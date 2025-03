TORONTO, le 24 mars 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (le « gestionnaire ») a déjà annoncé, dans un communiqué daté du 10 janvier 2025, que les fonds négociés en bourse (les « FNB ») figurant dans le tableau ci-dessous seraient radiés de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 18 mars 2025 et dissous à la fermeture des bureaux aujourd'hui le 24 mars 2025. La valeur liquidative finale (la « VL »), les distributions et le produit de la dissolution des FNB par titre sont présentés dans le tableau ci-dessous.

FNB Symbole VL ex-distribution par titre Distribution de revenu par titre Produit net final de la dissolution par titre Devise de la VL finale Global X Carbon Credits ETF CARB 7,11651356 - 7,11651356 CAD FNB Global X Répartition adaptative de l'actif Resolve catégorie de sociétés HRAA 12,16144649 - 12,16144649 CAD FNB Global X Indice S&P obligations vertes HGGB 21,44665031 0,19869406 21,64534437 CAD FNB Global X Indice du métavers MTAV 29,70729839 - 29,70729839 CAD

Les porteurs de titres recevront le produit de la liquidation des actifs, moins tous les passifs et toutes les charges en lien avec la dissolution des FNB visés. Ce produit sera versé aux porteurs des titres en circulation restants des FNB visés au prorata, au taux indiqué ci-dessus, sans autre mesure de la part de ces porteurs de titres.

Les distributions de revenu, le cas échéant, sont indiquées dans le tableau ci-dessus. Le produit net de la dissolution versé à chaque porteur de titres est la somme de la valeur liquidative ex-distribution par titre plus les distributions de revenu par titre indiquées dans le tableau ci-dessus et représente le solde de l'actif net des FNB visés.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 40 milliards de dollars en actifs sous gestion et 131 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

