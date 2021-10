GLS a conclu une entente en vue d'acquérir un transporteur de fret canadien, étendant ainsi sa présence au pays

Fondé en 1957, le Groupe Rosenau est propriétaire de 24 édifices opérationnels et administratifs à travers quatre provinces canadiennes, ayant généré des revenus non-vérifiés de l'ordre de CAD 175M au cours des douze mois qui se sont terminés au 31 août 2021. Avec l'expansion de ses opérations canadiennes, GLS bénéficiera d'une couverture géographique qui atteindra la presque totalité de la population canadienne. Cette expansion permettra également à GLS de créer un réseau de transport transfrontalier ce au fur et à mesure que le Groupe Rosenau intégrera le modèle hybride de GLS Canada qui combine les expéditions de colis et de fret au sein d'un seul et même réseau de transport. L'acquisition proposée sera pour une considération totale de 360 millions de dollars canadiens, soit approximativement 245 millions d'Euros sur une base sans trésorerie ni endettement.

Le Canada est la neuvième plus grande économie au monde, englobant un marché combiné de fret et de colis de l'ordre de 25 milliards de dollars canadiens lequel croît à un rythme de 5%, annuellement. En 2018, GLS fit son entrée au Canada par voie de son acquisition du Groupe Dicom; en ce jour, GLS opère donc déjà près de 30 centres de tris et terminaux dans l'est du pays, et compte plus de 1400 employés. Depuis l'acquisition de Dicom, GLS génère au Canada des revenus nets qui croissent à un rythme de 8%, par an.

« L'arrivée du Groupe Rosenau au sein de GLS complémente et renforce notre stratégie d'Accélération pour le marché nord-américain. Par voie de cette acquisition, GLS pourra élargir et diversifier de manière significative son offre actuelle de services au Canada et elle pourra ainsi jouer un rôle important à titre de fournisseur de services de logistique qui incluent le transport de colis, de fret en lots brisés ou en charges complètes ainsi que des services de courtage s'étendant aux États-Unis », affirme Martin Seidenberg, PDG du Groupe GLS. « Avec sa solide présence dans l'ouest canadien, ses services de très haute-qualité, sa culture entrepreneuriale ainsi que ses capacités actuelles en transport de fret et celles potentielles en transport de colis, le Groupe Rosenau adopte un modèle similaire à celui de GLS au Canada, se présentant ainsi comme une excellente opportunité pour notre organisation. C'est avec enthousiasme que j'entrevois accueillir Ken et le Groupe Rosenau au sein de GLS, pour ainsi concrétiser les opportunités significatives qui s'offrent à nous ».

Rick Barnes, Président de GLS Canada affirme : « En alliant deux transporteurs régionaux d'envergure ainsi que leurs importants réseaux de transport qui offrent un service direct à la plupart des villes et villages au pays, nous créeront l'un des systèmes de transport les plus efficace au Canada. L'expansion de notre couverture géographique permettra à nos 30,000 clients actuels de bénéficier d'une nouvelle alternative nationale et internationale, pour tous leurs besoins en matière de transport ».

Le Groupe Rosenau continuera à être dirigé par Ken Rosenau, le président actuel du Groupe Rosenau, et les résultats financiers seront pleinement consolidé au sein de GLS, une fois la clôture de la transaction autorisée par les régulateurs.

Ken Rosenau affirme : « Le Groupe Rosenau est heureux de rejoindre la famille GLS et de s'aligner ainsi avec un leader de l'industrie du transport pouvant nous offrir de nouvelles opportunités et ouvrir de nouveaux marchés à échelle globale. La combinaison des réseaux de transport de GLS et du Groupe Rosenau, nous permettra d'offrir des solutions complètes de transport et logistique au Canada, pour ainsi mieux desservir nos clients. C'est avec enthousiasme que nous entrevoyons travailler de près avec Rick Barnes et le Groupe GLS et par le fait même maintenir notre devise : « Notre entreprise est fondée sur le Service, pour nos clients, pour l'un et pour l'autre et pour nos communautés. »

Pour plus d'information, nous vous prions de visiter gls-group.com

SOURCE GLS Canada

