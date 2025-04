TORONTO, le 30 avril 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») lance onze nouveaux FNB (les « nouveaux FNB »), dont un FNB indiciel du secteur de la défense et deux fonds d'options d'achat couvertes axés sur le bitcoin qui offrent des distributions bimensuelles aux Canadiens - les premiers FNB au Canada qui procurent un revenu aux porteurs de parts plus d'une fois par mois. Les parts des FNB commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à Cboe Canada (« Cboe »), le cas échéant.

Le lancement d'aujourd'hui élargit la gamme de FNB indiciels, FNB d'options d'achat couvertes et FNB d'options d'achat couvertes à rendement amélioré, renforçant ainsi la position de Global X en tant que fournisseur de l'une des plus grandes gammes de FNB d'options d'achat couvertes et de FNB d'options d'achat couvertes à rendement amélioré au Canada.

De plus, Global X annonce également une remise sur l'un des nouveaux FNB : le FNB Global X Indice de FPI canadiennes à pondération égale (« REIT »). Le gestionnaire a volontairement accepté de rembourser la totalité des 0,25 % des frais de gestion habituellement payables par le REIT au gestionnaire jusqu'au 31 décembre 2025 (la « remise du REIT »). Au cours de la période de remise du REIT, les frais de gestion en vigueur que devront payer les porteurs de parts du REIT seront réduits de 0,25 % à 0,00 % de la valeur liquidative du REIT. De plus, le gestionnaire a volontairement accepté de renoncer aux dépenses d'exploitation du REIT jusqu'à la fin de la période de remise du REIT. Par conséquent, le ratio des frais de gestion en vigueur (« RFG ») du REIT devrait être de 0,00 % jusqu'à la fin de la période de remise du REIT. Le REIT demeure assujetti aux coûts de négociation, qui seront inclus dans le ratio des frais d'opérations (« RFO ») du REIT.

« Jusqu'à présent, en 2025, les conditions du marché ont incité de nombreux Canadiens à examiner de plus près leurs comptes pour s'assurer qu'ils sont prêts pour ce qui pourrait arriver et qu'ils sont toujours en mesure d'atteindre leurs objectifs financiers », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur, Gestion et stratégie de placement chez Global X. « Grâce à ce lancement de nouveaux fonds et à nos remises, nous visons à devenir leur partenaire pour les aider à atteindre leurs buts. Nos nouveaux FNB ont été conçus en fonction de ces dynamiques de marché, que ce soit pour exploiter des secteurs de plus en plus importants ou pour intégrer le potentiel de rendement plus élevé et un revenu annuel ou plus fréquent à leurs portefeuilles de placement. »

FNB indidciels

Les FNB indiciels sont décrits plus en détail dans le tableau ci-dessous :

* Plus les taxes de vente applicables

« Notre gamme croissante de FNB de référence et FNB indiciels comprend des stratégies inédites au Canada qui offrent une exposition aux secteurs et aux industries qui sont sur le point de connaître une croissance », a déclaré M. McHaney. « En particulier, SHLD offre aux investisseurs une exposition diversifiée à l'échelle mondiale à des entreprises de premier plan dans le secteur des technologies de défense. Compte tenu des tensions géopolitiques qui entraînent une augmentation des dépenses de défense en Europe et dans d'autres régions, le SHLD donne accès en temps opportun à ce secteur très prisé. »

FNB d'options d'achat couvertes

Les FNB d'options d'achat couvertes font appel à une stratégie de plus en plus populaire qui permet de générer des revenus supplémentaires grâce à la vente de primes d'option sur les placements sous-jacents. Les FNB d'options d'achat couvertes sont décrits plus en détail dans le tableau ci-dessous :

Nom et symbole du FNB Objectif de placement Bourse Frais de gestion* FNB Global X

Indice de

télécommunications

canadiennes à pondération égale

(« RNCC ») RNCC cherche à fournir, dans la mesure du possible et après

déduction des dépenses : (a) une exposition au rendement d'un

indice à pondération égale conçu pour offrir une exposition aux

plus grandes entreprises de télécommunications canadiennes

(actuellement, l'Indice Mirae Télécommunications canadiennes

à pondération égale); b) les distributions mensuelles de

dividendes et de primes d'options d'achat. Pour atténuer le

risque de baisse et générer des primes, RNCC utilise un

programme dynamique d'options d'achat couvertes. TSX 0,39 % FNB Global X Options

d'achat couvertes de

Bitcoin (« BCCC » et

« BCCC.U ») BCCC cherche à fournir, dans la mesure du possible et après

déduction des dépenses : a) l'exposition au rendement du

bitcoin; b) les distributions mensuelles des revenus tiré de la

vente d'options d'achat. Pour atténuer le risque de baisse et

générer des primes, BCCC utilise un programme dynamique

d'options d'achat couvertes. Cboe 0,65 %

* Plus les taxes de vente applicables

« Le bitcoin continue d'attirer l'attention des investisseurs canadiens en tant que catégorie d'actifs non traditionnels », a déclaré M. McHaney. « Nous cherchons à attirer davantage l'attention sur les cryptomonnaies sous forme de FNB en offrant une exposition au bitcoin grâce à une nouvelle approche de distribution « bimensuelle », ce qui signifie que les investisseurs peuvent tirer un revenu du rendement supplémentaire généré par le programme d'options d'achat couvertes de FNB. »

FNB d'options d'achat couvertes à rendement amélioré

En plus d'une superposition d'options d'achat couvertes, les FNB d'options d'achat couvertes à rendement amélioré utilisent l'effet de levier, une stratégie qui peut amplifier les rendements et les pertes, ainsi que la vente d'options d'achat couvertes pour améliorer la génération de revenus. Le ratio de levier fait l'objet d'une surveillance régulière et est maintenu à environ 125 % ou 1,25 fois sa valeur liquidative. Les FNB d'options d'achat couvertes à rendement amélioré sont décrits plus en détail dans le tableau ci-dessous :

Nom et symbole du FNB Objectif de placement Bourse Frais de gestion* FNB Global X Options

d'achat couvertes

de produits de

télécommunication

canadiens à pondération

égale

(« RNCL ») RNCL cherche à fournir, dans la mesure du raisonnable et après déduction des dépenses : (a) une exposition au rendement d'un

indice de titres de participation à pondération égale de sociétés

de télécommunications canadiennes (actuellement, l'Indice

Mirae Asset Télécommunication canadiens à pondération égale)

et b) les distributions mensuelles élevées de dividendes et de

revenu d'options d'achat. Pour générer des primes, RNCL est

exposé à un programme dynamique de vente d'options d'achat

couvertes.



RNCL utilise également l'effet de levier (sans dépasser les

limites d'utilisation de l'effet de levier décrites à la rubrique

« Stratégies d'investissement » du prospectus des FNB) au

moyen d'emprunts en espèces et s'efforce généralement de

maintenir un ratio de levier d'environ 125 %. TSX 0,65 % FNB Global X Options

d'achat couvertes

Russell 2000 à

rendement amélioré (« RSCL ») RSCL cherche à fournir, dans la mesure du raisonnable et après

déduction des dépenses : a) une exposition au rendement d'un

indice de titres du segment des petites capitalisations du marché

boursier américain (actuellement l'Indice Russell 2000 de

société mutuelle de placement à petite capitalisation); et b) les

distributions mensuelles élevées des revenus de dividendes et

des primes d'options d'achat. Pour générer des primes, RSCL

est exposé à un programme dynamique de vente d'options

d'achat couvertes.



RSCL utilise également l'effet de levier (sans dépasser les

limites d'utilisation de l'effet de levier décrites à la rubrique

Stratégies d'investissement du prospectus des FNB) au moyen

d'emprunts en espèces et s'efforce généralement de maintenir un

ratio de levier d'environ 125 %. Cboe 0,85 % FNB Options d'achat

couvertes d'actions de

producteurs

d'or (« GLCL ») GLCL cherche à fournir, dans la mesure du possible et après

déduction des dépenses : (a) a) une exposition au rendement

d'un indice de titres de participation de producteurs d'or

diversifiés cotés en bourse en Amérique du Nord (actuellement,

l'Indice Mirae Asset Actions de producteurs d'or cotés en

Amérique du Nord); b) les distributions mensuelles élevées de

revenu de dividendes et de primes d'options d'achat. Pour

générer des primes, GLCL est exposé à un programme

dynamique de vente d'options d'achat couvertes.



GLCL utilise également l'effet de levier (sans dépasser les

limites d'utilisation de l'effet de levier décrites à la rubrique

Stratégies d'investissement du prospectus des FNB) au moyen

d'emprunts en espèces et s'efforce généralement de maintenir un

ratio de levier d'environ 125 %. TSX 0,85 % FNB Global X Options

d'achat couvertes de

Bitcoin à rendement

amélio é (« BCCL » et « BCCL.U ») BCCL cherche à fournir, dans la mesure du possible et après

déduction des dépenses : a) une exposition au rendement du

bitcoin; b) les distributions mensuelles élevées des revenus tirés

des options d'achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer

des revenus, BCCL sera exposé à un programme dynamique

d'options d'achat couvertes.



BCCL utilisera également l'effet de levier (sans dépasser les

limites d'utilisation de l'effet de levier décrites à la rubrique

Stratégies d'investissement du prospectus des FNB) au moyen

d'emprunts en espèces et s'efforcera généralement de maintenir

un ratio de levier d'environ 125 %. Cboe 0,85 %

* Plus les taxes de vente applicables

« L'an dernier, nous avons lancé RING, notre offre du secteur des télécommunications au sein de notre gamme de FNB « Le meilleur du Canada », a déclaré M. McHaney. « La demande pour la stratégie nous a poussés à offrir des versions d'options d'achat couvertes et d'options d'achat couvertes à rendement amélioré. Compte tenu de leurs antécédents de fortes perspectives de dividendes et de leur enracinement dans l'économie canadienne, nous croyons que les principales entreprises de télécommunications de notre pays peuvent offrir aux investisseurs un potentiel de rendement élevé, en particulier en raison de l'avantage potentiel d'un léger effet de levier et de superpositions d'options d'achat couvertes. »

Les nouveaux FNB ont conclu leur offre initiale de parts à leur courtier désigné à la clôture des marchés et commenceront à se négocier aujourd'hui à la TSX et à Cboe Canada, le cas échéant.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient environ 38 milliards de dollars en actifs sous gestion et 142 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 900 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Mirae Asset Global Index Private Limited (une société affiliée du gestionnaire) détient tous les droits sur la marque de commerce, le nom et la propriété intellectuelle associés aux indices sous-jacents de certains des FNB indiciels (dans le présent avis de non-responsabilité, les « indices Mirae Asset »). Mirae Asset Global Index Private Limited ne prétend pas que les indices Mirae Asset sont exacts ou complets, ni que l'investissement dans un indice Mirae Asset ou un FNB indiciel sera rentable ou approprié pour toute personne. Les indices Mirae Asset sont administrés et calculés par Mirae Asset Global Index Private Limited et Mirae Asset Global Index Private Limited n'est pas responsable des erreurs de calcul des indices Mirae Asset. Mirae Asset Global Index Private Limited ne garantit pas que les indices Mirae Asset ou leur méthodologie sous-jacente sont exacts ou complets.

Le FNB Global X Indice Russell 2000, le FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 et le FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 à rendement amélioré (dans le présent avis de non-responsabilité, les « Fonds Russell 2000 ») ont été conçus uniquement par Investissements Global X Canada Inc. Les Fonds Russell 2000 n'ont aucun lien avec le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « groupe LSE »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines entreprises du Groupe LSE. Tous les droits relatifs à l'INDICE RUSSELL 2000 DE SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PLACEMENT À PETITE CAPITALISATION (l'« indice ») sont dévolus à la société du groupe LSE, qui est propriétaire de l'indice. Russell® est une marque déposée de la société du groupe LSE concernée et est utilisée par toute autre société du groupe LSE sous licence. L'indice est calculé par Frank Russell Company, une société affiliée de FTSE International Limited. Le groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant (a) de l'utilisation de l'indice, de la confiance accordée à celui-ci ou de toute erreur dans l'indice ou (b) de l'investissement dans les Fonds Russell 2000 ou de l'exploitation de ceux-ci. Le groupe LSE ne fait aucune revendication, prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir des Fonds Russell 2000 ou à la pertinence de l'indice aux fins pour lesquelles il est utilisé par Investissements Global X Canada Inc.

Le FNB Global X Indice de banques à pondération égale pour la santé (« MEDX ») n'est pas émis, commandité, endossé, vendu ou promu par VettaFi LLC ou ses sociétés affiliées (collectivement, « VettaFi ») ou l'un de ses agents de calcul d'indice, le cas échéant. VettaFi ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux acheteurs ou aux propriétaires de MEDX ou à tout membre du public concernant la pertinence d'investir dans des titres en général ou dans MEDX en particulier ou la capacité de l'Indice VettaFi mondial Technologie de la santé 20 (l'« indice ») à faire le suivi du rendement général du marché. La seule relation de VettaFi avec Global X Investments Canada Inc. concerne l'octroi de licences pour l'indice, qui est déterminé, composé et calculé sans égard à Global X Investments Canada Inc. ou MEDX. VettaFi n'est pas responsable et n'a pas participé à la détermination du moment, des prix ou de la quantité de titres du MEDX à émettre. VettaFi n'a aucune obligation ni responsabilité relativement à l'émission, l'administration, le marketing ou la négociation de MEDX.

VettaFi® et l'indice VettaFi Equal Weight Global Healthcare IndexSM sont des marques de service de VettaFi et leur utilisation est autorisée en vertu d'une licence de VettaFi. VettaFi et ses agents de calcul d'indice, le cas échéant, ne garantissent pas l'exactitude ou l'exhaustivité de l'indice ou des données qui y figurent, et VettaFi et ses agents ne peuvent être tenus responsables des erreurs, des omissions, des interruptions ou des défauts qui s'y trouvent. VettaFi n'accorde aucune garantie, ne fait aucune représentation ou promesse, expresse ou implicite, quant aux résultats à obtenir par Global X Investments Canada Inc. ou toute autre personne ou entité à partir de l'utilisation de l'indice ou des données qui y sont incluses. VettaFi n'accorde aucune garantie, ne fait aucune représentation ou promesse expresse ou implicite concernant l'originalité, la qualité marchande, la pertinence ou l'adéquation à un usage particulier en ce qui concerne l'indice ou les données qui y sont incluses. Sans restreindre ce qui précède, VettaFi ou ses agents de calcul de l'indice, le cas échéant, ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs, consécutifs ou autres (y compris les profits perdus), même s'ils ont été avisés que de tels dommages pouvaient survenir.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

