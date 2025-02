TORONTO, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) a le plaisir d'annoncer le lancement d'actions en dollars américains du FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois (le « FNB » ou « CBIL »). Les actions en dollars américains du FNB commenceront à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole boursier CBIL.U.

CBIL cherche à fournir un revenu d'intérêts grâce à une exposition aux bons du Trésor du gouvernement du Canada (les « bons du Trésor ») dont les échéances restantes sont généralement inférieures à trois mois. Dans l'univers des titres à revenu fixe, les bons du Trésor sont généralement considérés comme les placements à faible risque les plus accessibles aux investisseurs, comme il s'agit de titres à court terme garantis par la solvabilité des grands gouvernements fédéraux.

Nom Symbole Visibilité Bourse Frais de

gestion* FNB Global X Bons du

Trésor 0 à 3 mois CBIL (parts en

$ CA)

CBIL. U

(parts en

$ US) Bons du Trésor du gouvernement

du Canada dont les échéances

restantes sont généralement

inférieures à trois mois TSX 0,10 %

* Plus les taxes de vente applicables

Le FNB versera des distributions mensuelles à ses porteurs de parts sur une base mensuelle.

« Pour les Canadiens qui cherchent une façon plus facile de gérer leur exposition aux dollars américains, CBIL.U offre aux investisseurs une solution sûre, liquide et négociable pour les placements en dollars américains qui génèrent des intérêts mensuels, sans avoir à ouvrir ou à maintenir un compte de dépôt bancaire libellé en dollars américains », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur et chef, Gestion et stratégie de placement chez Global X.

Avec le lancement d'actions en dollars américains du FNB, les investisseurs peuvent maintenant, sous réserve des politiques de leur courtier en valeurs mobilières, journaliser entre CBIL.U et les unités canadiennes et l'inverse sous le symbole CBIL.

Le FNB peut également être utilisé comme un moyen pour les titres en dollars américains de profiter d'une appréciation potentielle du dollar canadien par rapport à sa contrepartie américaine et pourrait être attrayant au cours d'une période où le taux à un jour de la Banque du Canada est supérieur au taux cible de la Réserve fédérale américaine.

De plus, grâce à une manœuvre connue sous le nom de « Norbert Gambit », les investisseurs peuvent effectuer une conversion peu coûteuse entre le dollar américain et le dollar canadien par l'entremise d'un compte de courtage à escompte.

« Le CBIL offre aux investisseurs l'occasion d'exprimer leur thèse d'investissement, d'obtenir un revenu mensuel et de gérer leur exposition aux dollars canadiens et américains au moyen de bons du Trésor canadiens, qui sont des titres à court terme garantis par la solvabilité du gouvernement canadien », a déclaré Chris McHaney.

Bien que la Société d'assurance-dépôts du Canada ne couvre pas le CBIL, les bons du Trésor sont garantis par le gouvernement du Canada, qui n'a jamais manqué à ses obligations en matière de dettes. CBIL est un fonds du marché monétaire au sens du Règlement 81-102.

CBIL et CBIL. U sont deux symboles pour le même fonds négocié en bourse et partagent le même numéro CUSIP. La devise de base du FNB demeure le dollar canadien. Il n'y a pas de différence dans l'exposition sous-jacente des actions libellées en dollars canadiens et des actions libellées en dollars américains. La seule différence est la monnaie dans laquelle ils se négocient.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 40 milliards de dollars en actifs sous gestion et 136 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Le CBIL et le CBIL. U peuvent être vulnérables à un risque accru de perte, y compris des pertes en raison d'événements défavorables, car les actifs du fonds sont concentrés dans une émission, un émetteur ou des émetteurs, un pays, un segment de marché ou une catégorie d'actifs en particulier. Bien que les titres du Trésor canadien soient entièrement garantis par le gouvernement canadien, ces titres sont néanmoins assujettis au risque de crédit (c.-à-d. le risque que le gouvernement émetteur soit, ou soit perçu comme n'étant pas en mesure ou réticent à honorer ses obligations financières, comme effectuer des paiements). Pour obtenir une description complète des risques connexes, consultez le prospectus du fonds à l'adresse www.GlobalX.ca.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

