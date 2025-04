TORONTO, le 10 avril 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé un prospectus provisoire pour le lancement de trois fonds à intérêt quotidien négociés en bourse à triple effet de levier et de trois fonds à intérêt quotidien négociés en bourse à triple effet de levier et à rendement inverse (les « FNB ») dans sa gamme BetaPro by Global X (« BetaPro »), la famille de fonds à effet de levier, à rendement inversé et à effet de levier inversé la plus importante et la plus ancienne au Canada.

Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et de la bourse, les FNB offriront aux investisseurs canadiens un nouveau niveau de produits de placement à effet de levier cotés en bourse et négociés au Canada, offrant une exposition quotidienne des placements à triple effet de levier ou à triple effet de levier inversé aux principaux indices boursiers américains, y compris le S&P 500®, le Nasdaq-100® et le Russell 2000.

Le prospectus provisoire a été déposé pour les FNB suivants :

Nom Symbole Effet de levier Indice de référence FNB BetaPro S&P 500® haussier quotidien 3x TSPX 3x Indice S&P 500® FNB BetaPro S&P 500® baissier quotidien 3x SSPX 3x Indice S&P 500® FNB BetaPro Nasdaq -100® haussier quotidien 3x TQQQ 3x Indice Nasdaq-100® FNB BetaPro Nasdaq -100® baissier quotidien 3x SQQQ 3x Indice Nasdaq-100® FNB BetaPro Russell 2000 haussier quotidien 3x TRSL 3x Indice Russell 2000 FNB BetaPro Russell 2000 baissier quotidien 3x SRSL 3x Indice Russell 2000

Les FNB sont conçus pour fournir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre à 300 % du rendement quotidien de l'indice de référence déterminé, ou à 300 % de l'inverse du rendement quotidien de l'indice de référence déterminé. Les FNB ne cherchent pas à atteindre leur objectif de placement énoncé sur une période de plus d'une journée. Tous les gains ou pertes en dollars américains découlant des placements des FNB seront couverts en dollar canadien dans la mesure du possible.

À l'heure actuelle, il n'y a pas de FNB à gestion passive à triple effet de levier ou à triple effet de levier inversé au Canada, l'effet de levier le plus élevé à l'heure actuelle étant de 2x et -2x, respectivement. Traditionnellement, les investisseurs canadiens qui recherchaient une exposition à effet de levier plus élevé devaient recourir à la négociation de FNB cotés aux États-Unis ou à l'utilisation de comptes sur marge, ce qui peut représenter des défis supplémentaires, y compris le risque d'exposition aux devises et les possibles répercussions fiscales. À l'heure actuelle, on estime que les Canadiens investissent 1 milliard de dollars américains dans des FNB à effet de levier cotés en bourse aux États-Unis.

Avec le lancement prévu de ces FNB, le gestionnaire cherche à offrir aux Canadiens une solution de rechange « fabriquée au Canada » pour tirer parti de stratégies de placement conformes au cadre réglementaire du Canada et qui inciteront les Canadiens à rapatrier leurs activités de négociation de FNB à effet de levier au Canada.

« Nous sommes ravis de chercher à offrir les premiers FNB à triple effet de levier au Canada », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur, Gestion et stratégie de placement chez Global X Canada. « Les Canadiens ont démontré un vif intérêt pour les produits à effet de levier cotés en bourse aux États-Unis, et nous sommes fiers de travailler à offrir des solutions de rechange " faites au Canada " qui aideront les Canadiens à profiter d'une meilleure expérience de négociation, ici, au pays. »

« La gamme de FNB BetaPro de Global X s'appuie sur près de deux décennies d'expérience au Canada et est à l'avant-garde de l'innovation mondiale en matière de FNB, y compris le premier FNB de produits de base à effet de levier au monde », a déclaré M. McHaney. « Grâce à ce dépôt, nous cherchons à offrir de nouveau plus de possibilités et de choix aux Canadiens et à leur donner les moyens de prendre le contrôle de leurs approches de négociation personnelle au moyen d'un produit canadien. »

Un prospectus provisoire daté du 9 avril 2025 contenant des renseignements importants au sujet des FNB a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des organismes de réglementation similaires de toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Un exemplaire du prospectus provisoire est disponible sur www.sedarplus.ca. Vous ne pouvez pas acheter de parts des FNB avant que les commissions des valeurs mobilières ou des organismes de réglementation similaires n'émettent des reçus pour le prospectus définitif des FNB.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient environ 40 milliards de dollars en actifs sous gestion et 131 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 900 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds Global X comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inversé (les « FNB à rendement inversé ») et notre FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC (le « FNB VIX »). Les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé et certains autres produits BetaPro utilisent des techniques de placement à effet de levier qui peuvent amplifier les gains et les pertes et entraîner une plus grande volatilité des rendements. Ces produits BetaPro sont donc exposés aux risques liés à l'effet de levier et peuvent aussi être assujettis, notamment, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus respectif. Chaque FNB à effet de levier et à effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais, inférieur, ou égal à 200 %, soit -200 % du rendement d'un indice sous-jacent, d'un indice à terme sur marchandises ou d'un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d'un jour. Chaque FNB inverse vise à obtenir un rendement correspondant à -100 % du rendement de sa cible. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d'un FNB à effet de levier et à effet de levier inversé pour toute période autre qu'un jour fluctuera probablement, et pour le FNB à effet de levier et à effet de levier inversé plus particulièrement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou de ses cibles pour la même période. Pour certains FNB à effet de levier et à effet de levier inversé qui cherchent à obtenir une exposition à effet de levier pouvant atteindre 200 % ou -200 %, le gestionnaire prévoit, dans une conjoncture de marché normale, de gérer le ratio de levier aussi près que deux fois (200 %) que possible, Toutefois, le gestionnaire peut, selon sa seule appréciation, modifier le ratio de levier en se fondant sur son évaluation des conjonctures de marché et des négociations avec les contreparties respectives du FNB à ce moment-là. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB.

Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et de la bourse, les produits de BetaPro comprendront également les FNB à triple effet de levier et à triple effet de levier inversé décrits dans le présent communiqué. Les FNB à triple effet de levier et à triple effet de levier inversé utiliseront des techniques de placement à effet de levier qui peuvent amplifier les gains et les pertes et entraîner une plus grande volatilité des rendements. Ces FNB à triple effet de levier et à triple effet de levier inversé sont donc exposés aux risques liés à l'effet de levier et peuvent aussi être assujettis, notamment, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus. Chaque FNB à triple effet de levier et à triple effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais, inférieur, ou égal à 300 %, ou inférieur, ou égal à -300 % du rendement d'un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d'un jour. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d'un FNB à triple effet de levier ou à triple effet de levier inversé pour toute période autre qu'un jour fluctuera probablement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou de ses cibles pour la même période. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB.

Le FNB VIX, qui est un FNB 1x, comme il est décrit dans le prospectus, est un outil de placement spéculatif qui n'est pas un placement conventionnel. La cible du FNB VIX est très volatile. Par conséquent, le FNB VIX n'est pas conçu comme un placement autonome à long terme. Historiquement, la cible du FNB VIX a eu tendance à revenir à une moyenne historique. Par conséquent, le rendement de la cible du FNB VIX devrait être négatif à long terme, et ni le FNB VIX ni sa cible ne devraient afficher un rendement positif à long terme. Le FNB BetaPro Bitcoin Inversé (BITI), qui est un FNB jusqu'à -1X FNB comme décrit dans le prospectus, est un outil de placement spéculatif qui n'est pas un placement conventionnel. Sa cible, un indice qui reproduit l'exposition au renouvellement de contrat à terme en bitcoins et non le prix au comptant du bitcoin, est très volatile. Par conséquent, le FNB est conçu comme un placement autonome. Il existe des risques inhérents associés aux produits liés aux crypto-actifs, y compris Bitcoin Futures. Bien que Bitcoin Futures soit négocié sur une bourse réglementée et autorisé par des contreparties centrales réglementées, l'exposition directe ou indirecte au niveau de risque élevé de Bitcoin Futures ne convient pas à tous les types d'investisseurs. Un investissement dans l'un ou l'autre des produits BetaPro ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs qui ont la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement. Veuillez lire la divulgation complète des risques dans le prospectus avant d'investir. Les investisseurs doivent surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et leur rendement au moins quotidiennement pour s'assurer que ces investissements demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

« Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »). Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, et S&P ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions de FNB Global X.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques de commerce de Nasdaq Stock Market, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés ») et sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada Inc. Les produits n'ont pas été approuvés par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS.

Le FNB Global X Indice Russell 2000 et le FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 (dans le présent avis de non-responsabilité, les « Fonds Russell 2000 ») ont été conçus uniquement par Investissements Global X Canada Inc. Les Fonds Russell 2000 n'ont aucun lien avec le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « groupe LSE »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines entreprises du Groupe LSE. Tous les droits relatifs à l'indice Russell 2000 RIC Capped (l'« indice ») sont dévolus à la société du groupe LSE propriétaire de l'indice. Russell® est une marque déposée de la société du groupe LSE concernée et est utilisée par toute autre société du groupe LSE sous licence. L'indice est calculé par ou au nom de FTSE International Limited ou de sa société affiliée, de son mandataire ou de son partenaire. Le groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant (a) de l'utilisation de l'indice, de la confiance accordée à celui-ci ou de toute erreur dans l'indice ou (b) de l'investissement dans les Fonds Russell 2000 ou de l'exploitation de ceux-ci. Le groupe LSE ne fait aucune revendication, prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir des Fonds Russell 2000 ou à la pertinence de l'indice aux fins pour lesquelles il est utilisé par Investissements Global X Canada Inc.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

