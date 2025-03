TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le gestionnaire) a annoncé aujourd'hui qu'elle a apporté des changements (les « changements ») à trois fonds négociés en bourse (FNB), collectivement, le FNB Global X Indice pipelines canadiens à pondération égale (« PPLN »), le FNB Global X Indice intelligence artificielle et semiconducteurs (CHPS) et le FNB Global X Indice services publics canadiens à pondération égale (UTIL, et avec PPLN et CHPS, les FNB).

Les changements font suite aux approbations des porteurs de parts des FNB lors des assemblées extraordinaires tenues le 27 février 2025. Les changements sont décrits ci-dessous et entrent en vigueur à l'ouverture des marchés aujourd'hui, le 4 mars 2025.

« Grâce à ces changements, y compris une réduction des frais de gestion pour PPLN et UTIL, nous sommes convaincus que ces trois FNB continueront d'offrir des occasions potentielles et de la valeur aux investisseurs canadiens », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur, Gestion et stratégie de placement chez Global X.

Changements apportés aux objectifs de placement

Les changements apportés à l'objectif de placement de chaque FNB sont les suivants :

FNB Objectif de placement antérieur Nouvel objectif de placement PPLN PPLN vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive pipelines et services énergétiques, après déduction des dépenses. L'indice Solactive pipelines et services énergétiques est conçu pour offrir une exposition aux titres de participation de certaines sociétés pétrolières et gazières canadiennes dans le secteur intermédiaire. PPLN cherche à reproduire, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, le rendement d'un indice à pondération égale conçu pour offrir une exposition aux plus grandes sociétés de pipelines canadiennes (actuellement, l'indice Mirae Asset pipelines canadiens à pondération égale). CHPS CHPS vise à reproduire, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, le rendement d'un indice conçu pour offrir une exposition au rendement des sociétés cotées en bourse à l'échelle mondiale qui participent à la production et au développement de semiconducteurs et d'équipement de semiconducteurs. À l'heure actuelle, CHPS cherche à reproduire le rendement de l'indice Solactive Capped Global Semiconductor, après déduction des dépenses. CHPS vise à couvrir la valeur en dollars américains de son portefeuille en dollars canadiens en tout temps. CHPS vise à reproduire, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, le rendement d'un indice conçu pour offrir une exposition aux sociétés ouvertes cotées sur certaines bourses américaines qui interviennent dans la chaîne de valeur des semiconducteurs alimentés par l'IA (actuellement, l'indice PHLX US IA et semiconducteurs). UTIL UTIL vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice qui cherche à offrir une exposition au rendement des sociétés de services publics à dividendes élevés cotées à la Bourse de Toronto. À l'heure actuelle, UTIL vise à reproduire le rendement de l'indice Solactive des services publics canadiens à dividendes élevés, après déduction des dépenses. UTIL cherche à reproduire, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, le rendement d'un indice à pondération égale conçu pour offrir une exposition aux plus grandes sociétés canadiennes de services publics (actuellement, l'indice Mirae Asset services publics canadiens à pondération égale).

CHPS ne cherche plus à couvrir la valeur en dollars américains de son portefeuille en dollars canadiens en tout temps dans le cadre de son objectif de placement fondamental.

Changements aux noms des FNB

Le gestionnaire a changé les noms de chacun des FNB qui figurent dans le tableau ci-dessous. Les nouveaux noms s'appliqueront dès l'ouverture des marchés aujourd'hui, le 4 mars 2025. Les symboles boursiers de chaque FNB demeurent les mêmes.

Symbole boursier Nom antérieur du FNB Nouveau nom du FNB PPLN FNB Global X Indice pipelines et services énergétiques FNB Global X Indice pipelines canadiens à pondération égale UTIL FNB Global X Indice des services publics canadiens à dividendes élevés FNB Global X Indice services publics canadiens à pondération égale CHPS FNB Global X Indice des semiconducteurs FNB Global X Indice intelligence artificielle et semiconducteurs

Changements aux frais de gestion

Les frais de gestion pour PPLN et UTIL ont été réduits comme il est indiqué dans le tableau suivant et s'appliquent dès l'ouverture des marchés aujourd'hui, le 4 mars 2025.

Symbole boursier Frais de gestion antérieurs Nouveaux frais de gestion* PPLN 0,55 % 0,25 % UTIL 0,50 % 0,25 %

* Plus les taxes de vente applicables

Changements à la politique de distribution de PPLN

Le gestionnaire a modifié la politique de distribution de PPLN, comme il est indiqué dans le tableau suivant, qui s'appliquera dès l'ouverture des marchés aujourd'hui, le 4 mars 2025. La politique de distribution de CHPS et de UTIL demeure inchangée.

Symbole boursier Politique de distribution antérieure Nouvelle politique de distribution PPLN Il est prévu que PPLN versera des distributions à ses porteurs de parts respectifs sur une base trimestrielle, à la discrétion du gestionnaire. Ces distributions seront versées en espèces, à moins qu'un porteur de parts ne participe au programme de réinvestissement. Il est prévu que PPLN versera des distributions mensuelles à ses porteurs de parts respectifs. Ces distributions seront versées en espèces, à moins qu'un porteur de parts ne participe au programme de réinvestissement.

Pour en savoir plus sur les changements, consultez les sites www.sedarplus.ca et www.GlobalX.ca.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 40 milliards de dollars en actifs sous gestion et 135 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

