert avec les communautés locales, les Premières Nations et les intervenants du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta, de même que du reste du monde, pour développer leurs projets respectifs. Les projets ont été mis de l'avant de manière indépendante avec la nette intention de procurer des avantages durables aux Premières Nations et aux communautés locales, en plus d'offrir une combinaison tout à fait unique d'envergure mondiale, de racines locales, de respect de l'environnement et de technologies de pointe - y compris l'intelligence artificielle - qui établirait de nouvelles références mondiales pour le secteur de l'énergie. Énergie Saguenay sera le premier projet mondial de liquéfaction carboneutre à grande échelle entièrement alimenté par de l'hydroélectricité propre et renouvelable, tandis que Gazoduq a également annoncé son intention de faire en sorte que l'exploitation de son gazoduc souterrain, qui s'étend du nord-est de l'Ontario au Saguenay, offre un bilan zéro carbone.

Les investisseurs et les fondateurs de Symbio Infrastructure sont conscients de l'importance que revêt le fait de répondre aux tendances mondiales en matière de demande énergétique, de changements climatiques, de croissance démographique et de transition énergétique. Ils sont très fiers d'appuyer les projets de GNL Québec et de Gazoduq ainsi que nos deux équipes, qui établiront de nouvelles références en matière de développement durable tout en contribuant à combler la demande mondiale croissante en matière d'énergie.

Citation

« L'annonce faite par ce groupe d'entrepreneurs locaux représente une nouvelle très positive pour nos deux projets. L'idée qui consiste à combiner des financements locaux et mondiaux est importante et démontre la force de nos projets carboneutres et innovants ainsi que le soutien sur lequel ils peuvent compter, étant donné qu'ils permettront de réduire de façon significative les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Ils apporteront également d'importants bienfaits économiques locaux et auront des retombées commerciales considérables. En plus d'être des projets d'envergure mondiale, Énergie Saguenay et Gazoduq sont, avant toute autre chose, des projets qui ont été conçus en collaboration avec leurs communautés. Je tiens d'ailleurs à saluer ces entrepreneurs inspirants qui ont à cœur le développement économique et les habitants de leur région, et qui ont décidé de contribuer à promouvoir nos projets uniques. Je suis ravi de m'associer à eux pour accroître le niveau de prospérité de leurs communautés tout en luttant contre les changements climatiques à l'échelle mondiale. »

-- Jim Illich, fondateur et président, Symbio Infrastructure

À propos de la Société en commandite Symbio Infrastructure

Auparavant connue sous le nom de Société en commandite GNL Québec, Symbio Infrastructure est une société en commandite établie au Québec qui investit dans des projets d'infrastructure énergétique à zéro émissions nettes innovants qui contribuent à répondre aux besoins énergétiques croissants à travers le monde. Soutenue par des investisseurs mondiaux axés sur les exigences en matière éthique, sociale et de gouvernance (ESG), Symbio travaille en étroite collaboration avec ses parties prenantes et ses communautés hôtes en vue de développer, de construire et d'exploiter des projets emblématiques qui tirent parti des technologies de pointe et de l'intelligence artificielle pour promouvoir la préservation de l'environnement localement, tout en contribuant à réduire les émissions de GES et la pollution atmosphérique à l'échelle mondiale. À ce jour, la société en commandite a investi dans deux sociétés innovantes, soit GNL Québec inc. et Gazoduq inc.

