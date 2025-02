TORONTO, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») a le plaisir d'annoncer le lancement du FNB Global X Indice d'infrastructures d'intelligence artificielle (« MTRX » ou le « FNB »). La négociation des parts du FNB commencera aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX »).

MTRX cherche à reproduire, autant que possible et déduction faite des frais, le rendement d'un indice conçu pour fournir une exposition à des sociétés cotées en bourse mondiales qui s'emploient à satisfaire aux besoins en matière d'infrastructures découlant des activités liées à l'intelligence artificielle (à l'heure actuelle, l'indice Mirae Asset AI Infrastructure CAD).

Nom Symbole Exposition à l'indice Bourse Frais de

gestion* FNB Global X Indice

d'infrastructures

d'intelligence

artificielle MTRX Indice Mirae Asset AI

Infrastructure CAD TSX 0,49 %

* Taxes de vente applicables en sus.

Alors que d'autres stratégies visent à saisir les occasions de placement dans le segment de l'intelligence artificielle (« IA ») afin d'offrir une exposition aux sociétés participant au développement et à l'utilisation de matériel et de logiciels liés à l'IA, MTRX se concentre sur l'infrastructure et les composants énergétiques essentiels au développement et à l'exploitation de l'IA, y compris les fabricants de matériel électronique et les entreprises de services publics d'électricité.

« Si les grands modèles linguistiques, comme ChatGPT, Claude ou DeepSeek, sont ceux qui font parler de l'IA dans le monde entier, il ne faut pas oublier que rien de tout cela ne serait possible sans les composantes électroniques traditionnelles, comme les circuits, les transistors et les diodes, explique Alex Smahtin, gestionnaire de portefeuille et analyste principal chez Global X. Comme ceux qui possédaient les pelles et les pioches utilisées pendant la ruée vers l'or, nous croyons que MTRX offre aux investisseurs canadiens l'occasion de se concentrer sur le développement et l'exploitation à long terme de l'IA plutôt que sur les grandes applications ».

De plus, MTRX offre également une exposition aux sociétés minières de cuivre et d'uranium. Si le cuivre est un métal traditionnel et essentiel pour la construction de centrales électriques, l'ajout de l'uranium à l'exposition offerte par MTRX reflète le sentiment général croissant que l'énergie nucléaire sera nécessaire pour répondre à la demande croissante en énergie du développement futur de l'IA.

« L'expansion rapide de l'IA entraîne une hausse sans précédent des besoins en électricité. Selon les prévisions de l'industrie, les centres de données, dont beaucoup alimentent les applications à base d'IA, pourraient consommer jusqu'à 8 % de l'électricité totale aux États-Unis d'ici 2030, contre seulement 3 % en 20221 », explique M. Smahtin. « À mesure que l'adoption de l'IA s'accélère, ceux qui en bénéficieront le plus seront notamment les entreprises qui fournissent l'énergie et les matériaux nécessaires à son exploitation », a-t-il ajouté.

1 Source : Goldman Sachs, le 28 avril 2024, « AI, data centers and the coming US power demand surge » (L'IA, les centres de données et la hausse imminente de la demande d'électricité aux États-Unis).

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La famille de produits offerts par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 40 milliards de dollars en actifs sous gestion et 135 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Financial Group, qui gère des actifs de plus de 800 milliards de dollars répartis dans 19 pays et plusieurs marchés mondiaux.

Tout placement dans des produits (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les Fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d'amplifier les gains et les pertes et d'entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X. Veuillez lire le prospectus approprié avant d'investir.

Mirae Asset Global Index Private Limited (un membre du groupe du gestionnaire) est propriétaire de tous les droits relatifs à la marque de commerce, au nom et à la propriété intellectuelle associés aux indices sous-jacents des FNB indiciels (dans les présentes mentions juridiques, les « indices de Mirae Asset »). Mirae Asset Global Index Private Limited ne fait aucune déclaration selon laquelle les indices de Mirae Asset sont exacts ou complets ou selon laquelle un placement dans un indice de Mirae Asset ou un indice FNB sera rentable ou convient à toute personne. Les indices de Mirae Asset sont administrés et calculés par Mirae Asset Global Index Private Limited, et Mirae Asset Global Index Private Limited n'engagera pas sa responsabilité pour toute erreur dans le calcul des indices de Mirae Asset. Mirae Asset Global Index Private Limited ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des indices de Mirae Asset ou de leur méthodologie sous-jacente.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres facteurs devraient être examinés attentivement et le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et les auteurs ne s'engagent pas à les mettre à jour, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure requise par le droit applicable.

La présente communication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation visant l'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. ni un conseil en placement, fiscal, juridique ou comptable. Elle ne doit pas être interprétée comme telle ni être invoquée comme telle. Les particuliers doivent demander l'avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout placement donné. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement dans leurs stratégies de placement. Ces placements sont susceptibles de ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Les commentaires, opinions et points de vue exprimés sont en général fondés sur les renseignements disponibles à la date de publication et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller en placement avant de prendre quelque décision que ce soit en matière d'investissement.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des Fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Pour les demandes d'information d'investisseurs : Communiquez avec Global X au 1-866-641-5739 (sans frais) ou au 416-933-5745, [email protected]; Pour les médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président, Communications, Global X Investments Canada Inc., 647-289-3324, [email protected]