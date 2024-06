GLOBAL X ANNONCE LES DISTRIBUTIONS DE JUIN 2024 POUR SA GAMME DE FNB

TORONTO, le 28 juin 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est heureuse d'annoncer les montants des distributions par titre (les « distributions ») pour ses fonds négociés en bourse (les « FNB ») pour la période se terminant le 30 juin 2024, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous.

La date ex-dividende des distributions suivantes devrait être le 28 juin 2024.

Nom du FNB Symbole boursier Distribution par titre Fréquence FNB Global X Actif dividendes canadiens HAL 0,15000 $ Trimestrielle FNB Global X Actif dividendes mondiaux HAZ 0,09170 $ Trimestrielle FNB Global X Indice marijuana sciences de la vie(1) HMMJ 0,10500 $ Trimestrielle HMMJ.U 0,10500 $ Trimestrielle FNB Global X Indice pipelines et services énergétiques PPLN 0,09900 $ Trimestrielle FNB Global X Indice d'actions canadiennes Inovestor INOC 0,06660 $ Trimestrielle FNB Global X Indice chefs de file mondiaux en matière de durabilité ETHI 0,10500 $ Trimestrielle FNB Global X Indice S&P/TSX 60(2) CNDX 0,20000 $ Trimestrielle FNB Global X Indice S&P obligations vertes HGGB 0,17470 $ Trimestrielle FNB Global X Indice MSCI EAFE(3) EAFX.U 0,15500 $ Trimestrielle EAFX 0,15500 $ Trimestrielle FNB Global X Indice S&P 500(4) USSX.U 0,07000 $ Trimestrielle USSX 0,07000 $ Trimestrielle FNB Global X Actif obligations de sociétés HAB 0,03100 $ Mensuelle FNB Global X Actif obligations canadiennes HAD 0,02350 $ Mensuelle FNB Global X Actif revenu fixe mondial HAF 0,03600 $ Mensuelle FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées HYBR 0,03250 $ Mensuelle FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme HFR 0,04100 $ Mensuelle FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes HMP 0,02200 $ Mensuelle FNB Global X Actif actions privilégiées HPR 0,03200 $ Mensuelle FNB Global X Indice des services publics canadiens à dividendes élevés UTIL 0,08400 $ Mensuelle Portefeuille conservateur Global X FNB à indice de rendement total HCON 0,03000 $ Mensuelle Portefeuille équilibré Global X FNB à indice de rendement total HBAL 0,03000 $ Mensuelle FNB Global X Croissance répartition de l'actif HGRW 0,04000 $ Mensuelle Portefeuille croissance Global X FNB à indice de rendement total HEQT 0,02500 $ Mensuelle FNB Global X Indice de banques à pondération égale HBNK 0,09000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale BKCC 0,15000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier ENCC 0,13000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines à grande capitalisation(5) USCC.U 0,12000 $ Mensuelle USCC 0,12000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes NASDAQ-100 QQCC 0,10750 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes à grande capitalisation CNCC 0,10000 $ Mensuelle FNB Global X Revenu sur l'or HGY 0,05000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions de producteurs d'or GLCC 0,22000 $ Mensuelle FNB Global X Indice de banques à pondération égale et à rendement amélioré BNKL 0,09500 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré BKCL 0,24500 $ Mensuelle FNB Global X Indice d'actions canadiennes à grande capitalisation et à rendement amélioré CANL 0,07000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes à grande capitalisation et à rendement amélioré CNCL 0,20000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines à grande capitalisation et à rendement amélioré USCL 0,23000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes NASDAQ-100 à rendement amélioré QQCL 0,25000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier à rendement amélioré ENCL 0,29000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes actions de l'actif à rendement amélioré EQCL 0,21000 $ Mensuelle FNB Global X Répartition toutes actions de l'actif à rendement amélioré HEQL 0,04000 $ Mensuelle FNB Global X Croissance options d'achat couvertes de répartition de l'actif GRCC 0,15000 $ Mensuelle FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur(6) SPAY.U 0,12500 $ Mensuelle SPAY 0,12500 $ Mensuelle FNB Global X Titres du Trésor américain à moyen terme à rendement supérieur(6) MPAY.U 0,15000 $ Mensuelle MPAY 0,15000 $ Mensuelle FNB Global X Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur(6) LPAY.U 0,17500 $ Mensuelle LPAY 0,17500 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE(7) EACC 0,14000 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents(7) EMCC 0,16500 $ Mensuelle FNB Global X Obligations gouvernementales à court terme à rendement supérieur(7) PAYS 0,11500 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE à rendement amélioré(8) EACL 0,17500 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents à rendement amélioré(8) EMCL 0,20500 $ Mensuelle FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes actions de l'actif(8) EQCC 0,14000 $ Mensuelle FNB Global X dollar américain(9) DLR.U 0,08000 $ Trimestrielle DLR 0,08000 $ Trimestrielle FNB Global X Épargne à intérêt élevé CASH 0,19000 $ Mensuelle FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois CBIL 0,19500 $ Mensuelle FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois(10) UBIL.U 0,22000 $ Mensuelle FNB Global X Épargne à intérêt élevé $ US(11) UCSH.U 0,21500 $ Mensuelle

La date de clôture des registres pour tous les FNB sera le 28 juin 2024. Les distributions pour les titres de chaque FNB seront versées en espèces ou, si le porteur de titres s'est inscrit au plan de réinvestissement des dividendes du FNB respectif, réinvesties dans des titres supplémentaires du FNB applicable, le 8 juillet 2024 ou autour de cette date.

(1) Les distributions du FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie sont déclarées et versées en dollars canadiens, y compris celles inscrites au symbole boursier HMMJ.U négocié en dollars américains. Le taux de distribution équivalent en dollars américains pour HMMJ.U est d'environ 0,07673 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre HMMJ.U négocié en dollars américains, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars américains. (2) Le FNB Global X Indice S&P/TSX 60 a commencé à se négocier le 15 mai 2024. Le montant de la distribution indiqué ci-dessus représente la période depuis sa création. (3) Les distributions du FNB Global X Indice MSCI EAFE sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier EAFX négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour EAFX est d'environ 0,21209 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre EAFX négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. Le FNB a commencé à se négocier le 15 mai 2024. Le montant de la distribution indiqué ci-dessus représente la période depuis sa création. (4) Les distributions du FNB Global X Indice S&P 500 sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier USSX négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour USSX est d'environ 0,09578 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre USSX négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. Le FNB a commencé à se négocier le 15 mai 2024. Le montant de la distribution indiqué ci-dessus représente la période depuis sa création. (5) Les distributions du FNB Global X Options d'achat couvertes d'actions américaines à grande capitalisation sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier USCC négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour USCC est d'environ 0,16420 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre USCC négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. (6) Les distributions du FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur, du FNB Global X Titres du Trésor américain à moyen terme à rendement supérieur et du FNB Global X Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites aux symboles boursiers SPAY, MPAY et LPAY négociés en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens est d'environ 0,17104 $ par titre pour SPAY, d'environ 0,20525 $ par titre pour MPAY et d'environ 0,23946 $ par titre pour LPAY. Pour les porteurs de titres qui détiennent les titres SPAY, MPAY et LPAY négociés en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. (7) Le FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE, le FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents et le FNB Global X Obligations gouvernementales à court terme à rendement supérieur ont commencé à se négocier le 22 mai 2024. Le montant de la distribution indiqué ci-dessus représente la période depuis sa création. (8) Le FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE à rendement amélioré, le FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents à rendement amélioré et le FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes actions de l'actif ont commencé à se négocier le 29 mai 2024. Le montant de la distribution indiqué ci-dessus représente la période depuis sa création. (9) Les distributions du FNB Horizons dollar américain sont déclarées et versées en dollars américains, y compris celles inscrites au symbole boursier DRL négocié en dollars canadiens. Le taux de distribution équivalent en dollars canadiens pour DLR est d'environ 0,10947 $ par titre. Pour les porteurs de titres qui détiennent le titre DLR négocié en dollars canadiens, le titulaire du compte du porteur de titres convertira généralement les versements des distributions en dollars canadiens. (10) Les distributions du FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois sont déclarées et versées en dollars américains. (11) Les distributions du FNB Global X Épargne à intérêt élevé $ US sont déclarées et versées en dollars américains.

Les distributions des FNB varieront d'une période à l'autre. Pour en savoir plus sur les distributions, veuillez consulter le site www.GlobalX.ca.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 30 milliards de dollars en actifs sous gestion et 125 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Le versement des distributions, le cas échéant, n'est pas garanti et peut fluctuer à tout moment. Le versement de distributions ne doit pas être confondu avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d'un fonds négocié en bourse (« FNB »). Si les distributions versées par le FNB sont supérieures au rendement de ce dernier, les distributions versées peuvent inclure un remboursement de capital et l'investissement initial de l'investisseur diminuera. Un remboursement de capital n'est pas imposable pour l'investisseur, mais il réduit généralement le prix de base rajusté des titres détenus à des fins fiscales. Les distributions sont versées à la suite de gains en capital réalisés par un FNB, et les revenus et dividendes gagnés par un FNB sont imposables pour l'investisseur dans l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté de l'investisseur sera réduit du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté de l'investisseur est inférieur à zéro, celui-ci réalisera des plus-values égales au montant inférieur à zéro. Les dates de distribution futures peuvent être modifiées à tout moment. Pour tenir compte du fait que ces distributions ont été attribuées aux investisseurs à des fins fiscales, les montants de ces distributions doivent être ajoutés au prix de base rajusté des parts détenues. La caractérisation des distributions, le cas échéant, à des fins fiscales (dividendes, autres revenus, plus-values, etc.) ne sera connue avec certitude qu'après la fin de l'année d'imposition du FNB. Par conséquent, les investisseurs seront informés de la caractérisation fiscale après la fin de l'exercice et non lors de chaque distribution, le cas échéant. À des fins fiscales, ces montants seront déclarés chaque année par les courtiers sur les relevés fiscaux officiels. Reportez-vous à la politique de distribution du FNB applicable dans le prospectus pour obtenir de plus amples renseignements.

Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, TSX, NASDAQ, MX Group ou Morningstar et leurs sociétés affiliées et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des FNB Global X. Toutes les marques de commerce et de service sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des propriétaires de ces fonds ou de leurs sociétés affiliées ne parraine, approuve, vend, assure la promotion ou émet de déclaration quant à la pertinence d'un placement dans les FNB Global X. Des renseignements complets sur la marque de commerce et la marque de service sont disponibles à l'adresse https://www.globalx.ca/disclaimers.

« Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »). Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, et S&P ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions de FNB Global X.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques de commerce de Nasdaq Stock Market, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés ») et sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada Inc. Les produits n'ont pas été approuvés par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

